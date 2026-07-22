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    Irán ataca instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Jordania y un centro de datos de Amazon en Bahréin

    “Los sistemas de defensa antiaérea han derribado cuatro misiles, mientras que dos han impactado en zonas remotas y deshabitadas, sin causar víctimas o daños materiales”, ha manifestado el Ejército jordano en un comunicado.

    Por 
    Europa Press

    El Ejército de Irán ha reivindicado este miércoles un bombardeo con drones contra una guarnición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el oeste de Kuwait y Jordania, así como un segundo ataque en Bahréin contra una instalación de Amazon que ha denominado el “ojo digital” del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

    “En respuesta a la reiterada agresión del enemigo contra partes de nuestro país, el Ejército de la República Islámica de Irán (...) ha atacado hace unas horas los depósitos de municiones y el centro de mando de las fuerzas terrestres del Ejército estadounidense en la guarnición de Doha, al oeste de Kuwait, con un gran número de drones destructivos”, ha afirmado el brazo militar iraní en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

    En el mismo documento, las fuerzas iraníes han descrito esta guarnición como “una de las bases militares estadounidenses más importantes del oeste de Kuwait y un centro de apoyo para las tropas estadounidenses en Asia Occidental”, asegurando que allí están desplegados “un gran número de efectivos terrestres, militares, navales y aéreos estadounidenses”.

    Posteriormente, ha afirmado que también ha atacado con drones un “almacén de equipamiento” del Ejército de Estados Unidos en la base de Al Azraq, en Jordania, que por su parte a anunciado el derribo de cuatro misiles “lanzados desde territorio iraní”.

    “Los sistemas de defensa antiaérea han derribado cuatro misiles, mientras que dos han impactado en zonas remotas y deshabitadas, sin causar víctimas o daños materiales”, ha manifestado el Ejército jordano en un comunicado.

    Asimismo, ha hecho hincapié en que ya hay expertos desplegados en la zona para desactivar posibles explosivos entre los restos, al tiempo que ha destacado que seguirá supervisando el espacio aéreo para “hacer frente a cualquier objeto aéreo que suponga una amenaza” y “garantizar la protección de la soberanía del país y la seguridad de sus ciudadanos”.

    Ataque contra Bahréin

    Poco después, el mismo cuerpo ha anunciado otro ataque contra “a infraestructura central de datos de Amazon en Bahréin”, que ha definido como “uno de los nodos clave para el intercambio de información con el ejército estadounidense”, así como “un gran almacén” y una “instalación de mantenimiento y reparación” en la base de Sheij Isa.

    “Las instalaciones de Amazon en Bahréin constituyen la principal arteria y el eje central del procesamiento de inteligencia de Washington y sus aliados en el golfo Pérsico”, ha alegado el Ejército iraní.

    Al hilo, ha remarcado que la empresa propiedad de Jeff Bezos “es uno de los cuatro contratistas principales del contrato de Capacidades Conjuntas de Guerra en la Nube (JWCC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Guerra de Estados Unidos”, antes de argüir que el citado proyecto “permite al Pentágono desplegar herramientas de computación en la nube, análisis de datos e inteligencia artificial en el entorno operativo y en bases regionales”.

    Se trata del segundo ataque en poco menos de 24 horas contra este centro de datos, después de que la Guardia Revolucionaria anunciase en la mañana del martes el lanzamiento de “varios misiles de crucero” contra este emplazamiento, que alegó haber destruido.

    La propia Guardia anunció a su vez, en la noche del martes, otro ataque contra Kuwait dirigido a “un radar de alerta temprana, un complejo de radares tácticos alrededor de la base Ali al Salem y otro sistema de radares en la isla Bubiyan en Kuwait”, en línea con las últimas operaciones del órgano castrense, que ha buscado inutilizar los sistemas de vigilancia y defensa aérea estadounidenses en Oriente Próximo.

    Más sobre:IránEstados UnidosAtaques

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