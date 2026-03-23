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    Manuel Mayo confirma el contacto entre Lucas Assadi y Marcelo Morales con narcobarrista: “No entendieron el problema”

    El gerente deportivo de la U aborda el caso expuesto en un reportaje televisivo. "Se les hizo saber que no estaba bien", dijo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Manuel Mayo confirma el contacto entre Lucas Assadi y Marcelo Morales con narcobarrista: “No entendieron el problema”. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, reconoció que los jugadores de Universidad de Chile, Lucas Assadi y Marcelo Morales, mantuvieron contacto telefónico con el barrista Víctor Poblete Aguilera, apodado Vitoko, quien fue formalizado por delitos asociados al tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia de armas.

    La situación se conoció luego de un reportaje emitido por Canal 13, que difundió registros de videollamadas entre Poblete y los futbolistas. Mayo abordó el tema en el marco de la presentación oficial del nuevo entrenador del primer equipo, Fernando Gago. Ahí confirmó que el club tomó conocimiento de los contactos y sostuvo conversaciones directas con los jugadores involucrados.

    “En el club tenemos una buena relación con los dos, son jugadores de casa que están desde chiquititos acá, hablamos constantemente y no nos gustó ver lo que vimos ayer, no es algo que está bien”, señaló Mayo.

    El gerente deportivo explicó que la institución citó a los futbolistas para conocer los antecedentes y comunicar la posición del club respecto de la situación.

    Morales, Marín y Assadi fueron apuntados en el reportaje de Canal 13.

    “Hablé con ellos, con ambos personalmente. Ellos entienden la situación, la gravedad del asunto, tal vez de manera ingenua contestaron llamadas, son dos jugadores que les piden muchas fotos, los niños, los hinchas, no son jugadores que no les gusta esa parte, y contestaron alguna llamada”, indicó.

    De acuerdo con lo expuesto por el dirigente, los jugadores relataron que las comunicaciones se produjeron tras recibir felicitaciones por el triunfo ante Colo Colo.

    “Lo que me contaron es que fue porque los felicitaron por ganar el Superclásico, no entendieron el problema, no vieron la situación. Se les hizo saber que no estaba bien, se comprometieron que no volverá a pasar y confío que no será así”, agregó.

    Poblete fue identificado en el reportaje como exlíder de la agrupación barrista conocida como Los Wayans. Según los antecedentes judiciales expuestos en la investigación, el individuo se encuentra privado de libertad por delitos vinculados al tráfico de drogas y a la asociación ilícita.

    El gerente deportivo sostuvo que la institución evaluó el hecho en función de su impacto en la imagen del club y en la conducta de los jugadores. “No nos gusta vernos involucrados en un reportaje de esta índole, pero más allá, al final el directorio es un ente que está por sobre mí, no está a mi cargo o no está en mi rango de acción”, afirmó.

    El dirigente también se refirió a otra arista mencionada en el reportaje, relacionada con un encuentro entre el director de la concesionaria, Aldo Marín, y el mismo barrista.

    “Lo que correspondía era que hablase por los jugadores, Aldo es de los directores que más viene al club, pero no he hablado con él ni con otro director, no sé al respecto del tema, no he hablado con nadie. Tomé cartas en el asunto desde el punto de vista deportivo, que me correspondía. No me corresponde tocar el tema del Directorio”, declaró.

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