La peculiar costumbre de Pedro Pascal que reveló Dakota Johnson

Dakota Johnson se refirió a su compañero de elenco, Pedro Pascal, durante su participación en el programa de Jimmy Fallon.

Ambos, son parte del elenco de Materialistas, una comedia romántica que también tiene a Cris Evans entre los protagonistas.

Durante su intervención en el programa, Johnson, detalló una curiosa costumbre de Pascal. Fallon le mostró una fotografía de ambos en un concierto de Stevie Nicks en Londres, en 2024. Ahí la actriz señaló al popular actor chileno y comentó: “Ese es mi suéter”.

La revelación sobre el hombre de The Last of us resultó sorpresiva. Pero ahí ella siguió. “Él hace eso mucho”, detalló la actriz de 35 años. “Toma mi ropa”.

“Siempre está mal vestido. Bueno, quiero decir que lleva una camiseta y hace frío afuera. No es que se haya olvidado los pantalones”, indicó.

Materialistas, es una comedia romántica en que Johnson interpreta a una mujer exitosa, que conoce a Harry (Pascal), un hombre popular y atractivo, a la vez que se reencuentra con su ex, John (Evans), un perdedor absoluto.

La película Materialistas se estrena en Chile el próximo 31 de julio.