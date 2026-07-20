Preocupación por sistema frontal se focaliza en Coquimbo y Atacama mientras crece presión por declarar estado de catástrofe

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile

Durante la primera actualización del sistema frontal que golpea a Chile que hizo ayer el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), si bien las autoridades señalaron que fue la “noche más tranquila” de la emergencia, al mismo tiempo enfatizaron que la atención estaba puesta en la provincia del Huasco y las regiones de Atacama y Coquimbo, las zonas más afectadas por el temporal.

Reflejo de ello es que, entre otras cosas, el gobierno decidió la suspensión de clases para este lunes para toda la Región de Coquimbo (también Valparaíso), la provincia del Huasco, en Atacama, y San José de Maipo (RM). Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó al menos 42 cortes de rutas provocados por la activación de quebradas y esteros en Coquimbo, mientras que en Ovalle las precipitaciones provocaron daños intensos en cinco de los siete pabellones del hospital de la comuna.

Pese a todo y el aumento de la presión de distintas autoridades y parlamentarios regionales para que el gobierno decrete estado de catástrofe, fuentes del Ejecutivo dicen que esto, por ahora, está descartado, considerando además que las lluvias deberían bajar a partir de este lunes.

Con todo, la realidad en las regiones principalmente afectadas con el avance del sistema frontal es elocuente. Según reportó el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, hay comunidades del sector rural aisladas, principalmente por el desborde de quebradas.

Por ejemplo, el alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, relató a 24 Horas una compleja situación en la comuna por rodados y deslizamientos: “Tenemos nuestras rutas colapsadas”, dijo.

Durante la jornada Senapred pidió evacuar Villa San Pedro, La Arena y Huasco Bajo en Huasco; Amancay y Maitencillo Bajo en Freirina; Población Pablo Neruda El Jilguero en Vallenar; la ribera del río Huasco en Huasco, Freirina y Vallenar; la ribera del río Limarí (Atacama); El Arrayán, Calera, Marquesa y Nueva Talcuna, en Vicuña (Coquimbo).

Por otro lado, Aguas del Valle anunció el corte del suministro para sectores de La Serena y Coquimbo la noche de este domingo debido a la turbiedad del agua. En Ovalle ocurrió una situación idéntica.

Durante la jornada, el país alcanzó a tener un peak de 219.392 clientes sin luz. De ellos, Coquimbo tuvo todo el día casi siempre sobre 30 mil hogares en esta condición. La Región de Valparaíso, eso sí, fue la más afectada en este sentido, con más de 100 mil clientes sin suministro. Esto llevó, por ejemplo, a que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, oficiara a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por demoras en reposición de energía en la Ciudad Jardín.

Y aunque efectivamente la situación ahora es más compleja hacia el norte del país, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló sobre la Región de Valparaíso que no se podía “desconocer que fue especialmente afectada”.

Durante la jornada, además, las autoridades informaron que el temporal ya ha dejado en Chile 1.950 personas damnificadas, 1.091 albergadas y 33.246 aisladas. Del mismo modo, se señaló que la cifra oficial de fallecidos asciende a cinco víctimas, tras confirmarse durante la tarde que una persona desaparecida en la Región del Maule fue encontrada muerta. Además, Santiago informó de dos personas en situación de calle fallecidas. Se contabilizaban otros 14 lesionados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

En materia habitacional, se registran 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 con daño menor y otras 1.429 todavía en evaluación.

La última información disponible de Senapred señalaba que las alertas rojas permanecen vigentes en la provincia del Huasco, Tierra Amarilla, la Región de Coquimbo, Valparaíso continental, Cauquenes, Parral y María Pinto.

Un dato: en la Región de Coquimbo cayeron hasta 214 milímetros de lluvia en la estación de Cerro Tololo y en la comuna de La Serena el agua hizo que se superara en un 38% el promedio anual de agua. En Ovalle ya se registran 122,6 mm, y en Salamanca, 197 mm. El sistema frontal debería mantenerse con precipitaciones hasta la noche del martes.

Estado de catástrofe

Las consecuencias del frente del mal tiempo en la zona provocaron que dirigentes políticos exijan al gobierno de José Antonio Kast Kast decretar estado de catástrofe. Uno de los más insistentes ha sido el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien reclamó que los cerca de $ 2 mil millones de pesos provenientes del presupuesto regional, destinados a dividirse entre 15 comunas, son “insuficientes”.

“Esa cifra no alcanza ni para reponer uno de los puentes caídos, mucho menos para reconstruir la gran cantidad de viviendas afectadas. Además, son recursos que salen del propio presupuesto de inversión de la región. No son recursos nuevos. Por eso exigimos al Presidente de la República declarar zona afectada por catástrofe y activar el 2% constitucional, destinando recursos frescos desde el gobierno central”, planteó el jefe comunal, quien es cercano al Partido Socialista (PS).

Este tipo de solicitudes no provienen solo de la oposición. El senador Matías Walker (independiente) pidió directamente al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que se decrete estado de catástrofe en Coquimbo, la región que él representa en el Congreso.

El diputado Marco Antonio Sulantay, de la UDI, ofició al Presidente Kast con ese mismo objetivo. El parlamentario explicó que lo que se pretende con el estado de catástrofe es lograr “una coordinación efectiva de las fuerzas militares para el apoyo en labores de evacuación obligatorias y rescates en zonas de riesgo”, así como también “agilizar la disponibilidad de recursos presupuestarios, disponer de reasignaciones de fondos fiscales y flexibilizar las compras públicas, especialmente para la adquisición de insumos médicos y ayuda humanitaria”.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, también hizo un llamado al Presidente Kast para que declare estado de catástrofe en las regiones golpeadas por el sistema frontal y active el uso del 2% constitucional contemplado en la Ley de Presupuestos.

A la ofensiva se sumó la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello. “Hemos podido recorrer diversos lugares de la Región de Coquimbo y creemos que es urgente que se declare estado de catástrofe para nuestra región”, afirmó.

“Tuve la posibilidad de visitar tres condominios de la comuna y pudimos ver departamentos totalmente mojados, donde personas mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas se encuentran en la incertidumbre y bajo el riesgo de contraer enfermedades producto de la humedad”, argumentó la parlamentaria, quien también representa a Coquimbo en el Congreso.

No solo en Coquimbo se exigen este tipo de medidas. La senadora Daniella Cicardini (PS), quien representa a Atacama, hizo un llamado a decretar zona de catástrofe en la comuna de Alto del Carmen. “La magnitud de los daños lo justifica plenamente. Estamos hablando de una de las comunas más golpeadas del país”, sostuvo la parlamentaria. Ella se comunicó con el subsecretario Pavez para plantearle esta petición.

Bien entrada la jornada de domingo, además, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, se cuadró con una petición similar con el propósito de contar con mayores herramientas administrativas y financieras. “La Región de Atacama ha enfrentado uno de los eventos meteorológicos más intensos de su historia reciente. Hemos registrado precipitaciones extraordinarias para una zona desértica como la nuestra, con importantes afectaciones a las personas, viviendas, infraestructura pública y conectividad. La recuperación será una tarea de gran envergadura y, por lo mismo, necesitamos contar con todas las herramientas que el Estado tiene disponibles para responder con oportunidad”, señaló.

Pese a las presiones, desde Interior transmiten que, por ahora, el estado de catástrofe está descartado. Sin embargo, es algo que continuará en evaluación este lunes.