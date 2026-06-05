Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

Desde hace un mes, el Tribunal Oral (TOP) en lo Penal de Rancagua implementó una sala extraordinaria con el objetivo de enfrentar el alza de procesos judiciales registrados en 2025 y en lo que va del presente año.

Con el apoyo y la coordinación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el TOP se constituyó en el auditorio del tribunal de alzada de O’Higgins y permitirá realizar cerca de 100 juicios orales.

Esta iniciativa apunta a enfrentar el constante aumento de ingresos en los tribunales de la jurisdicción para entregar una justicia de calidad y oportuna a la ciudadanía, explican desde el Poder Judicial.

La sala funciona a través de un sistema de turnos de jueces y funcionarios del TOP de Rancagua los lunes, martes y miércoles, hasta el próximo 26 de junio.

“El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua creó esta sala extraordinaria con el apoyo y coordinación de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, la que nos facilitó sus dependencias atendido el incremento sostenido de la carga de trabajo de nuestro tribunal. Esto tiene como objetivo dar solución a las causas pendientes de resolución y así propender hacia una justicia oportuna”, señaló la jueza presidenta del TOP de Rancagua, Yesica Hidalgo.

Hidalgo destacó que “esta medida ha sido posible de desarrollarse con el compromiso de todos los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, de su administrador Nelson Torres y el aporte y motivación de los funcionarios y funcionarias”.