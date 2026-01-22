SUSCRÍBETE POR $1100
    La U se abre a la venta de Lucas Assadi: Azul Azul fija las condiciones para su transferencia en este mercado

    El gerente deportivo Manuel Mayo aseguró que recibió propuestas por el pase del jugador y estableció los parámetros para dejarlo partir.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La U quiere al menos 5 millones de dólares por Assadi. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile quiere cerrar su plantel para la temporada 2026. Pero no puede. El gran nivel mostrado por Lucas Assadi en el semestre pasado hizo que las grúas del fútbol internacional busquen sacarlo del Centro Deportivo Azul y ponerlo en el mercado extranjero.

    Atlético Mineiro y Gremio fueron dos de los interesados por su pase, pero en La Cisterna reconocen que hubo más. “Han llegado ofertas concretas, llamados, aunque hasta ahora nada ha sido satisfactoria para ninguna de las partes”, reveló el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

    Las razones de que el nacido en Puente Alto permanezca en los laicos son: el monto que la U pide por su carta (no menos de cinco millones de dólares), la forma de pago (al contado y en una sola cuota) y también lo que el volante ofensivo desea obtener en esta operación. “El club lo valora en un monto, el jugador tiene ciertas aspiraciones económicas y deportivas y para que se de un fichaje tiene que haber muchas partes de acuerdo y hasta ahora no ha pasado eso”, insistió Mayo.

    Claro que también existe el argumento competitivo, pues el técnico Francisco Paqui Meneghini lo considera una pieza fundamental para la meta que le puso la concesionaria al contratarlo: ser campeón de la Liga de Primera durante este año. “Lucas es un jugador muy importante para el proyecto deportivo y para conseguir los objetivos deportivos que nos hemos planteado. Nosotros contamos con él”, sostuvo el directivo.

    Lucero fue presentado en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    ¿Se cierra el plantel con Juan Martín Lucero?

    La llegada de Juan Martín Lucero frenará el mercado de los azules por ahora, pero no le pondrá fin. Tal como lo contó Mayo, dejarán abierta la ventana por si detectan alguna falencia en los primeros compromisos del torneo o si hay una salida inesperada.

    “Tenemos el plantel que queríamos y estamos muy contentos. Los jugadores que llegaron fueron los que planificamos con ‘Paqui’ (Meneghini) y creemos que el técnico tiene muchas variantes, pero eso no quita que podamos incorporar más... Los partidos sirven para seguir evaluando y dejar la puerta abierta para si, junto al cuerpo técnico, vemos que falta alguien en alguna posición”, expresó el gerente deportivo.

    Y aunque aseguró que no han llamado a ningún lateral izquierdo y evitó hablar de Esteban Matus, Mayo le abrió la puerta al jugador de Audax Italiano. “No hemos preguntado por ningún lateral y no hay ningún sondeo de alguna persona del club, pero no lo descarto, porque estamos haciendo informes en todas las posiciones... El plantel está abierto y siempre queremos reforzarlo cuando se da una chance”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLucas AssadiMercado de PasesLiga de Primera

    COMENTARIOS

