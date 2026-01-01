SUSCRÍBETE POR $1100
    Los secretos detrás del súper equipo que arma Deportes Concepción para el retorno a Primera División

    Los lilas han remecido al mercado. Después de confirmar a Patricio Almendra en la banca, se han abocado a fortalecer su estructura. Ya suman 12 refuerzos. Detrás, hay un intenso trabajo de detección y análisis.

    Christian González 
    Christian González
    Joaquín Larrivey festeja tras anotarle a Copiapó en la liguilla de ascenso (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El 7 de diciembre debe ser uno de los días más felices de la historia para Deportes Concepción. Sobre todo para sus hinchas, que soportaron una larga ausencia de Primera División. Ese día, en Calama, se rompió un maleficio que había comenzado en 2008 y que incluyó el episodio más traumático posible: la desafiliación del club en 2016. Tuvieron que empezar, literalmente, de nuevo. Desde cero. Partir desde lo más bajo del escalafón futbolístico nacional.

    Hoy, en cambio, los penquistas se ilusionan. No solo porque participarán en la Liga de Primera. También porque están conformando un plantel de alto nivel. Los sureños han sido uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes para la próxima temporada. Quieren ser protagonistas.

    Los secretos detrás del súper equipo que arma Deportes Concepción para el retorno a Primera División

    Los morados han fichado a 12 jugadores. Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Aldrix Jara, Norman Rodríguez y Mauricio Vera se sumaron a la escuadra que seguirá dirigiendo Patricio Almendra, el técnico que coronó la histórica campaña.

    Detrás del intenso período de contrataciones hay una explicación y, sobre todo, mucho trabajo. “Durante el año la secretaria técnica va recaudando información en función de los escenarios. En este minuto, la secretaría técnica sigue cinco países más las referencias de otros países que nos llegan”, establece a El Deportivo, respecto del método que aplican para ampliar el espectro y acercarse a los nuevos jugadores.

    Leonardo Valencia, por Audax Italiano, ante Sebastián Vegas (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El ejemplo más potente en ese sentido es el del arquero César Dutra, campeón de la Copa Libertadores de América con Flamengo y proveniente del Boavista, de Portugal. “El caso de César nos llegó a través de un agente. Lo evaluamos, conversamos con él, vimos que era posible y logramos concretarlo”, sostiene como muestra de las vertientes que considera la búsqueda y de los frutos que puede dar.

    Aumento de ingresos y respaldo de los hinchas

    Los penquistas apuestan alto. No solo en lo deportivo, también en lo institucional. Ambas variables van ligadas estrictamente. El masivo respaldo de público que recibieron en la recta final de su participación en el ascenso, con asistencias y recaudaciones históricas frente a Copiapó y Cobreloa se transforman, de hecho, en un soporte para las nuevas aspiraciones.

    “El respaldo del hincha siempre ha estado. Hay mucha ilusión por el trabajo que se está haciendo. El desafío es seguir creciendo institucionalmente para seguir compitiendo a buen nivel, entendiendo que este año debemos consolidarnos en la categoría, una tarea que es bastante compleja”, consigna Abreu.

    La proyección parece lógica y busca aprovechar el boom que ha generado el éxito deportivo reciente del club. “Estimamos tener un aumento en los ingresos, también. Se está haciendo un buen trabajo a nivel comercial, sumado al del resto de los pilares que integran el club”, concluye el funcionario respecto del trabajo multidisciplinario que sostiene el sueño.

    Deportes Concepción, Concepción, Patricio Almendra, Aiderson Abreu, César Dutra, Leonardo Valencia, Joaquín Larrivey

    COMENTARIOS

