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    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile

    A un año de su regreso discográfico con More, el primer álbum de estudio en 24 años, los íconos del britpop llegan al mayor concierto de su historia en Chile con una gira que repasa clásicos y estrena canciones. Incluso, con dinámica para elegir un tema sorpresa.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    No es demasiado extensa la historia de los ingleses Pulp con Chile. Desde su memorable primera vez en Primavera Fauna 2012, que también tuvo un sideshow en La Cúpula, el grupo solo regresó 11 años después, para su presentación en Fauna Primavera.

    Por ello es que lo del próximo 8 de junio en el Movistar Arena -adelantado por Culto en su momento- asoma como un hito para los íconos del britpop. Será su concierto más grande en el país a la fecha y en un momento particular en que han reactivado la actividad discográfica.

    Como en los viejos tiempos, en marzo pasado el grupo liderado por Jarvis Cocker lanzó un EP con tres temas, Marrying For Love, Cold Call On The Hotline y la canción que da título, una sorprendente versión para The Man Comes Around, original de Johnny Cash y escrita poco tiempo antes de su muerte.

    Pulp

    La aproximación de Pulp a ese tema de Cash, más sensual y evocativa -con relato hablado de Cocker incluido-, sonó en la serie Hacks. Mientras los otros dos temas, derivan de las sesiones de grabación del álbum More. La música de Marrying for Love, fue compuesta por el baterista Nick Banks (de hecho arranca con la percusión), mientras Cold Call on the Hotline, vino desde la inspiración de la tecladista Candida Doyle.

    More, fue el disco de 2025 en que el grupo volvió a la dinámica de los lanzamientos tras 24 años. Un trabajo grabado en apenas tres semanas de noviembre de 2024 y trazado entre sus giras de reunión, de hecho, la canción que inició todo, The Hymn of the North, se empezó a crear durante las pruebas de sonido.

    En general, se trata de un disco de regreso que tuvo buena crítica. “Empapado de sintetizadores y cuerdas, y con la ayuda del talento del productor James Ford para hacer que la música se sienta viva y omnipresente, More es todo lo que uno esperaría de un álbum de Pulp, enriquecido por la experiencia vivida”, escribió NME.

    Tras una gira europea y norteamericana en el verano boreal de 2025, la banda volvió a salir a la carretera esta temporada. Esta vez con presentaciones en Australia y Nueva Zelanda, a las que suman el tramo latinoamericano con una reciente presentación en el Palacio de los Deportes, en México, a las que le siguen, los show en Chile y Argentina, para luego volver a Europa con fechas en Francia, España y el cierre en Manchester, con un concierto en el Parque Wythenshawe de Manchester.

    En su paso por México, las reseñas fueron positivas. El show repasa la historia del grupo, arrancando con dos calados, Sorted for E’s & Wizz y Disco 2000. “El Palacio bailó como si estuviera dentro de aquel video icónico, con esa mezcla de torpeza elegante y euforia británica que solo Jarvis puede volver universal. No era solo escuchar una canción: era recordar que hay himnos que sobreviven porque todavía nos quedan perfectos aunque la vida ya nos haya cambiado la talla", detalló el sitio Polvora.

    Por supuesto hubo temas clásicos, como Razzmatazz, F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E., Underwear, This Is Hardcore, entre otros, aunque con mucho material del clásico disco Different Class. También suenan algunos cortes de More, como Spike Island -un neo clásico del grupo-, Farmers Market, la bella A Sunset, entre otras.

    Un momento notable es cuando se le hace elegir al público la canción sorpresa de la noche. Ocurre en el segundo acto de la noche, cuando al público -siguiendo el clásico ritual del aplausómetro- se le hizo elegir entre Seconds del EP The Sisters y Bad Cover Version, la elegida por el público mexicano. Es probable que esa dinámica se repita en su show en el país.

    Aún hay entradas disponibles para asistir al show de Pulp en el Movistar Arena, entrando en el sistema Puntoticket.

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