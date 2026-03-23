La reacción de la U frente a las denuncias por presuntos vínculos de narcobarrista con jugadores y un director de Azul Azul

Universidad de Chile vuelve a estar en tela de juicio por situaciones fuera de la cancha. Esta vez la polémica que sacude a los azules apunta a dos futbolistas y a un director de Azul Azul tras ser vinculados en un reportaje de Canal 13 con un barrista detenido por narcotráfico.

El sujeto en cuestión es Víctor Poblete Aguilera, apodado “Vitoko”, y sindicado como uno de los líderes de la barra Los de Abajo. El individuo fue formalizado por su participación en delitos vinculados al narcotráfico, asociación criminal y tenencia de armas.

En la pieza periodística se revelan las influencias de la banda Los Wayans en la barra azul y se ven imagenes de Poblete con miembros de la institución.

Un reportaje de Canal 13 reveló los vínculos de la banda “Los Wayans” con “Los de Abajo” y de paso destapó imágenes del mencionado “narcobarrista” que salpicaron a miembros del club laico.

La investigación develó llamadas entre Vitoko con dos integrantes del primer equipo, Lucas Assadi y Marcelo Morales, que aparecen en pantallazos de videollamadas. El problema que surge que estos contactos eventualmente pudieron ocurrir mientras el “narcobarrista” ya estaba privado de libertad.

De hecho, la data de este contacto correspondería a después del triunfo de la U en el último Superclásico ante Colo Colo jugado a principios de marzo en el estadio Monumental. Ambos futbolistas evitaron dar declaraciones sobre este episodio.

La reunión con Marín

Sin embargo, el hecho que causó más escozor fue una cita presencia que Víctor Poblete tuvo con el director de Azul Azul, Aldo Marín. En las imágenes, ambos aparecen reunidos en un servicentro capitalino.

“Fue días antes de ser detenido por tráfico de drogas por la Policía de Investigaciones. Aldo Marín reconoció saber quién es ‘Vitoko’ y la realización de la reunión, pero ‘no recuerda’ el contenido de la conversación”, señala el reportaje.

La situación se agrava, pues Poblete tiene prohibición de ingreso a los estadios hasta 2034, pero igualmente se le vio ingresando elementos de animación en un partido de la U antes de que cayera detenido. Fue el mismo sujeto que apareció acreditado como periodista en el partido frente a Alianza Lima en la capital peruana el año pasado, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que en ese encuentro comenzó a regir la sanción contra los azules que prohibió hinchas visitantes tras los graves incidentes ocurridos frente a Independiente en Avellaneda.

La investigación también afirma que en la mesa reconocen que Poblete era conocido por ellos, aunque sin precisar la naturaleza de los contactos.

Explicaciones

Según pudo averiguar El Deportivo, Universidad de Chile les pidió explicaciones a Assadi y Morales por el contacto con Poblete y ambos jugadores dijeron desconocer que el “narcobarrista” se encontraba en la cárcel. Asimismo, el club les recomendó “ser más cuidadosos” con lo que hagan en su vida privada.

En tanto, internamente, Marín aún no profundiza en las circunstancias en que se dio el encuentro con este individuo.