SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja femenina sufre ante Colombia y se complica en la Liga de Naciones

    El combinado chileno perdió por 2-0 en Cali, por la sexta fecha del torneo que entrega boletos al Mundial de Brasil 2027.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: La Roja en X.

    La selección chilena continúa dejando dudas en la Liga de Naciones. El viernes cayó por la cuenta mínima contra Argentina en Valparaíso y este martes, por la sexta fecha del torneo que entrega cupos al Mundial de Brasil 2027, la Roja perdió por 2-0 ante Colombia, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

    Las anfitrionas comenzaron de manera intensa, sin darles respiro a las chilenas, que no podían cruzar la mitad de la cancha. Con Leicy Santos como conductora de los ataques, las dirigidas por Ángelo Marsiglia utilizaron las bandas para tratar de ingresar al área de Tiane Endler. Y así llegó el gol.

    A los 14’, Linda Caicedo, la estrella de ese país, tomó el balón por la izquierda en la cercanía del área, avanzó en diagonal hacia el arco, amagó a Michelle Olivares, a Anaís Cifuentes, a Camila Sáez y, ante la salida de Endler, la jugadora del Real Madrid definió para abrir la cuenta.

    Las primeras aproximaciones nacionales al pórtico rival ocurrieron después de los 30 minutos, con la potencia de Sonya Keefe como factor. No obstante, Colombia se las arregló para seguir exigiendo a la arquera chilena.

    En la segunda parte las dirigidas por Luis Mena intentaron no repetir el error de la fracción inicial y se pararon más adelante en la cancha, presionando a las cafetaleras. Sin embargo, esto le dejó más espacio a las delanteras locales, los que fueron atacados por jugadoras como Manuela Pavi y Maithe López.

    En los últimos minutos, la Roja, con más ganas e ímpetu que fútbol, fue en busca del empate para rescatar un punto, pero no fue suficiente y, para colmo, otra arremetida de Linda Caicedo contra el área chilena terminó con una infracción de Camila Sáez. Un penal que Manuela Vanegas transformó en el definitivo 2-0 para Colombia a los 90+5′.

    Con este resultado, la selección chilena femenina se estanca con siete puntos en la tabla de posiciones, lo que la saca de la zona de clasificación directa y de la zona de repechaje, quedando en el quinto puesto.

    La próxima fecha será determinante para la Roja. El sábado 18 de abril, a las 17.00 horas de nuestro país, visitarán a Uruguay en Montevideo, una selección que, al igual que Chile, se juega sus últimas chances de meterse en zona de repechaje intercontinental.

    Aunque luego de esta fecha triple de abril, Tiane Endler y compañía tienen una desventaja, ya que no jugarán la última jornada porque el calendario las deja libres, por lo que el duelo en casa ante Ecuador en junio será el último en el camino mundialista.

    Más sobre:FútbolSelección chilenaLa RojaLa Roja femeninaColombiaLiga de Naciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Secretario del Tesoro de EE.UU. califica a China como “un socio poco confiable” y afirma que no podrá obtener petróleo iraní

    Lo más leído

    1.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    2.
    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    3.
    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

    4.
    Hazaña en Río de Janeiro: Audax Italiano derrota a Vasco da Gama y firma un triunfo histórico en la Copa Sudamericana

    Hazaña en Río de Janeiro: Audax Italiano derrota a Vasco da Gama y firma un triunfo histórico en la Copa Sudamericana

    5.
    El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

    El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana
    Chile

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima
    El Deportivo

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    La emoción del técnico Gustavo Lema tras la victoria de Audax ante Vasco: “Los chicos tienen convicción y valentía”

    La Roja femenina sufre ante Colombia y se complica en la Liga de Naciones

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?