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    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente.

    Por 
    Cristina Cifuentes, enviada especial a Lima
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente entre la candidata de derecha de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el líder de Juntos por el Perú de izquierda, Roberto Sánchez.

    Fujimori y Sánchez pasaron al balotaje tras una primera vuelta que tardó 33 días en resolverse debido a fallos en la logística y las acusaciones de fraude que no fueron probadas.

    Entonces, el proceso estuvo marcado por una cifra inédita de 35 candidatos presidenciales, el padrón electoral más grande de la historia del país. El diario El Comercio señaló que también estuvo marcado por la ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para organizar los comicios, lo que provocó la salida de Piero Corvetto de la jefatura del organismo. En su lugar fue designado Bernardo Pachas, quien tiene a su cargo la conducción del ente durante esta segunda vuelta.

    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial de cara al balotaje en Perú. Foto: JNE.

    en

    En la primera vuelta, debido al retraso en la instalación de las mesas, que dejaron a más de 50 mil ciudadanos sin votar - en especial en distritos del sur de Lima-, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo que ampliar la jornada hasta el lunes 13 de abril.

    Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre Fujimori y Sánchez. Según el sondeo realizado por Ipsos, divulgado de manera privada producto de la veda electoral, Fujimori superaba a Sánchez por 0,4 puntos porcentuales. Sin embargo, en el mismo sondeo dado a conocer el viernes, el líder de Juntos por el Perú se encontraba 0,6 puntos por sobre la lideresa de Fuerza Popular.

    Uno de los aspectos clave de estos comicios será el ausentismo y los indecisos. En 2021, con casi seis millones y medio de peruanos que no votaron, el ausentismo terminó siendo decisivo en el ajustado balotaje entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

    “Es bien importante que todos acudamos a votar. A los personeros de ambos partidos, que vayan a salvaguardar la voluntad popular”, dijo Keiki Fujimori, que iba a votar en el colegio Libertador San Martín en San Borja.

    “Exhortamos a las peruanas y peruanos a su compromiso con la democracia y con el país, ejercitando un voto de conciencia, democrático y amor a nuestra patria”, dijo Roberto Sánchez antes de ir a misa. El candidato debía ejercer su voto en el colegio María Reiche en San Borja.

    Por otro lado, la ONPE informó que 1.926 apoderados de Fuerza Popular y Juntos por el Perú han participado en 2.412.487 jornadas de capacitación.

    También han sido capacitados 2.412.487 electores, 229.206 miembros de mesa, 16.284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

    El diario El Comercio señaló que se acreditó a 587 observadores internacionales, una cifra que casi triplica a los 203 registrados durante el balotaje de 2021.Su labor comprende el seguimiento de distintas etapas del proceso electoral y la elaboración de informes sobre el desarrollo de la votación.

    Según información del JNE, del total de observadores acreditados para esta contienda, 137 pertenecen a la Unión Europea y 92 a la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos misiones con mayor número de representantes desplegados en el país para supervisar la jornada electoral.

    Más sobre:PerúBalotajeeleccionesRoberto SánchezKeiko Fujimori

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