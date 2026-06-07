SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    Los azules deben vencer a los itálicos y esperar que los cementeros caigan frente al eliminado Deportes La Serena.

    Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Foto: Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Audax Italiano 6th turn, Copa de la Liga 2026.. Universidad de ChileÕs player Ignacio Vasquez, right, vies for the ball against Raimundo Rebolledo of Audax Italiano during the copa de la liga match for group D at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad de Chile 1-2 Audax Italiano

    Deportes La Serena 0-2 Unión La Calera

    Actualiza el relato aquí

    Preocupación en la U

    55′. Charles Aránguiz se marcha entre lágrimas por una molestia muscular. Lo más probable es que sea un desgarro. Entra el paraguayo Lucas Romero.

    Cambios en la U

    45′. Ingresan Lucas Assadi y Juan Martín Lucero. Sale Javier Altamirano e Ignacio Vásquez.

    ¡Comienzan los segundos tiempos!

    45′. La U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga.

    ¡Final de los primeros tiempos!

    45′+5′. La U cae ante Audax Italiano y La Calera cumple con la tarea en La Serena. Con estos resultados, los itálicos avanzan y los azules se van eliminados junto a los cementeros.

    ¡Gol de Unión La Calera!

    41′. Villanueva, de penal, anota por duplicado.

    ¡Gol de Audax Italiano!

    38′. Desborde de Chiaverano, que le gana a Fernández y Barrera por la banda derecha. El argentino tocó al centro con su compatriota Franco Troyansky, que bate a Castellón.

    ¡Gol de Universidad de Chile!

    32′. Gran jugada colectiva de la U. Charles jugó en profundidad para Morales, que lanza un centro rasante a Vargas. Turboman, de cachetada, no perdona en el área chica.

    ¡Gol de Unión La Calera!

    29′. Los cementeros se ponen en ventaja en el norte. Este resultado sigue dejando eliminado a la U y Audax se mantiene primero.

    ¡Gol de Audax Italiano!

    17′. Michael Vadulli, tras un pivoteo de Chiaverano, define en la boca del arco. La U está quedando más que eliminada.

    ¡Comienza el partido!

    1′. La U se enfrenta a Audax Italiano, en el Estadio Nacional. En paralelo, Calera se mide al eliminado La Serena, en La Portada.

    La formación titular de Unión La Calera

    La formación titular de Audax Italiano

    La formación de la U

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Desbordes descarta reunión con Rabat por ampliación de Santiago 1 y sostiene que “todo huele a que es una cárcel nueva”

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros

    En vivo: Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la final de Roland Garros

    2.
    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    3.
    ¿Llega al Mundial? Los detalles de la lesión de Julio Enciso, la estrella que desata la preocupación en Paraguay

    ¿Llega al Mundial? Los detalles de la lesión de Julio Enciso, la estrella que desata la preocupación en Paraguay

    4.
    Tras el portazo en España: la Roja llega a París para su amistoso con RD Congo a puertas cerradas

    Tras el portazo en España: la Roja llega a París para su amistoso con RD Congo a puertas cerradas

    5.
    Arquero de Portugal ningunea a Claudio Bravo en la antesala del amistoso ante la Roja: “Lo recuerdo poco”

    Arquero de Portugal ningunea a Claudio Bravo en la antesala del amistoso ante la Roja: “Lo recuerdo poco”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos
    Chile

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Alexander Zverev conquista Roland Garros: logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli
    El Deportivo

    Alexander Zverev conquista Roland Garros: logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    ¿Gente como uno?
    Cultura y entretención

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú
    Mundo

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?