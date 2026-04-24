El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

Un Rey necesita consejeros, cardenales y escuderos. Al menos eso trazó Michael Jackson cuando se empeñó a volverse el artista más grande del mundo. Y aunque para fines de los años 70 trabajaba con Frank DiLeo, en 1980 firmó con un nombre que nunca más pudo borrar de su vida: John Branca.

Era este un abogado de Nueva York que había desarrollado un gusto por la música. Durante su juventud tuvo algunas bandas y también logró experiencia en gestión, organizando giras para Bob Dylan, George Harrison y Neil Diamond.

“He sido muy afortunado”, dijo Branca en una entrevista con AP. “De niño, tenía cinco ídolos y terminé representándolos a todos. Elvis era el número uno. Luego los Beach Boys, los Rolling Stones, The Doors y Michael Jackson y los Jackson 5”.

Una vez graduado como jurisconsulto, se especializó en asesorar estrellas; una de sus primeras clientas fue Priscilla Presley. “Estaba en el cielo”, recordó en la entrevista con Associated Press. “Y entonces conseguí a los Beach Boys y empecé mi propio proyecto”.

John Branca

En 1980 tuvo su primer encuentro con Michael Jackson, por entonces una estrella en ascenso. “Cuando conocí a Michael, tenía 21 años o estaba a punto de cumplirlos, y nunca había tenido su propio equipo legal”, recordó. “Off The Wall acababa de estrenarse y fue un gran éxito”.

Así intercambiaron palabras. Según Branca, conectaron rápido. “Me preguntó: ‘¿Te conozco?’. Fue una de esas cosas que te pasan en la vida en las que te sientes tan a gusto con una persona que de verdad crees que la conoces. La conversación fluye con naturalidad y la conexión surge sin esfuerzo.”

Branca -quien es interpretado por el actor Miles Teller en la nueva biopic Michael- llegó al equipo de Jackson en un momento clave; estaba en plena producción del álbum Thriller, el que marcaría su ascenso. Si el productor Quincy Jones era su escudero musical, Branca terminó siendo su lugarteniente en la espesa jungla legal.

Branca era el jugador en las sombras que negociaba contratos e impulsaba gestiones para conseguir recursos y producción para videos, como el de Thriller. También apoyó a Jackson en una de sus jugadas más polémicas, la compra del catálogo de The Beatles. “De hecho, tengo una nota genial que me escribió”, recordó años después. “Decía: ‘Branca, el catálogo es mío. No lo pierdas por negociar demasiado’. Enmarqué esa nota”.

Los catálogos y otros negocios hicieron a Michael Jackson dueño de una cuantiosa fortuna. Eso los unió más, viajaban juntos a Disney World e incluso el “Rey del pop” fue el padrino en la primera boda de Branca, a la que llevó consigo a su chimpancé Bubbles.

Por varias razones Branca dejó de trabajar con el Rey del Pop en 1990, pero volvió de manera intermitente, para algún asunto puntual hasta el 2006, cuando volvió a salir. Consideraba que Michael escuchaba a demasiada gente. “Más adelante en su carrera, supo diferenciar claramente su vida profesional de su vida personal”, dijo Branca. “Eso no es raro a medida que la gente envejece”.

Michael Jackson

El reencuentro vino en junio de 2009 en el Forum de Los Ángeles, donde el Rey del Pop estaba ensayando para su residencia en Londres, con el espectáculo This is it. “No lo había visto en varios años”, dijo Branca. “Nos abrazamos. Me dijo: ‘John, has vuelto’. Fue muy emotivo. Le mostré la agenda”.

Pero la repentina muerte de Michael, en julio de ese año generó una situación caótica. Branca y John McClain quedaron asignados como coejecutores de su patrimonio. Al asumir, se encontraron con una situación difícil; Jackson dejó una deuda de casi 500 millones de dólares y una imagen empañada a pesar de su absolución de los cargos de abuso sexual infantil en 2005.

Peor aún, se vieron ante una avalancha de demandas. “Recibimos varias demandas de paternidad que alegaban que Michael había engendrado varios hijos. Una de ellas afirmaba que este señor había escrito todas las canciones de los álbumes ‘Thriller’ y ‘Bad’”, dijo Branca.

Branca se impuso dos tareas claves; saldar la deuda de Jackson y restaurar su reputación como artista. “Teníamos que mostrar al verdadero Michael, al verdadero artista, y no la imagen sensacionalista de la prensa amarilla”, dijo. Por eso impulsó el proyecto del documental This Is It, la película basada en los ensayos de la gira que no ocurrió. Fue un éxito que recaudó 261,2 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. “Conseguimos muchas buenas tomas a lo largo del camino”.

Otro obstáculo importante ocurrió con el estreno del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, quienes pasaron largos periodos con Jackson cuando eran niños y habían declarado, cuando el cantante vivía, que no había abusado de ellos, ahora alegaban con mucho detalle que el cantante abusó sexualmente de ellos repetidamente durante su infancia. Una tormenta fuerte que tuvo demandas desestimadas, pero se logró capear.

Desde ahí, Branca ha sido uno de los nombres clave en impulsar proyectos como la biopic del artista, recién estrenada. Pero ha tenido cruces con Paris Jackson, la hija del artista, a quien a acusado de entregar “extravagantes gratificaciones” a abogados externos y manejos cuestionables en el dinero de la herencia.

Como fuere, es claro que Branca al menos logró revertir las deficitaria situación financiera de Michael Jackson. Un nota de The Daily Telegrpah de 2025, detallaba que desde la muerte en 2009, el patrimonio del artista ha generado más de 3.000 millones de dólares gracias a los acuerdos comerciales. Hasta hoy, Branca se mantiene activo en redes sociales, donde no duda en reivindicar la figura del artista. Al final del juego, se trató de una relación que tuvo admiración, intrigas y dinero. Mucho dinero.