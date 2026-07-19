En el tiempo extra: el gol de Ferrán Torres con el que España venció a Argentina y consiguió su segunda estrella

España se consagró. El conjunto ibérico dio el golpe de gracia en el tiempo extra de la definición del Mundial. Ferrán Torres fue el autor de un tanto histórico para la Furia Roja, que logró su segunda estrella.

Nicolás Williams se impuso en un centro pasado al segundo palo. El pivoteo le quedó servido al delantero del Barcelona, que no perdonó y marcó con un potente remate.