En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Foto: Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Audax Italiano 6th turn, Copa de la Liga 2026.. Universidad de ChileÕs player Ignacio Vasquez, right, vies for the ball against Raimundo Rebolledo of Audax Italiano during the copa de la liga match for group D at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 07/06/2026 Felipe Zanca/Photosport

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