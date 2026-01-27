Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

Con 30 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, esta tarde la Sala del Senado aprobó el informe de comisión mixta sobre el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, y con esto, la esperada inciativa está lista para ser despachada a ley.

El informe, que fue ayer aprobado por la cámara baja, resolvía los puntos en conflicto que tuvo el proyecto en su discusión en el Senado la semana pasada. Asi, en dicha instancia se abordaron los seis puntos que rechazó la Cámara en el tercer trámite, más otros tres artículos que el grupo parlamentario acordó agregar para una mejor resolución de los temas.

Con esto, se definieron acuerdos sobre las siguientes materias:

Ambientes laborales para el equipo docente y asistentes de la educación.

Creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal y adecuaciones normativas en torno a este tema.

Definición de acoso escolar.

Plan de Gestión de Convivencia Educativa y los procesos participativos para su actualización.

Un cambio de referencia relacionada a contenidos de los reglamentos internos.

Autorización para los sostenedores para implementar recursos tecnológicos para detectar armas o similares.

Restitución de la declaración de intereses y patrimonio de integrantes del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, por la dieta que reciben.

Qué es la ley de Convivencia Escolar

La iniciativa legislativa tiene por objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales mediante la entrega lineamientos a la comunidad escolar para propiciar un clima educativo de convivencia y buen trato.

Así, se espera prevenir situaciones como el acoso, la violencia y la discriminación, dentro y fuera del establecimiento. Frente a vulneraciones de derecho, se insta a comunicarlo.

Asimismo, el proyecto llama a los establecimientos a velar por todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Adicionalmente, pasa a definir dichas situaciones y ordena a la constitución de protocolos y otras acciones para enfrentarlas.

Los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa, y que en cada establecimiento educacional que reciba subvenciones o aportes regulares del Estado exista un Consejo Escolar.

Su objetivo, se indica, será estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato. Los establecimientos no obligados a constituir dichos consejos crearán un Comité de Buena Convivencia Educativa o una entidad similar.

Sumado a esto, el proyeto también ordena a que los reglamentos internos de los establecimientos educacionales aborden el tema de la convivencia educativa, así como la prevención del acoso, violencia y discriminación, junto con medidas, protocolos y acciones disciplinarias y de protección, según corresponda.

Adicionalmente, se establecen sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones.

Junto con esto, la iniciativa también crea el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, cuyo objeto será fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales dependientes de sostenedores que perciban subvenciones del Estado.

De igual forma se crea el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar y se determinan sus atribuciones y composición.