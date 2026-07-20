Revisa las 29 comunas donde se posterga el pago de impuestos mensuales por el sistema frontal

Los contribuyentes de 29 comunas afectadas por el sistema frontal podrán declarar y pagar los impuestos mensuales que vencen este lunes hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses, informó este domingo el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La medida fue informada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, tras la mesa técnica efectuada producto de las fuertes precipitaciones que han afectado a comunas de diez regiones del país.

La decisión fue adoptada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en coordinación con la Tesorería General de la República (TGR) y busca apoyar a personas, emprendedores y pequeñas empresas cuya actividad económica se ha visto afectada por la emergencia.

Posteriormente a la información entregada por el secretario de Estado, el SII detalló en su sitio web que la condonación automática de multas e intereses se aplicará al pago fuera de plazo del IVA y demás impuestos mensuales (formularios 29 y 50) para los contribuyentes de 29 comunas definidas a partir de los reportes de Senapred.

La medida considera la condonación automática de multas e intereses para quienes presenten fuera de plazo sus declaraciones de IVA y otros impuestos mensuales (formularios 29 y 50), debido a las dificultades ocasionadas por la emergencia.

El beneficio regirá para contribuyentes domiciliados en las comunas definidas a partir de los reportes de Senapred.

Las comunas beneficiadas

Región de Atacama

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Vallenar

Freirina

Huasco

Región de Coquimbo

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Illapel

Salamanca

Andacollo

Región de Valparaíso

Limache

Quintero

Concón

Quillota

Región Metropolitana

María Pinto

Región de O’Higgins

Rengo

Pichilemu

Región del Maule

Cauquenes

Parral

Región del Biobío

Penco

Arauco

Curanilahue

Tomé

Lota

Región de La Araucanía

Pucón

Cunco

Curacautín

Región de Los Ríos

Corral

El SII explicó que el beneficio se aplicará automáticamente al momento de presentar la declaración correspondiente, siempre que esta se realice hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

El organismo agregó que, debido a que el vencimiento del IVA corresponde a este lunes 20 de julio, continuará evaluando junto a la Tesorería General de la República la situación de otras comunas que pudieran verse afectadas por el sistema frontal para incorporarlas al beneficio en las próximas horas.