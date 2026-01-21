SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    Este miércoles el delantero fue presentado oficialmente en Universidad de Chile tras su última experiencia en el fútbol brasileño.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.

    Juan Martín Lucero fue presentado este miércoles como el flamante nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El ariete llega a los azules después de una larga estadía en Fortaleza en el fútbol brasileño, lugar al que llegó desde Colo Colo.

    A pesar de esto, el atacante prefiere dejar atrás su paso por los albos para centrarse de lleno en su papel junto a la U en la temporada 2026.

    “Quiero agradecerle a Universidad de Chile por todo el interés que mostraron. Fueron varias charlas. Fue una negociación muy difícil por la salida de Fortaleza. Juntos logramos que se destrabara. No voy a hablar de mi pasado. Es un momento que quedó atrás. Respeto a U. de Chile, a mis compañeros. Voy a hablar de acá para adelante”, manifestó de entrada.

    Sobre su rendimiento en el fútbol brasileño, resumió que “arranqué muy bien en Fortaleza. Mis dos primeros años fueron muy buenos. Perdimos una final de Sudamericana. El tercer año, el equipo no fue el mismo en general. Se vio un rendimiento bajo en lo individual y colectivo. En tres años tengo muy buenos números, sé que el último no fue el mejor. Mi rendimiento en general lo tomo positivo y vengo a reencontrarme con un fútbol que ya conozco, con un club grande que me está dando la posibilidad de volver a demostrar mis dos primeros años en Fortaleza”, remarcó.

    Al insistir sobre su paso por el Cacique, volvió a insistir que “no voy a mencionar el tema pasado. Llegar a un club grande me genera mucha motivación, expectativa y vengo a representar al club de la mejor manera como lo he hecho siempre donde he jugado

    Del mismo modo, resaltó que en gran parte su regreso al fútbol nacional de forjó con otro ex Colo Colo. “Si cuento bien para atrás, creo que el trabajo lo hizo Matías Zaldivia. Hace seis meses me mandó un mensaje que ‘te espero en diciembre’. Siempre las cosas terminan dándose por algo. La directiva se portó de 10 puntos. El interés era mutuo. Me gusta mucho Chile, volver a un fútbol en el que me siento bien y volver a competir en un club grande, eso me motiva muchísimo”.

    También dio a conocer aprendizajes que obtuvo en su paso por Brasil. “La liga brasileña es de las mejores de América. Teníamos una gran exigencia por una cuestión de logística. Fortaleza se encuentra en el norte del país y jugar casi nueve partidos al mes... descubrí que llegué a jugar 8 o nueve partidos en un mes y eso me enseñó a creer en mí en la parte física. También aprendí un montón tácticamente, técnicamente, los perfiles, los controles. Uno va aprendiendo mirando a los compañeros”.

    Por otro lado, se dio el tiempo de visualizar el estreno en el Estadio Nacional. “Estadísticamente la U lidera el ranking de asistencias. Soy muy amigo de Matías Zaldivia y Leandro Fernández, seguí mucho su campaña. Siempre juegan con alrededor de 40, 45 mil personas. Espero que pueda estar presente en ese partido y vivir ese momento en persona”.

    La lucha por la titularidad

    Más adelante, estableció las pautas que tendrá que superar para lograr destacar en el ataque, considerando que también están en el equipo Eduardo Vargas y Octavio Rivero. “Este año el fútbol chileno va a tener más competencia. Eso es bueno para la liga. Un equipo grande necesita un plantel con jugadores de renombre. Mientras el entrenador tenga más herramientas para usar, eso es lo mejor para un grupo, porque el día a día se hace más competitivo a nivel grupal e individual. En este caso, aportaré desde donde me toque".

    También comentó que viene trabajando para sumarse a la pretemporada de la mejor manera. “Me gusta entrenar, tengo un preparador físico aparte y vengo entrenando bastante. Con pelota hemos hecho muy poco en realidad. En la parte física estoy bien y me falta un poco más con pelota para ponerme a la par de mis compañeros”, apuntó.

    Sobre lo que le ha solicitado el entrenador Francisco Meneghini, reveló que “Paqui me llamó previo a mi arribo. Me puso al tanto de lo que busca y necesita que es un plantel amplio y competitivo. Que no se note la diferencia de cuando entra o sale un jugador. No he podido tener una charla adecuada. Calculo que con el correr de los días tendré un poco más de tiempo para hablar con él. Han sido días agitados”.

    “El plantel me recibió de gran manera. Se nota que hay un clima muy bueno de trabajo. Se respira un ambiente muy tranquilo, muy lindo. Me siento muy contento y estoy feliz de haber tomado esta decisión”, cerró Juan Martín Lucero.

