En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga
Los azules deben vencer a los itálicos y esperar que los cementeros caigan frente al eliminado Deportes La Serena.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 1-2 Audax Italiano
Deportes La Serena 0-2 Unión La Calera
Preocupación en la U
55′. Charles Aránguiz se marcha entre lágrimas por una molestia muscular. Lo más probable es que sea un desgarro. Entra el paraguayo Lucas Romero.
Cambios en la U
45′. Ingresan Lucas Assadi y Juan Martín Lucero. Sale Javier Altamirano e Ignacio Vásquez.
¡Comienzan los segundos tiempos!
45′. La U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga.
¡Final de los primeros tiempos!
45′+5′. La U cae ante Audax Italiano y La Calera cumple con la tarea en La Serena. Con estos resultados, los itálicos avanzan y los azules se van eliminados junto a los cementeros.
¡Gol de Unión La Calera!
41′. Villanueva, de penal, anota por duplicado.
¡Gol de Audax Italiano!
38′. Desborde de Chiaverano, que le gana a Fernández y Barrera por la banda derecha. El argentino tocó al centro con su compatriota Franco Troyansky, que bate a Castellón.
¡Gol de Universidad de Chile!
32′. Gran jugada colectiva de la U. Charles jugó en profundidad para Morales, que lanza un centro rasante a Vargas. Turboman, de cachetada, no perdona en el área chica.
¡Gol de Unión La Calera!
29′. Los cementeros se ponen en ventaja en el norte. Este resultado sigue dejando eliminado a la U y Audax se mantiene primero.
¡Gol de Audax Italiano!
17′. Michael Vadulli, tras un pivoteo de Chiaverano, define en la boca del arco. La U está quedando más que eliminada.
¡Comienza el partido!
1′. La U se enfrenta a Audax Italiano, en el Estadio Nacional. En paralelo, Calera se mide al eliminado La Serena, en La Portada.
La formación titular de Unión La Calera
La formación titular de Audax Italiano
La formación de la U
¡Bienvenidos!
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