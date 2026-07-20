Balance por sistema frontal: cinco fallecidos, casi 17 mil viviendas con daños y más de 33 mil personas aisladas

Santiago, 17 de julio de 2026. Inundacion por frente de mal tiempo en Villa Los Presidentes comuna de Talagante Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El gobierno entregó un nuevo balance producto del sistema frontal que afecta a 10 regiones del país, desde Atacama a Los Ríos, con fuertes lluvias, vientos y marejadas, dando cuenta que el número de fallecidos aumentó a cinco personas, además un importante número de viviendas con daños.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que se trabajará en una segunda etapa que permita recuperar el funcionamiento de las distintas ciudades que se vieron afectadas por las precipitaciones.

A cinco aumenta la cifra de fallecidos

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, informó las cifras de afectación a las personas, producto del sistema frontal.

En esa línea, Cebrián lamentó el fallecimiento de un trabajador de 62 años de la empresa CGE, el cual se encontraba desaparecido desde el pasado viernes en la comuna de Curepto, en la Región del Maule, con lo que aumentó a cinco la cifra de decesos producto del temporal

Además, reportó que durante el día domingo se enviaron 22 mensajes Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en la provincia de Huasco (Región de Atacama) y en la Región de Coquimbo, producto del aumento de caudales y riesgo de remoción en masa.

También se reportan 1.950 personas damnificadas, concentrados principalmente en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía; otras 1.091 personas se mantienen albergadas, la mayoría en la Región Metropolitana.

“También hay 33.246 personas informadas como aisladas, concentradas en las regiones de Atacama y Coquimbo”, señaló Cebrián.

Respecto al daño a viviendas, Cebrián señaló que hay 34 inmuebles que se reportan como destruidos, 1.087 casas con daño mayor y 14.447 con daño menor. Otras 1.429 casas se encuentran en evaluación de daños.

Cebrián también llamó a evitar los desplazamientos en vehículo para los habitantes de Coquimbo y Huasco, debido a los cortes de ruta que han afectado la zona y particularmente durante la noche, debido a la pérdida de visibilidad.

Trabajos por sistema frontal

Antes de detallar los daños a la población, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, también adelantó que en las próximas horas, “empieza a afectar un nuevo sistema frontal gran parte del país, desde el sur de Antofagasta hasta la Región del Biobío, precipitaciones que en términos generales, van a ser de rango moderado a normal”.

Frente a actuaciones de la autoridad, Pavez detalló que durante la jornada se produjo la evacuación del campamento Ribera Dos, en la comuna de Tiltil, debido a la crecida del Estero Tiltil.

La autoridad detalló que la respuesta de las personas fue positiva y que en la zona, algunos adultos junto a Carabineros, quedaron para custodiar los enseres de los habitantes del asentamiento.

Además, se detalló que, en las comunas de Huasco y Freirina, en la Región de Atacama, se producirá un corte de agua por los daños en la infraestructura sanitaria. La interrupción del servicio comenzará a las 22 horas.