Personajes con otros nombres y la disconformidad de Florinda Meza: cómo es la serie biográfica de Chespirito

Este jueves 5 la plataforma Max lanza el primer capítulo de Chespirito: Sin querer queriendo, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. Un proyecto de ocho episodios que aborda la vida privada y las creaciones del artista fallecido en 2014 a los 85 años.

Aquí revisamos algunos de sus principales ejes:

*Entre varias épocas

La promesa de la serie consistía en abarcar la infancia y juventud de Roberto Gómez Bolaños y los años de mayor éxito del artista. Los primeros instantes de la producción confirman esa idea: arranca en Bogotá en los 80, luego salta a Ciudad de México en los 30 y después se mueve a la capital mexicana durante los 50.

Tras ese recorrido por diferentes épocas, se aclara que el hilo argumental se concentra en dos momentos: sus inicios como un publicista con talento y gran sentido del humor y su vida en un año particular, 1978, cuando recibe la propuesta de hacer algunos capítulos de El Chavo del 8 en Acapulco y su plano personal atraviesa episodios turbulentos.

*Ingenio y tenacidad

La serie retrata a Gómez Bolaños como un joven curioso y persistente. Dedica varios minutos a narrar su llegada a una agencia de publicidad donde su talento empieza a destacar y sirve como trampolín para su salto a la televisión. En paralelo, en la línea argumental de los 70, se ve a un hombre abrumado por circunstancias profesionales y personales.

En ese sentido, el primer capítulo introduce a sus dos grandes amores: Graciela Fernández y Florinda Meza, su compañera de elenco. La producción no esquiva que el amorío con la actriz comenzó cuando aún estaba casado, algo que quizás brinda una pista a por qué Meza recibe otro nombre en la historia.

*Quién es Gómez Bolaños en la serie

El encargado de interpretar al personaje durante su etapa adulta es Pablo Cruz, actor que en Luis Miguel, la serie asumió el rol del mánager del músico. En una conferencia realizada en México a la que asistió Culto, uno de los realizadores compartió las dudas que sentía con su fichaje.

“Tiene muchos pelos en la cara. Está bien, me gusta como actor, pero no creo que sea Roberto Gómez Bolaños”, recordó Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante. “Y empezó un proceso de transformación”.

El trabajo lo completan otros dos actores: Iván Aragón lo encarna en su juventud y Dante Aguiar lo hace durante su niñez.

*Hijos y guionistas

Los guionistas de Chespirito: Sin querer queriendo son Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos del artista y su primera esposa, Graciela Fernández. Ellos, en colaboración con las productoras THR3 Media y Perro Azul, desarrollaron los textos.

Según explicó su hijo en la conferencia, su interés es “que la gente pueda conocer por lo menos una ventana del verdadero Roberto Gómez Bolaños. Es la historia desde niño, sin spoilear, y qué le pasó a este niño y a este joven, y su circunstancia de vida –como nieto, como hijo, como esposo, como padre de familia, hasta como abuelo– para llegar a generar lo que hizo”

*La disconformidad de Florinda Meza

La actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños declaró su disconformidad con el proyecto desde su origen. Si bien hasta ahora no ha emprendido acciones legales, ha expresado su molestia por no haber sido contactada por los realizadores. Una postura que se matizó levemente en la última declaración que brindó a los medios. “No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, planteó.

Si bien durante la conferencia Roberto Gómez Fernández evitó ahondar en las conversaciones que mantuvo la producción con Florinda Meza, confirmó que esos acercamientos no fueron liderados por él. “Es un tema importante para mí en muchos sentidos, que ya la dedicaremos su tiempo”, indicó.

*Cambios de nombres

Al igual que otras series biográficas, Chespirito: Sin querer queriendo optó por cambiar los nombres de algunos personajes alrededor del protagonista, presuntamente para evitar líos judiciales. Florinda Meza se llama Margarita Ruíz (Doña Florinda) y es interpretada por la actriz Bárbara López, mientras que Carlos Villagrán lleva por nombre Marcos Barragán (Quico) y es encarnado por el actor Juan Lecanda.

Por el contrario, María Antonieta de las Nieves (Chilindrina) y Édgar Vivar (Señor Barriga/Ñoño) no sólo aparecen con sus nombres reales, sino que realizan cameos en la producción.

“Todos nosotros tenemos una dualidad. En mi caso es Quico y Marcos Barragán, y es muy diferente uno del otro”, señaló Lecanda en la conferencia, donde hizo un llamado: “Pedirle a la gente que vea la serie sin prejuicios (...) Y que se deje llevar por esta historia de amor, de ternura y de nostalgia”.