SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    El informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto fue ratificado esta jornada por el Senado, tras ser aprobado la jornada de ayer por la Cámara Baja.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Con 30 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, esta tarde la Sala del Senado aprobó el informe de comisión mixta sobre el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, y con esto, la esperada inciativa está lista para ser despachada a ley.

    El informe, que fue ayer aprobado por la cámara baja, resolvía los puntos en conflicto que tuvo el proyecto en su discusión en el Senado la semana pasada. Asi, en dicha instancia se abordaron los seis puntos que rechazó la Cámara en el tercer trámite, más otros tres artículos que el grupo parlamentario acordó agregar para una mejor resolución de los temas.

    Con esto, se definieron acuerdos sobre las siguientes materias:

    • Ambientes laborales para el equipo docente y asistentes de la educación.
    • Creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal y adecuaciones normativas en torno a este tema.
    • Definición de acoso escolar.
    • Plan de Gestión de Convivencia Educativa y los procesos participativos para su actualización.
    • Un cambio de referencia relacionada a contenidos de los reglamentos internos.
    • Autorización para los sostenedores para implementar recursos tecnológicos para detectar armas o similares.
    • Restitución de la declaración de intereses y patrimonio de integrantes del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, por la dieta que reciben.

    Qué es la ley de Convivencia Escolar

    La iniciativa legislativa tiene por objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales mediante la entrega lineamientos a la comunidad escolar para propiciar un clima educativo de convivencia y buen trato.

    Así, se espera prevenir situaciones como el acoso, la violencia y la discriminación, dentro y fuera del establecimiento. Frente a vulneraciones de derecho, se insta a comunicarlo.

    Asimismo, el proyecto llama a los establecimientos a velar por todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Adicionalmente, pasa a definir dichas situaciones y ordena a la constitución de protocolos y otras acciones para enfrentarlas.

    Los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa, y que en cada establecimiento educacional que reciba subvenciones o aportes regulares del Estado exista un Consejo Escolar.

    Su objetivo, se indica, será estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato. Los establecimientos no obligados a constituir dichos consejos crearán un Comité de Buena Convivencia Educativa o una entidad similar.

    Sumado a esto, el proyeto también ordena a que los reglamentos internos de los establecimientos educacionales aborden el tema de la convivencia educativa, así como la prevención del acoso, violencia y discriminación, junto con medidas, protocolos y acciones disciplinarias y de protección, según corresponda.

    Adicionalmente, se establecen sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones.

    Junto con esto, la iniciativa también crea el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, cuyo objeto será fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales dependientes de sostenedores que perciban subvenciones del Estado.

    De igual forma se crea el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar y se determinan sus atribuciones y composición.

    Más sobre:NacionalConvivencia escolarMinisterio de EducaciónSenadoMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Lo más leído

    1.
    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    2.
    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    3.
    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro
    Negocios

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′