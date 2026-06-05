Superintendencia de Educación emite dictamen con los criterios para permitir detectores de metales en colegios

Hace unos días, la Superintendencia de Educación emitió el esperado Dictamen N°78, el cual actualiza los criterios sobre el uso de medidas de seguridad en establecimientos educacionales -como la utlización de tecnologías para la detección de armas y elementos peligrosos- incorporando así los cambios establecidos por la ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas aprobada en enero pasado, y que comienza a regir a partir del 1 de julio de este año.

Así, entre los principales aspectos, el dictamen establece que los establecimientos educacionales podrán incorporar tecnologías de seguridad, como pórticos, detectores de metales u otros dispositivos similares.

La implementación de estos mecanismos, establece la normativa, requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas el acuerdo de la comunidad educativa, la elaboración de un protocolo interno y la obtención de informes y aprobaciones por parte de las autoridades competentes.

Al respecto, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, destacó que el dictamen “entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de estudiantes, sino también los de docentes y de toda la comunidad educativa”.

“Nuestro rol será, principalmente, acompañar y orientar en la correcta aplicación de estas medidas”, afirmó.

En relación con la revisión de mochilas u otras pertenencias personales, el dictamen indica que se trata de una materia que requiere una habilitación legal expresa, siendo esta normativa abordada en la iniciativa Escuelas Protegidas, proyecto que se despachó esta semana a ley y que actualmente se encuentra a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial.