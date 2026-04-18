Las claves del renacer de U2 según su biógrafo: “Están mirando realmente hacia el futuro”

El tibio sol de la primavera de Dublin se colaba por la ventana. Las sonrisas de satisfacción calaban los rostros de los maduros músicos de U2; ya tenían el principio y la parte central de un nuevo álbum a publicar durante este año. Y todo iba bien. Quizás demasiado. El productor Jacknife Lee advirtió lo que pasaría entonces. “Cuando algo va bien, los asusta un poco -contó a Propaganda, el fanzine oficial de la banda-. Intentan encontrar formas de crear más energía a través del caos. Entonces Bono dijo: ‘Hagamos un disco y publiquemos en dos semanas’”.

Así, de un comentario tan rotundo como urgente, salió Days of Ash. Publicado el pasado miércoles de ceniza fue el primero de los dos epés con los que la banda irlandesa volvió a lanzar material original, desde el álbum Songs of experience (2017). Un trabajo de un marcado tono político que está concentrado en los retratos de activistas y víctimas de la violencia, como la estadounidense Renée Good, el palestino Awdah Hathaleen, la iraní Sarina Esmailzadeh e incluye una colaboración con el cantante ucraniano convertido en soldado Taras Topolia. Una sorpresa absoluta.

La banda no se detuvo. Apenas unas semanas después lanzó un siguiente EP, Easter Lily. Publicado en el pasado viernes santo se trata de un material más íntimo y reflexivo. “Con Easter Lily terminamos haciéndonos preguntas muy personales como: ¿Están nuestras relaciones a la altura de estos tiempos difíciles? ¿Cuánto luchas por la amistad? ¿Puede nuestra fe sobrevivir a la distorsión del significado que esos algoritmos tanto les gusta premiar? ¿Es toda la religión una basura que sigue destrozándonos...? ¿O hay respuestas que encontrar en sus grietas?“, comentó el cantante a Propaganda.

U2 foto de Anton Corbijn

Según The Edge, el calendario de lanzamiento de alguna manera fue impuesto por el propio material. “El punto es que hay ceremonias y rituales que algunos de nosotros echamos de menos en estos tiempos tan materialistas -detalló al fanzine oficial-. Escribimos algunas canciones destinadas a nuestro álbum, pero comenzaron a imponerse de maneras inesperadas”.

Ambos trabajos han gozado de una notable recepción de la crítica. El señero The Guardian le dio 4 de 5 estrellas posibles a Days of Ash y la revista MOJO aseguró que Easter Lily es “su mejor colección de canciones en décadas”. Están en lo cierto. La fanaticada puede escuchar a la mejor versión de U2 posible en la actualidad, no solo con un sonido muy reconocible, sino que recuperando el tono, el sentido de propósito y la convicción en la música como un vehículo para remecer conciencias. El eje que cruzó su época dorada entre fines de los ochenta y los primeros años noventa.

En esta resurrección del espíritu de U2 en la carne del EP, hay algunas claves. El estadounidense Bradley Morgan es autor de sendos libros sobre la banda; U2’s The Joshua Tree: planting roots in mythic America (2021) y la biografía U2; until the end of the world (2025), aún no traducidos al castellano. Para él, esta nueva música es fruto de un nuevo enfoque de la banda desde su último trabajo discográfico. “Songs of Experience formaba parte de un periodo de la carrera de U2 en el que miraban atrás y, en cierto modo, veían dónde solían estar como banda, dónde están ahora y de dónde vienen -dice a Culto desde Chicago-. Y el tiempo transcurrido entre ese lanzamiento y estos nuevos álbumes, U2 parece estar tomando una dirección muy diferente; en lugar de mirar hacia su propio pasado, su propia historia y su propio legado, parecen estar mirando realmente hacia el futuro”.

Aunque ambos epés son en apariencia distintos en contenido, el autor asegura que pueden leerse como complementos. “El mensaje y el tono de estos nuevos EP están realmente pensados para unificar”. Para él, hay una canción que explica el punto, Scars, de Easter Lily. “En el principio del tema suena como si Bono estuviera cantando sobre un amante, conociendo la historia de ese amante y de dónde viene. Pero en el último verso, te das cuenta de que en realidad está hablando de Cristo y de la sensación de estar rodeado por el amor de Cristo”.

-La religión es un tema al que Bono ha recurrido ¿cree que ahora está adoptando un enfoque diferente?

Antes de The Joshua Tree, Bono no le daba tanta importancia a las letras. Transmitía ciertas ideas y emociones en ellas, pero las letras siempre quedaban un poco en segundo plano respecto a la música. Desde The Joshua Tree, y algo en lo que ha estado trabajando durante los últimos 30 años, ha estado perfeccionando ese arte de la composición. Y en estos nuevos EP, especialmente en Easter Lily, lo veo tomando esas tradiciones con las que ha trabajado antes pero aplicando estas nuevas filosofías de composición que tiene.

U2

Otra clave de los epés, parece estar en la producción musical de Jacknife Lee. Ha colaborado con U2 desde How to Dismantle an Atomic Bomb (2004) volviéndose un nuevo aliado del grupo en el estudio. Él ha logrado imprimir un nuevo foco al grupo, diferente a lo que hicieron en su momento con la dupla de Brian Eno y Daniel Lanois, con quienes trabajaron en sus discos esenciales, como The Unforgettable Fire (1984) y The Joshua Tree (1987). “Eno y Lanois tienen un estilo de producción que tiende a centrarse más en la atmósfera y la experimentación, dando prioridad al estado de ánimo, justo la filosofía de U2 y la de Bono como compositor consistía en centrarse primero en el sonido de la música, y en cómo te hace sentir, para luego añadir la letra -apunta Morgan-. Lo que Jacknife Lee aporta es algo más centrado en la canción. Destaca específicamente la melodía, las voces, especialmente la interpretación de Bono. Además, es más específico y aporta más claridad y más garra”.

-Los críticos dicen que estos EP son lo mejor que ha sacado U2 en años ¿está de acuerdo?

En general sí. Estoy de acuerdo en que es su mejor música desde Beautiful Day. Soy fan de Songs of Innocence, el álbum del iPhone. Creo que ese álbum recibió muchas críticas y comentarios negativos por su lanzamiento, a pesar de que es un álbum muy bueno. No me gustó Songs of Experience, personalmente creo que es su peor álbum. Pero estos EP me dan muchas esperanzas de que su próximo álbum vaya a ser algo inesperado y fenomenal.