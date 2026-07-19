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    Golpes, descontrol y jugadores en el piso: la violenta reacción de Leandro Paredes tras la consagración de España

    El mediocampista de Argentina emprendió agresivamente contra algunos futbolistas hispanos luego del triunfo de la Furia Roja.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Paredes cargó contra Gavi y Eric García.

    España hizo historia en el MetLife de Nueva York. La Furia Roja se consagró como campeón del Mundial luego de un agónico gol de Ferrán Torres en el tiempo extra. El cuadro ibérico consiguió su segunda estrella.

    El final del encuentro estuvo marcado por una violenta reacción de Leandro Paredes. El volante se lanzó contra algunos futbolistas españoles luego de que estos le celebraran en la cara.

    El mediocampista de la Albiceleste cargó contra Eric García, quien ingresó en la prórroga. Lo hizo con un manotazo en su garganta. Después golpeó a Gavi hasta dejarlo tendido en el césped.

    El plantel transandino, incluyendo al técnico Lionel Scaloni, apareció para separarlo y alejarlo de los hispanos, que continuaron con sus festejos.

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