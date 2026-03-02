SUSCRÍBETE
    Director de Azul Azul sorprende y se burla de Colo Colo: "Llenan solo cuando juegan con nosotros"

    A través de su cuenta en X, Aldo Marín, integrante de la mesa de la concesionaria laica, lanzó un duro mensaje tras el triunfo de la U por 1-0 en el Superclásico 199.

    Por 
    Madelynne Alegría
    PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    El triunfo no fue suficiente. Aldo Marín, director de Azul Azul ironizó en la red social X tras la victoria de la U frente a Colo Colo, en la definición por la quinta fecha de la Liga de Primera que se disputó este domingo en el estadio Monumental.

    Lo primero que hizo Marín fue reaccionar a uno de los lienzos de Colo Colo, que se ubicaron en el sector cordillera. “El fenómeno social y deportivo más grande en la historia de Chile”, en relación al Cacique.

    El director salió al paso de la afirmación. “Universidad de Chile, el único y verdadero fenómeno social, deportivo, cultural y político, el club con más alta convocatoria de este país y además nos sobra para hacer que nuestros rivales lleven gente y llenen solo cuando juegan con nosotros, lo de ayer fue un muestra de aquello”, declaró.

    Un duelo donde ambos clubes tenían la obligación de quedarse con los tres puntos para poder subir en la tabla de posiciones. El estadio Monumental cumplió con un aforo completo con más de 42 mil entradas agotadas.


