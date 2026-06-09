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    Culto

    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz

    Recala a la cartelera local “Primavera y Otoño”, la obra que retrata la entrañable relación entre una mujer de 76 años y un joven de 27, cuyas vidas se cruzan para dar paso a la amistad y al amor. Desde el segundo fin de semana de julio de 2026, funciones todos los viernes y sábados a las 20:00 horas en el Teatro Bellavista, Santiago.

    Por 
    Equipo de Culto

    El director y dramaturgo Rodrigo Muñoz regresa a la escena teatral con Primavera y Otoño, una comedia romántica que invita a reflexionar sobre las distintas formas de amar y los prejuicios que aún persisten en la sociedad. El montaje, protagonizado por Coca Rudolphy y Camilo Zicavo, desafía los esquemas tradicionales en torno al amor y la diferencia de edad, poniendo especial énfasis en la mirada social que suele recaer sobre una mujer mayor que decide vivir una relación con un hombre más joven.

    La obra se inspira en la experiencia personal del propio director, quien reconoce que su historia de vida fue el punto de partida para construir un relato honesto y cercano. Desde esa vivencia, Muñoz desarrolla una puesta en escena que aborda con sensibilidad la relación entre una mujer mayor y un joven, donde el amor se transforma en el motor principal de sanación y transformación emocional para ambos personajes. El proceso creativo, según ha señalado el realizador, ha sido amable y cariñoso, marcado por el respeto y la comprensión hacia los vínculos humanos.

    Ambientada en 1968, la historia presenta a una mujer que carga con las huellas de un pasado doloroso tras haber sido torturada durante la Segunda Guerra Mundial, pero que, pese a ello, mantiene una energía vital, optimismo y una profunda alegría de vivir. En contraste, el joven protagonista aparece sumido en la tristeza y la inseguridad, encontrando en esta relación una oportunidad para enfrentar sus temores y reconstruir su mundo interior a través del afecto y la compañía.

    Primavera y Otoño se posiciona como la segunda comedia romántica de Muñoz, tras el éxito de la obra ¿Y si probamos como amigos?, aunque, según adelanta su creador, esta nueva propuesta es mucho más profunda en su tratamiento emocional y temático. El montaje busca abrir una conversación sobre el amor sin etiquetas, derribar prejuicios generacionales y demostrar que los sentimientos auténticos pueden florecer en cualquier etapa de la vida.

    La obra se presentará a partir del segundo fin de semana de julio los viernes y sábados de a las 20:00 horas en el Teatro Bellavista, consolidándose como una de las apuestas teatrales de la temporada y una invitación a reencontrarse con historias que conmueven, emocionan y desafían las miradas tradicionales sobre el amor. Entradas a la venta a través del Teatrobellavista.cl y en boleterías del Teatro Bellavista.

    Más sobre:ArteTeatroCoca RudolphyCamilo ZicavoPrimavera y OtoñoArte Culto

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