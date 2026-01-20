“Dios salvó mi hogar”: los crudos relatos de Nery Veloso y de exjugador de la U tras el megaincendio en el Biobío y Ñuble

La tragedia que viven las regiones del Biobío y de Ñuble también toca al fútbol. En las últimas horas, se han conocido casos de jugadores afectados por la tragedia y el respaldo que han recibido de sus respectivos clubes y del Sifup, que también ha acudido en apoyo de sus asociados. También de los sustos que han pasado los clubes.

Nery Veloso es de los que pudo verse seriamente afectado por la voracidad del fuego. Sin embargo, de milagro, su casa se salvó de las llamas.

“Dios escuchó mi clamor y salvó mi hogar”: el crudo relato de Nery Veloso después del megaincendio en el Biobío y Ñuble

El golero, quien integró la Selección Sub 20 que logró el tercer puesto en el Mundial de 2007, con varios jugadores que luego serían parte de la Generación Dorada, y defendió a Colo Colo y Universidad de Chile, agradece la intervención divina para evitar la destrucción de su hogar.

"Lo único que puedo decir es que Dios una vez más escuchó mi clamor y salvo mi hogar“, expresa, a través de su cuenta en Instagram.

El posteo de Nery Veloso, a propósito de la salvación de su hogar.

De paso, también agradeció a un amigo que no dudó en ayudarlo a salir de la angustiante situación. “Gracias amigo @j.uribe_87 por llegar junto a su esposa no importando el fuego. Llego a mi hogar a dejar todo por salvar mi casita. Dios le ama“, destaca,

La fortuna que tuvo le sirve de impulso para ayudar a quienes sufrieron las consecuencias de la tragedia. “Ahora, solo me queda ayudar a mis vecinos, que perdieron sus hogares. Nos levantaremos Quillón, Penco, Lirquén y todas las comunas del Biobío y Ñuble”, planteó, a modo de declaración de su intención de contribuir a ayudar a los habitantes de las malogradas regiones a levantarse.

A los 38 años, Veloso, figura fundamental para el título que Huachipato obtuvo en el torneo de Clausura de 2012, se transformó en refuerzo de Deportes Concepción, escuadra que volvió a Primera División después de 17 años de ausencia en la máxima categoría del fútbol profesional chileno, un período que incluyó hasta la desafiliación.

El golero es uno de 15 refuerzos que han sumado los penquistas, que ratificaron a Patricio Almendra al mando del equipo que afrontará el retorno a la categoría de honor. El último fue Brayan Véjar. Además, se sumaron el también golero César Dutra; los defensores Cristián Suárez, Norman Rodríguez, Fausto Grillo y Javier Rojas; los volantes Jorge Henríquez, Misael Dávila, Mauricio Vera y Leonardo Valencia; y los delanteros Aldrix Jara, Matías Cavalleri, Ethan Espinoza e Ignacio Mesías.

“Salimos arrancando con lo que se pudo”: el testimonio de Kevin Martínez, exjugador de la U que perdió su casa en Penco

Kevin Martínez reconoce que pasó buena parte del domingo llorando junto a su pareja, mientras miraban un par de latas tiradas en un sitio quemado en el que hasta hace dos días estaba su casa en la que vivían con sus dos hijos pequeños. Habían comprado un refrigerador y una secadora hace unos meses. Sin embargo, este lunes siente que se levantó con otra energía y se puso a limpiar los escombros. En eso estaba cuando se detuvo para hablar con El Deportivo.

En sus años de futbolista, Martínez tuvo un glorioso inicio en Deportes Concepción, a los 18 años, y en 2016 Universidad de Chile, dirigida en ese entonces por Sebastián Beccacece, se encandiló con las gambetas de este puntero y se lo llevó al CDA. 10 años después, forma parte de una de las cientos de familias que perdieron todo lo que tenían en el terrible incendio que afecta en estos momentos a las regiones de Ñuble y Biobío.

De entrada agradece porque toda su familia está bien, a pesar de perderlo todo: “Aquí junto a mi esposa y mis dos niños estamos bien gracias a Dios, sanitos. No hemos tenido gente cercana que haya muerto, pero sí tuvimos la pérdida total de nuestro hogar, acá en Penco, en Villa Alegre. Perdimos todo, todo, todo. Hacía poco nos habíamos comprado un refrigerador nuevo, una secadora, una cocina. Se perdió todo, las camas de nuestro hijos, la de nosotros, sus juguetes, peluches”.

El momento de la evacuación perdurará para siempre en su memoria, al igual que en la de todos los vecinos de Villa Alegre: “Cada familia tuvo el instinto de salir. Nosotros con lo que estábamos viendo, salimos arrancando. En un momento se había desviado a otro lado, y cuando después nos llaman y nos dicen que el fuego había aparecido en otro lugar más cercano, ahí nosotros nos pusimos en alerta y empezamos a cargar el auto con todo lo que pude, que yo tengo un auto chiquitito, solo con un par de ropas, sobre todo de nuestros niños, y ahí salimos arrancando con lo que se pudo. Estaba lleno de humo, los ojos irritados, no podía respirar bien, fue algo terrible”.

Al exfutbolista, que se había retirado a inicios de 2022 luego defender clubes de esa zona como Fernández Vial y Lota Schwager, se le escucha decidido a levantarse de este duro golpe: “Ayer (domingo) lloré todo el día con mi señora, porque nosotros vimos cómo quedó nuestra casa, pero la verdad es que ya hoy día (lunes) ya estoy con otros ánimos y hay que empezar desde cero. El ver, el estar acá es algo impactante y uno aprende. Cuando uno veía los incendios que pasaban en Valparaíso, quizás lo miraba desde lejos, quizás ni me inmutaba tanto, pero el vivirlo es algo totalmente distinto”.