Día clave en Blanco y Negro: Colo Colo definirá este jueves la venta de Lucas Cepeda al Elche

El escenario financiero que enfrenta Colo Colo tras el cierre de la temporada 2025 mantiene a Blanco y Negro analizando nuevas alternativas para generar ingresos. El nombre que hoy aparece sobre la mesa es el de Lucas Cepeda. El atacante, uno de los futbolistas con mayor continuidad en el último ciclo del club, recibió una oferta formal desde Europa que está siendo analizada por la dirigencia alba. Según información recabada por El Deportivo, el Elche presentó una propuesta cercana a los cuatro millones de dólares por el pase del jugador.

La cifra supera los montos obtenidos en las transferencias recientes del club y se ajusta a las necesidades económicas actuales de la institución. La oferta se encuentra en etapa de evaluación y será evaluada directorio abordará en su reunión de este jueves, instancia que asoma como clave para definir el futuro inmediato del futbolista.

La eventual salida de Cepeda ha ido tomando fuerza en los últimos días, especialmente a partir de su ausencia en la recta final de la pretemporada. El atacante no fue considerado por el cuerpo técnico en los últimos encuentros amistosos. No participó en el partido ante Alianza Lima ni tampoco en el duelo a puertas cerradas frente a Montevideo City Torque.

Cepeda celebra uno de sus goles en Colo Colo. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Formado en Santiago Wanderers, Cepeda arribó al estadio Monumental y logró consolidarse como una alternativa frecuente en el frente ofensivo del equipo. Su rendimiento le permitió, además, sumar convocatorias a la selección chilena. Por lo mismo, una eventual transferencia obligaría a la dirigencia a revisar la conformación del equipo de cara a la próxima temporada.

El propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió públicamente al escenario. “La idea nunca es despotenciar al equipo. Creemos que tenemos un muy buen plantel, pero es cierto que, de los jugadores que han estado sobre la mesa, la salida de Lucas podría llegar a ser una realidad si aparece una propuesta concreta. En ese caso, nuestra intención también sería poder reemplazarlo”, señaló el dirigente.

El Elche surge como el principal interesado y como el destino más probable para Cepeda en el fútbol europeo. El club español, fundado en 1923, ha tenido un recorrido histórico entre la Primera y la Segunda División. En el plano deportivo, el equipo se ubica actualmente en la octava posición de LaLiga, con 24 puntos, lugar que le permite mantenerse en zona de clasificación a la Conference League. El contexto competitivo del club y su estabilidad institucional aparecen como factores que influyen en el interés por el atacante chileno.

A nivel dirigencial, el Elche pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik, representante de futbolistas y propietario de diversos clubes en Sudamérica y Europa. En Chile, el trasandino es dueño de O’Higgins de Rancagua. Con la propuesta ya formalizada, la definición queda ahora en manos del directorio de Blanco y Negro. La reunión de este jueves aparece como el momento decisivo para resolver si Colo Colo concreta una nueva venta al extranjero.