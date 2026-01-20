¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

El complejo escenario económico que arrastra Colo Colo tras el cierre de la temporada 2025 continúa empujando a Blanco y Negro a evaluar nuevas ventas. A las salidas de Vicente Pizarro a Rosario Central y de Alan Saldivia a Vasco da Gama puede sumarse en los próximos días la de Lucas Cepeda, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el Elche presentó una propuesta cercana a los cuatro millones de dólares para quedarse con el pase del atacante. La cifra supera los montos que Colo Colo ha logrado recaudar en ventas recientes y se ajusta a las necesidades financieras de la concesionaria. Hoy la oferta está en etapa de evaluación por parte de la concesionaria que preside Aníbal Mosa.

La salida de Cepeda puede acelerarse con su ausencia en la última parte de la pretemporada. En los amistosos de preparación, el atacante no fue considerado por el cuerpo técnico. No estuvo presente en el encuentro ante Alianza Lima y tampoco participó en el partido a puertas cerradas frente a Montevideo City.

Cepeda llegó al estadio Monumental tras formarse en Santiago Wanderers y se consolidó como una pieza recurrente en ofensiva. Eso lo llevó a ser un puesto fijo en la Roja. Su eventual salida obligaría a la dirigencia a revisar el armado del plantel para la temporada, considerando que el jugador ha tenido continuidad y presencia.

Cepeda ha sido seleccionado nacional desde la temporada 2024. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

El propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó públicamente la situación. “La idea nunca es despotenciar al equipo. Creemos que tenemos un muy buen plantel, pero es cierto que, de los jugadores nuestros que han estado sobre la mesa, la salida de Lucas podría llegar a ser una realidad si aparece una propuesta concreta. En ese caso, nuestra intención sería también poder reemplazarlo”, señaló.

El momento del Elche

El Elche aparece como su probable destino dentro del mapa del fútbol español. Fundado en 1923, el club ha alternado históricamente entre la Primera y la Segunda División. Su estadio, el Manuel Martínez Valero, tiene una capacidad superior a los 30 mil espectadores y es uno de los recintos de mayor tamaño del país ibérico.

En el plano deportivo, el equipo se encuentra actualmente en la octava posición de la tabla de LaLiga, con 24 puntos, ubicación que le permite mantenerse en zona de clasificación a la Conference League. Este lunes tuvo un partidazo que terminó en empate 2-2 ante el Sevilla de Alexis Sánchez, que no estuvo por lesión, y Gabriel Suazo. Ese escenario deportivo, sumado a la estabilidad institucional, aparece como un contexto atractivo para el viñamarino.

A nivel dirigencial, el club pertenece al empresario argentino Christian Bragarnik, representante de futbolistas y propietario de diversas instituciones en Sudamérica y Europa. En Chile, el transandino tiene propiedad en O’Higgins de Rancagua. La decisión final está en manos del directorio de Blanco y Negro con la oferta del Elche sobre la mesa.