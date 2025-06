More, las claves del regreso de Pulp que tributa su historia (y que los podría traer de vuelta a Chile)

La posibilidad de un regreso discográfico de Pulp, se estuvo comentando durante años. Era una especulación durante las intermitentes reuniones del grupo para tocar en vivo. Finalmente, con More, disponible desde este 6 de junio, rompen una pausa de 24 años.

“El universo se encogió de hombros, se encogió de hombros, y luego siguió adelante”, canta Jarvis Cocker en Spike Island, el primer single de adelanto de More. Una línea que suena casi a una ironía, en el regreso discográfico de la leyenda del britpop. Casi como si hubiera sido un accidente.

Grabado en apenas tres semanas de noviembre de 2024, More es un regreso digno para el grupo. Básicamente, es una producción vinculada al rodaje que habían ganado en la carretera. Por ello, es un álbum que suena a Pulp.

En sus 11 canciones, More, está más cerca del sonido de This is hardcore (1998), que al de We love life (2001), el último disco que habían publicado hasta ahora. Según Jarvis Cocker, la canción que abrió el proceso fue The Hymn of the north, la penúltima del disco, y que el grupo comenzó a tocar durante las pruebas de sonido en 2023.

The Hymn of the north es una balada sostenida en los teclados de Candida Doyle, y los arreglos de cuerda. No tiene un estribillo claro y descansa en la repetición de la frase There’s just one thing you ought to know.

More es un álbum más bien calmo. Muestra a un grupo de músicos maduros (todos alrededor de los 60 años), que son capaces de tributar a su sonido. Ahí está Tina, una canción retrato, como Common People, en que Cocker despacha una letra en su total estilo. Su sonoridad la hace parecer un descarte de Different Class, y seguro por eso es la canción número 2 del disco; es la que más suena a Pulp. Debería ser opción de próximo single.

Por otro lado, Grown Up es una canción sobre la madurez, pero desde la perspectiva de alguien que se enfrenta a los desafíos de la vida adulta. Nuevamente, Cocker asume la voz de un bicho raro, muy propio de su obra. “Intentando muy, muy duro actuar como un adulto/Y es muy, muy difícil/Y esperamos que no nos den la sorpresa/Porque todo el mundo tiene que madurar“, canta.

En esa letra, incluso, parece hacer una referencia a otra canción del disco. “Olvídate de Tina, ponte de mal humor/Y compra una computadora y pronto será el momento de comer más”, canta el siempre juguetón Jarvis.

La portada de More, el nuevo disco de Pulp

Salvo los temas que han sido publicados como singles, se trata de un álbum que descansa en pulsos midtempo. No está volcado a la pista de baile. Está más orientado a la escucha, que al movimiento. Mantiene la habitual lectura del soul, como en My Sex y Farmers Market, pero sorprende en otros temas como Background Noise, sostenida en los arreglos, una muralla de sonido que va in crescendo.

Como sea, More, es el regreso de Pulp marcado por la revisión de su propio sonido. Era un paso difícil, que podía levantar expectativas muy altas. Un disco que podría haber tenido mucho relleno y un par de hits. No es el caso. Así, entra en el selecto grupo de discos de regreso que han estado a la altura, como le ocurrió a Slowdive, Ride y Blur, por mencionar a otros célebres nombres británicos.

Pulp

More también ha marcado la reactivación de la fanaticada del grupo. Aquellos que siguen el estilo de vestuario de Jarvis Cocker y hacen del britpop parte escencial de su estilo de vida. Por ello, el disco tuvo una celebración en Chile, con dos listening parties; en la cervecería El Honesto Mike y en el centro de eventos Blondie, donde se sumará una fiesta el próximo 14 de junio (las entradas las puedes adquirir acá).

Buena parte de esa celebración de Pulp en Chile se debe a la gestión del fandom local. El grupo Pulp Chile, encabezado por Freddy Vera, llevó unas gestiones desde hace dos meses.

“Tuve la suerte de conocerlos para Fauna Primavera -dice al teléfono con Culto-. Desde ahí se estableció un contacto bien estrecho. Entonces, cuando sale Spike Island, contacto a la manager, con la que que hablamos desde 2023, y le comento esta idea de una listening party, algo oficial aquí en Chile, y le gustó la idea”.

Así, Vera inició las conversaciones con la administración de Blondie, que se sumó de inmediato a la idea. Luego, debió enviar videos del lugar a la discográfica Rough Trade, para cerrar el proyecto. “Estrenar un disco de Pulp en un local como Blondie significa mucho, tanto para la gente de acá como para la gente de allá”, detalla.

Con un éxito de convocatoria en ambas escuchas, se aprovechó de compartir una noticia. Pulp volvería a Chile en el 2026, precisamente en el marco del lanzamiento de More. Según datos obtenidos por Culto, el concierto sería agendado en el primer trimestre del año, en un recinto por confirmar, pero la especulación indica que podría ser en el Movistar Arena.

A la espera del anuncio oficial, sería un regreso a poco de su celebrada última presentación en 2023, en Fauna Primavera. La leyenda sigue adelante.