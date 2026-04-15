La Roja femenina sufre ante Colombia y se complica en la Liga de Naciones

La selección chilena continúa dejando dudas en la Liga de Naciones. El viernes cayó por la cuenta mínima contra Argentina en Valparaíso y este martes, por la sexta fecha del torneo que entrega cupos al Mundial de Brasil 2027, la Roja perdió por 2-0 ante Colombia, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Las anfitrionas comenzaron de manera intensa, sin darles respiro a las chilenas, que no podían cruzar la mitad de la cancha. Con Leicy Santos como conductora de los ataques, las dirigidas por Ángelo Marsiglia utilizaron las bandas para tratar de ingresar al área de Tiane Endler. Y así llegó el gol.

A los 14’, Linda Caicedo, la estrella de ese país, tomó el balón por la izquierda en la cercanía del área, avanzó en diagonal hacia el arco, amagó a Michelle Olivares, a Anaís Cifuentes, a Camila Sáez y, ante la salida de Endler, la jugadora del Real Madrid definió para abrir la cuenta.

Las primeras aproximaciones nacionales al pórtico rival ocurrieron después de los 30 minutos, con la potencia de Sonya Keefe como factor. No obstante, Colombia se las arregló para seguir exigiendo a la arquera chilena.

En la segunda parte las dirigidas por Luis Mena intentaron no repetir el error de la fracción inicial y se pararon más adelante en la cancha, presionando a las cafetaleras. Sin embargo, esto le dejó más espacio a las delanteras locales, los que fueron atacados por jugadoras como Manuela Pavi y Maithe López.

En los últimos minutos, la Roja, con más ganas e ímpetu que fútbol, fue en busca del empate para rescatar un punto, pero no fue suficiente y, para colmo, otra arremetida de Linda Caicedo contra el área chilena terminó con una infracción de Camila Sáez. Un penal que Manuela Vanegas transformó en el definitivo 2-0 para Colombia a los 90+5′.

Con este resultado, la selección chilena femenina se estanca con siete puntos en la tabla de posiciones, lo que la saca de la zona de clasificación directa y de la zona de repechaje, quedando en el quinto puesto.

La próxima fecha será determinante para la Roja. El sábado 18 de abril, a las 17.00 horas de nuestro país, visitarán a Uruguay en Montevideo, una selección que, al igual que Chile, se juega sus últimas chances de meterse en zona de repechaje intercontinental.

Aunque luego de esta fecha triple de abril, Tiane Endler y compañía tienen una desventaja, ya que no jugarán la última jornada porque el calendario las deja libres, por lo que el duelo en casa ante Ecuador en junio será el último en el camino mundialista.