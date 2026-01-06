Deportes Concepción había cautivado a sus hinchas con el mercado de fichajes que había realizado después de conseguir el anhelado retorno a Primera División. Los lilas habían reclutado a 13 nombres y se las habían ingeniado para llamar la atención. Figuras como el arquero brasileño César Dutra y el volante nacional Leonardo Valencia, entre otras figuras, han llegado a potenciar la estructura de Patricio Almendra, con la finalidad de transformarla en una escuadra sólida para la próxima temporada.

Sin embargo, la magia se rompió con la última incorporación. Los hinchas penquistas se lanzaron con todo para rechazar el arribo de Nery Veloso, cuya última experiencia se registró en San Luis.

¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

Las redes sociales del club lila se llenaron de expresiones de rechazo hacia el guardameta, de 38 años, quien se sumará al mencionado brasileño y a Nicolás Araya. El segundo fue quien ocupó el puesto en la histórica campaña que culminó con el ascenso.

Una pista para el rechazo está en la omisión de dos pasos claves en la trayectoria del golero en la semblanza de presentación oficial. "El experimentado guardameta de 38 años cuenta con pasos por clubes como San Antonio Unido, San Luis, Palestino, Colo Colo, Universidad de Chile, entre otros“, consigna el club.

El detalle no es menor. En la categoría ‘otros’ figuran dos archirrivales morados: Veloso se formó en Huachipato, con el que fue campeón en el Clausura 2012 en Primera División, y defendió a Fernández Vial en la temporada 2023.

Las redes explotan

La recepción de los fanáticos estuvo lejos de la habitual para una incorporación. Por el contrario, abiertamente le declararon la guerra. Los lilas no olvidan que en sus pasos por los acereros y los ferroviarios Veloso tuvo actitudes y opiniones hacia su nueva institución que consideran despectivas.

“No eres bienvenido”, fue una de las expresiones que más se repitió en las plataformas oficiales del club apenas se anunció el fichaje. "Un jugador que nunca tuvo que haber llegado al club. Alguien que se ha burlado del club y de su gente no tiene porque tener lugar en el Conce", sentencia uno de los fanáticos, evidentemente molesto por la determinación del club.