Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

Festival Penguin Libros Providencia

En su quinto año de existencia, el Festival Penguin Libros Providencia es uno de los eventos literarios más relevantes del país. En esta oportunidad, tendrá una versión de tres días desde el viernes 24 al domingo 26 de abril, en la Fundación Cultural de Providencia (Av. Nueva Providencia 1995). Junto con todo el extenso catálogo de grupo alemán, habrán firmas de autores nacionales y visitas del extranjero, como Agustina Bazterrica, Eduardo Sacheri, Viviana Rivero, María Oruña, Mikel Santiago y Paco Cerdà. El evento será cerrado el domingo con la presentación de la cantante nacional Nicole. Acceso totalmente gratuito, su programación completa en: https://penguinlibros.com y en www.culturaprovidencia.cl

Biblioteca Nacional

Para conmemorar el Día Mundial del Libro, la Biblioteca Nacional ha preparado una nutrida agenda que arranca este jueves 23 de abril con una liberación de libros, talleres de manualidades y cuentacuentos en la Sala América. La programación se extiende al sábado 25 con lecturas ciudadanas dedicadas a Augusto D’Halmar y diversas actividades infantiles, sumándose a la inauguración de la muestra “Literatura extranjera” y un ciclo especializado sobre la Odisea que llegará hasta julio.

Gabriela Mistral y la U. de Chile

Como todos los años, la Universidad de Chile regalará ejemplares de libros a las y los transeúntes que se aproximen a la Casa Central del plantel de estudios laico. En esta oportunidad, se hará entrega de antología de Gabriela Mistral La palabra maldita y otros escritos urgentes. Esto a contar de las 10.00 horas en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago, metro U. de Chile.

Neruda y su canto a España

En conmemoración del Mes del Libro, la Universidad de Chile exhibirá en su Archivo Central Andrés Bello un ejemplar histórico de España en el corazón, obra de Pablo Neruda creada en 1938 durante la Guerra Civil Española. Esta pieza patrimonial destaca por su singular materialidad, ya que fue impresa artesanalmente por soldados republicanos utilizando papel fabricado con restos de uniformes y vendajes de combatientes. El evento, que incluye un recorrido mediado por los salones del archivo el próximo 30 de abril, invita al público a conocer este tesoro bibliográfico (el ejemplar n.º 41 de solo 500 originales) que simboliza el compromiso político del poeta y el valor histórico de la resistencia cultural en tiempos de conflicto. Para acudir, hay que inscribirse aquí.

La UTEM, los libros y la Inteligencia Artificial

Para conmemorar el Día Mundial del Libro 2026, Ediciones UTEM organizará una jornada que vincula la tecnología con la cultura, destacando el conversatorio “Duelo a muerte entre la pluma y el prompt”. En esta instancia, el escritor Jonathan Franklin y el académico Alejandro Morales debatirán sobre el impacto de la inteligencia artificial en la autoría y la ética profesional, abordando tanto sus beneficios creativos como los riesgos para el pensamiento crítico. La actividad se complementará con la iniciativa “¡Vuelan los libros!”, una entrega gratuita de ejemplares en diversos campus de la universidad para fomentar la lectura entre la comunidad. El conversatorio se realizará el jueves 23 de abril a las 11:00 horas en la Sala Co Work de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Miguel de Olivares 1620, piso -1, Santiago).

Librería Catalonia

Una de las clásicas librerías de la capital realizará una nueva edición de su tradicional Venta Nocturna. Una de sus dueñas, la escritora Catalina Infante nos comenta: “Vamos a celebrar el día del libro con una venta nocturna, tendremos hasta 20% de descuento en la tienda. Homenajeando a la festividad de San Jordi regalaremos rosas a los primeros que lleguen a comprar y tendremos vino de cortesía. Además, nos visitará Valeria Luna (del podcast “Con la ayuda de mis amiKas”), quien hará de Librera durante una hora recomendando sus libros favoritos". Esto se realizará en la sucursal de Las Urbinas 17, Providencia, de 19 a 21hrs.

Siri Hustvedt, en la charla Literatura y feminismo de la UDP. Foto: Mario Téllez, La Tercera.

Santiago en 100 Palabras: con Siri Hustvedt, María Paz Rodríguez y Alia Trabucco

En el marco de su 25.º aniversario, el concurso Santiago en 100 Palabras celebrará el Día Internacional del Libro este jueves 23 de abril con una jornada que combina el fomento lector y la reflexión literaria. Las actividades comenzarán con la entrega gratuita de libros en la Biblioteca Nacional y el Mercado Urbano Tobalaba, para culminar a las 19:00 horas con un encuentro virtual entre la destacada escritora estadounidense Siri Hustvedt y la autora chilena María Paz Rodríguez (la actividad se realizará vía Zoom, previa inscripción aquí). Además, el certamen —presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio— ofrecerá un taller online con Alia Trabucco el 30 de abril (con inscripción aquí), coincidiendo con el cierre de la convocatoria para enviar relatos ciudadanos.

Buscalibre

La popular plataforma de compra de libros online, Buscalibre, también estará participando en este Día Libro, así lo cuenta a Culto Daniela Mendez, Gerente de la Categoría Libros: “Por un lado, activamos descuentos bien significativos, con hasta un 80% en editoriales locales y hasta un 50% en títulos importados. A eso se suma el trabajo con nuestra comunidad de bookstagramers, que nos permite acercar recomendaciones a distintos tipos de lectores, y un live shopping que se realizará durante el mismo Día del Libro, donde iremos mostrando novedades y títulos destacados de forma más interactiva. En paralelo, también estamos comunicando con fuerza nuestra funcionalidad de vender libros usados dentro de la app, que permite a las personas escanear sus libros, conocer su valor estimado y coordinar su retiro de manera simple, generando además la posibilidad de reutilizar ese dinero dentro de la misma plataforma. Es una iniciativa que cobra especial relevancia en estas fechas, porque responde a una tendencia creciente donde los lectores buscan renovar sus bibliotecas y dar una segunda vida a los libros que ya leyeron”.

ClubdeFans y los libros musicales

La disquería Clubdefans celebrará el Día del Libro este jueves 23 de abril a las 19:30 horas con una jornada que une la literatura y la música en las Torres de Tajamar. La actividad principal será el conversatorio “Escuchar, leer, escribir”, que contará con la participación de Marisol García, Rodrigo Olavarría y el periodista de La Tercera, Alejandro Tapia, bajo la moderación de Bárbara Carvacho. Para cerrar el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de un set en vinilo enfocado en géneros como el art rock, post punk, indie y shoegaze, ofreciendo una experiencia cultural integral en el local 21 de Av. Providencia 1100.

Noche de Librerías en el MUT

El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se unirá a las celebraciones del Mes del Libro con la “Noche de Librerías” este sábado 25 de abril, una jornada extraordinaria donde los locales abrirán entre las 18:30 y las 23:30 horas. El evento contará con una variada programación que incluye lanzamientos destacados, como el de la novela Ushuaia de Alberto Fuguet, junto a firmas de autores nacionales, talleres de serigrafía y conversatorios sobre fauna chilena. Para complementar la experiencia, la noche será ambientada con un DJ set de Mariana Montenegro y una oferta gastronómica con menús especiales y descuentos, transformando la compra de libros en un evento cultural y social integral.

Vista desde la platea alta del aula magna del Centro de Extensión del Instituto Nacional (Ceina). Foto: Lucas Alvarado.

Centro Arte Alameda - CEINA

El Centro Arte Alameda, en colaboración con CEINA y Bibliometro, celebrará el Día del Libro este jueves 23 de abril con una promoción especial: quienes asistan con un libro podrán acceder a funciones de cine por solo $2.000. La programación destaca el estreno de dos adaptaciones literarias de 2025: Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, y La Cronología del Agua, el debut tras las cámaras de Kristen Stewart. La jornada en el Aula Magna de CEINA incluirá un espacio de lectura libre, stands de Editorial Planeta y un punto de inscripción de Bibliometro (16:00 a 19:30 horas), convirtiendo el recinto en un epicentro de encuentro cultural entre el cine y las letras.

3ª Fiesta de la Lectura en Centro Cultural La Moneda

Bajo el lema “Voces que reúnen”, el Centro Cultural La Moneda invita a una jornada gratuita de intercambio cultural en alianza con el Malba para celebrar el Mes del Libro. Durante todo el día del sábado 25 de abril, el Hall Central acogerá talleres, música en vivo con la Orquesta de Poetas y la participación de autores como Diego Zúñiga. El espacio contará además con la Biblioteca Trasandina, una zona de lectura libre y rincones temáticos disponibles para el público durante todo el horario de funcionamiento del centro cultural.