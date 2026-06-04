Con ayuda de Kast y buscando romper un récord: los secretos del histórico partido de la Roja femenina en el Nacional.

La Roja femenina disputará este viernes uno de los partidos más importantes de su proceso reciente. Desde las 19.00 horas, el equipo dirigido por Luis Mena jugará por primera vez en su historia en el Estadio Nacional. Recibirá a Ecuador, en un encuentro decisivo para mantener opciones de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

Más allá de la importancia deportiva, la cita también representa una apuesta de la ANFP. Desde la Federación han trabajado con el objetivo de aumentar la asistencia de público y, de paso, registrar una marca histórica para la actividad. Hasta este miércoles se habían vendido cerca de 15 mil entradas para el compromiso. La cifra ya supera ampliamente el promedio de asistencia que suele registrar la selección femenina, que ronda los 7 mil espectadores.

El principal apoyo gestionado por la ANFP fue el de las autoridades de Gobierno. Desde la federación reconocen que solicitaron colaboración al Presidente José Antonio Kast. Según fuentes vinculadas a la organización, el Mandatario puso a disposición los recursos y apoyos necesarios. También recibió una invitación para asistir al compromiso, aunque finalmente no estará presente debido a compromisos de agenda.

La conversación entre ambas partes se realizó en la promulgación de la Ley SADP, que se realizó la semana pasada en el Estadio Nacional. En aquella oportunidad, el Presidente conversó con Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP, a quien le aseguró que apostará por el desarrollo de la actividad.

A esa misma hora, el plantel femenino entrenaba en la cancha principal al frente de las autoridades. Tras finalizar su discurso, la principal autoridad del país ingresó a la cancha a compartir con las futbolistas e, incluso, les dio una arenga.

La apuesta tiene también un componente económico. Organizar el partido en el Estadio Nacional implica un costo cercano a los 60 millones de pesos, mientras que los ingresos proyectados bordean los 30 millones. Desde la Federación aseguran que para este encuentro no buscan recaudar dinero, considerando los gastos a los que se deberá recurrir para levantar un duelo de este tipo.

Junto con la clasificación mundialista, otro de los objetivos que existe alrededor del encuentro es romper el récord de asistencia para un partido de fútbol femenino en Chile. La marca vigente corresponde a 19.966 espectadores y fue establecida el 19 de noviembre de 2023 en un Superclásico entre Colo Colo y la U, disputado en el estadio Monumental.

Tiane Endler lidera la nómina de la Roja femenina. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Acuerdos

Para impulsar la asistencia, la ANFP desarrolló un convenio con más de 20 municipalidades de la Región Metropolitana, que se desarrollaron gracias al apoyo del gobierno. Entre ellas figuran Las Condes, Ñuñoa, Macul, Providencia, La Florida, Paine y Melipilla. Con esto, se busca llegar a los 25 mil asistentes.

Como parte del acuerdo, cada alcaldía recibió en promedio 500 entradas. Ñuñoa, por su parte, tuvo acceso a casi mil tickets. La medida busca aumentar la presencia de público familiar. La organización también recurrió a distintas figuras públicas para promover la asistencia. Entre ellas aparece Pamela Díaz, quien ha participado en campañas de difusión para convocar espectadores al Estadio Nacional, junto a otros influencers. Además, el evento contará con la presentación musical de Blue Mary, acompañada por Flor de Rap, como parte de las actividades previas al encuentro. Cada una de las entradas al estadio tendrá DJ, animadores, concursos y sorpresas para animar al público.

El gerente de selecciones, Felipe Correa, destacó el trabajo conjunto realizado para concretar la iniciativa. “Estamos muy contentos porque se cumple un anhelo que teníamos hace mucho tiempo y sin la ayuda de las autoridades presentes, no hubiese sido posible. Es una muy buena noticia no solo para el fútbol femenino, sino que para el deporte en general”, señaló.

Por su parte, Felipe de Pablo, gerente comercial y de marketing de la ANFP, explica el proceso que se ha llevado adelante. “Hemos contado con un apoyo decisivo del IND, quien nos facilitó el Estadio Nacional para esta fecha, y también del Ministerio del Deporte con quien estamos trabajando de la mano en convocar a la mayor cantidad de gente posible”, dice el ejecutivo.

“En ese afán hemos tenido el apoyo del Presidente y de la Ministra Duco. Estamos cerrando acuerdos con prácticamente todas las municipalidades de la RM para que nos puedan acompañar con vecinos, clubes deportivos, sus escuelas de fútbol y toda la comunidad”, agrega.

Luis Mena en un entrenamiento de la Roja femenina.

La jugadora Yanara Aedo también valoró la posibilidad de disputar un encuentro de esta relevancia en el principal recinto deportivo del país. “Obviamente para toda jugadora es un sueño jugar en el Estadio Nacional. Este tiene un sabor diferente porque es una instancia definitiva para nosotros para poder clasificar al Mundial. Siento que la gente sí nos va a acompañar, el público es muy familiar y apostamos a que puedan venir todos”, afirmó.

El técnico Luis Mena también valoró el escenario. “Estamos con una motivación muy grande, sabemos lo que representa este partido para nuestra Selección, para nuestro país y con este escenario que hace tiempo estábamos buscando y hoy se nos da de una forma muy bonita. Esperamos que la gente nos acompañe”, dijo.

El escenario de la Roja

Chile llega a la penúltima jornada en el cuarto lugar de la tabla de la Liga de Naciones con 10 puntos. La Roja se encuentra en el puesto que entrega acceso al repechaje. Por delante aparecen Venezuela con 11 unidades y Argentina y Colombia, que comparten el liderato con 14 puntos.

Más atrás se ubican Ecuador con ocho puntos, Paraguay y Perú con siete, Uruguay con cinco y Bolivia con uno.

La situación es especialmente delicada para el equipo nacional debido a que quedará libre en el cierre del certamen. Por esa razón, el compromiso ante Ecuador representa su última presentación en la competencia.

Un triunfo permitiría llegar a 13 puntos y mantener opciones concretas de clasificación dependiendo de los resultados de sus rivales directos en la jornada final. El empate también mantendría con vida a la Selección, aunque la obligaría a depender de múltiples combinaciones de resultados en los partidos restantes.

Hoy la ANFP apuesta a que el duelo frente a Ecuador acompañe una eventual clasificación de la Roja a la próxima Copa del Mundo. Un resultado adverso sería un nuevo golpe para para una administración que ha sufrido múltiples caídas en el campo de juego.