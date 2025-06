Scott Derrickson y lo que traerá Teléfono Negro 2: “Ethan Hawke es el mejor actor con el que he trabajado”

Con honrosas excepciones, a Scott Derrickson (1966, Colorado) nunca le han gustado las secuelas. Se había apegado a esa idea a lo largo de su carrera como cineasta, alejándose de las segundas partes de Siniestro (2012) y Doctor Strange (2016). Hasta que llegó Teléfono negro 2.

Secuela de la exitosa cinta de terror estrenada en cines en 2022, la película presenta el regreso de El Raptor (o The Grabber), el asesino serial interpretado por Ethan Hawke. Pese a que fue derrotado y murió en el final de El teléfono negro, se las arregla para volver a aterrorizar a Finney (Mason Thames) y Gwen (Madeleine McGraw), los adolescentes de la trama.

El director en el set de la primera película.

El primer trailer (liberado este domingo en la CCXP México ante la calurosa recepción del público y disponible al final de este artículo) incluye una seguidilla de perturbadoras imágenes en la nevada ciudad de Colorado. Finney, ahora de 17 años, queda consternado con el regreso del hombre enmascarado que tiempo atrás lo secuestró en su sótano, una presencia que busca venganza desde el más allá y que fija su interés en su hermana, actualmente de 15 años. “‘Muerto’ es sólo una palabra”, le dice en un momento al joven.

Es ella quien empieza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones de tres niños que son acechados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Perturbada, Gwen persuade a Finn para que visiten el campamento durante una tormenta de invierno, donde descubrirán un vínculo entre El Raptor y la historia de su propia familia.

En diálogo con Culto, el director de El exorcismo de Emily Rose (2005) habla sobre secuelas, Ethan Hawke, violencia y otros temas ligados al largometraje que llegará a los cines del mundo en octubre de este año.

-El trailer de la película es muy intrigante. ¿Está revelando el corazón de la historia o aún hay mucho más por ver?

¡Hay mucho más que ver! Una de las cosas que me gusta de este trailer es que se siente como la película. Sin duda, te da una idea del tono de la película, pero no revela mucho de la historia. Todavía hay mucho más que revelar de lo que se ve en el trailer.

-Ud. no es un gran fanático de las secuelas. Nunca es fácil capturar la misma magia de la original. ¿Por qué en esta ocasión le entusiasmó hacer una segunda parte?

No al principio. Después de hacer El teléfono negro, en cuanto se convirtió en un gran éxito, el estudio me pidió que hiciera una secuela. Y yo pensaba: no lo sé. Es muy difícil hacer una secuela de una película de terror que sea tan buena o mejor que la primera. Pero ha habido cintas que lo han logrado. Creo que probablemente Evil dead 2 es mejor que Evil dead. Creo que la trilogía de Dawn of the dead es probablemente la mejor trilogía de películas de terror que se ha hecho. Por lo tanto, es algo que se puede hacer. Pero en el caso de Dawn of the dead, Evil dead 2 y otras buenas secuelas de terror, lo que hacen es aportar algo nuevo. No se limitan a imitar la primera película ni a reiterar el mismo tono y material. Aportan algún tipo de intensificación que es único, una perspectiva que es única. E idealmente eso es lo que hemos hecho aquí. Ciertamente mi objetivo era hacer un filme incluso mejor que el primero.

-Fuera de lo que sugiere el trailer, ¿qué puede adelantar sobre esta nueva versión de El Raptor?

Bueno, no voy a revelar nada que no esté en el trailer, pero se puede ver que hay una intensificación. Hay una singularidad en El Raptor que es diferente respecto al filme original. Y eso también aplica a los personajes, a los niños, que han regresado. Reitero: existe un deseo por algo fresco y familiar cuando estás viendo una secuela de terror. Quieres algo de familiaridad, algunos de los elementos que has aprendido a amar del filme original, pero también necesitas algo de auténtica frescura. Así que lo que puedo decir es que El Raptor ha evolucionado significativamente. Y tiene una presencia significativamente única en esta película en comparación con la primera.

-Eso implica que Ethan Hawke está de regreso. ¿Qué es lo más fascinante de tener la oportunidad de trabajar nuevamente con él?

Es el mejor actor con el que he trabajado. Es tan innovador, reflexivo e instintivo en sus decisiones interpretativas. Es mi tercera cinta con él y cada vez que lo filmo simplemente me maravillo con la creatividad de sus decisiones interpretativas, con la forma en que se mueve, la forma en que pronuncia sus líneas. Y siempre tiene la vista puesta en el panorama general de la película, porque él mismo es un gran director y un gran escritor. Así que entiende todo el proceso de hacer una película y siempre está al servicio de eso. También lo adoro como persona. Es un muy buen amigo mío, e incluso cuando no estamos haciendo un proyecto juntos, siempre nos mantenemos en contacto mediante mensajes y hablamos sobre diferentes cosas. Sin lugar a dudas, es mi actor favorito en el planeta con el que trabajar.

-Anteriormente ha dicho que Teléfono negro 2 es más gráfica y aterradora que la anterior. ¿En qué sentido es más aterradora? ¿Quisiera profundizar en ese punto?

Creo que el primer filme es más un thriller sobrenatural que una película de terror; lo clasificaría más como un thriller sobrenatural. Creo que la secuela es más una película de terror. Es más gráfica, más violenta. Y creo que eso es necesario debido a la edad de los chicos. Si vas a hacer una cinta de terror sobre estudiantes de preparatoria, hay una expectativa y un requisito de intensificación. Terror, conmoción, violencia, sangre... Todo eso se intensifica en esta película en comparación con la primera.

-También vuelve a trabajar con el grupo de talentosos jóvenes actores de la primera película. ¿Cómo fue volver a compartir con ellos?

Esa también fue parte de mi motivación para hacer la secuela. No sólo adoro los personajes que interpretan, sino que también los adoro como personas. Mason (Thames), Madeline McGraw y Miguel Mora, quien interpretó a Robin en la primera película… Todos están de vuelta en este filme. Los tres son actores geniales y son chicos realmente buenos. Así que es un placer ir al set todos los días y trabajar con ellos. Me interesaba mucho ver cómo habían cambiado como personas, pasando de la secundaria a la preparatoria, e hice todo lo posible por integrar eso en los personajes que interpretan en Teléfono negro 2.

Mason Thames y Madeleine McGraw en la película original.

-Ud. es un fanático del género true crime, tanto de las películas como de las series. ¿De qué manera esta secuela rendirá tributo a ese tipo de producciones?

Bueno, supongo que probablemente no rinde homenaje a nada de eso de forma específica, pero me encanta el tono sombrío de un buen true crime. Y sin duda hay una historia de crimen en El teléfono negro y en su secuela. Creo que explorar eso en un filme de terror siempre es una buena manera de mantener al público intrigado.

-Ya ha dicho que esta segunda parte abordará tanto el miedo como el amor. ¿Por qué estaba interesado en profundizar en esos temas?

Creo que esa fue la singularidad de la primera película. Después de ver el primer corte, Ethan (Hawke) me dijo: este es un filme de terror contado desde la perspectiva del amor, y creo que nunca antes había visto algo así. Eso era algo que quería seguir haciendo. Aunque esta película es un poco más cruel y oscura y definitivamente es más violenta, se sigue contando desde la perspectiva del amor. Hay escenas muy emotivas, así como también escenas muy aterradoras.

-En términos de la representación de la violencia, ¿cree que hay algún límite?

Por supuesto. Todos hemos visto un filme de terror que sentimos que fue demasiado lejos, al menos para ti mismo o al menos para esa historia. Toda película de terror posee su propia sensibilidad interna (que establece) qué tipo de violencia debe tener. No creo que realmente haya límites si estás haciendo una cinta de terror que pretenda ser la más extrema e impactante que vayas a ver. Pienso en Martyrs (2008), probablemente el filme más gráficamente violento que he visto en términos de una película estrenada comercialmente. Y también creo que es un filme realmente hermoso e importante. Si pones ese tipo de violencia en una historia de terror de preparatoria, por ejemplo, probablemente estarías yendo demasiado lejos, porque sigue existiendo un elemento de diversión indirecta que funciona cuando estás haciendo un filme de ese tipo. Así que tienes que entender cómo estás usando la violencia en cuanto al tono. Quieres impactar, sorprender y asustar al público, pero tampoco quieres hacer algo que los lleve a ver algo que luego desearían no haber visto.