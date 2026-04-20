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    Gago marca su primer hito con los juveniles de la U: quiénes son los tres canteranos que firmaron contrato profesional

    Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme ya son parte del primer equipo y el primero entró en la lista de citados para el duelo de este sábado con Everton.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme firmaron su primer contrato con la U.

    Una de los primeras directrices de Fernando Gago en la Universidad de Chile es que los más jóvenes tendrían cabida en el primer equipo. De hecho, lo primero que les dijo a los jugadores es que para él no importaba ni la edad ni la trayectoria, porque “quién esté mejor va a jugar”.

    Fue así como varios canteranos comenzaron a alternar en el primer equipo. Más aún cuando las lesiones mermaron en demasía al plantel. El caso más emblemático es el de Lucas Barrera. El volante argentino ya debutó como titular en la Liga de Primera y desde el año pasado tiene contrato como profesional en la U.

    Mismo logro que esta semana obtuvieron Diego Vargas, Elías Rojas y Matías Riquelme. El primero es un defensa que tiene 19 años y que ya lleva 11 calendarios entrenando en La Cisterna. Donde mejor lo hace es en la banda izquierda, un puesto siempre apetecido por los clubes y que hoy ocupa Marcelo Morales. Sin embargo, este sábado puede tener la chance de tener su primera titularidad ante la lesión de Morales. el cual no viajó con el equipo.

    Rojas, de 18 años, llegó a la U el 2017, y ocupa puesto de volante. En el CDA aseguraron que tiene “buen desliegue físico, entendimiento táctico y que puede tomar un rol activo en defensa y ataque”. Completó 82 minutos en el duelo ante Unión La Calera en la Copa de la Liga. Aunque ese partido fue poco afortunado pues era el debut del transandino en la banca, tras la salida de Paqui, la mayoría de los titulares no estaban disponibles y Juan Martín Lucero salió lesionado -y pifiado- a los 8 minutos de juego.

    Finalmente, está Matías Riquelme. Tiene 18 años y se sumó al fútbol formativo el 2017. El mediapunta destaca en La Cisterna por su liderazgo, ya que ha sido capitán de la Sub 18 y de la Proyección y su ascenso al plantel de honor fue uno de los pocos aciertos que tuvo Meneghini por la U. Debutó en el triunfo ante Audax Italiano en la tercera fecha de la Copa de la Liga y declaró tras su participación (20 minutos) que “es distinto el ritmo a la Proyección, más dinámico, pero hay que agarrar ritmo lo antes posible”.

    Yo lo dije el primer día, me gusta trabajar con los jóvenes, se ganaron un lugar para estar en el campo y a partir de eso van a tener que seguir disputando”, aseguró Fernando Gago. Mientras el gerente deportivo Manuel Mayo, concluyó que “estamos muy contentos, llevan desde muy chicos acá. Están identificados con el Club y han demostrado que están para jugar en el Primer Equipo. Este paso es muy importante para ellos y para el Club. Es un orgullo para nosotros que los vemos crecer”.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileFernando GagoSub 20Campeonato ChilenoLiga de Primera

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