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    Manchester United vence a Brentford y queda a un paso de la próxima Champions League

    Los Diablos Rojos ganaron 2-1 al cuadro de las Abejas para alcanzar el tercer puesto en solitario, a cuatro fechas del epílogo de la Premier League.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manchester United ganó a Brentford y quedó a un paso de la Champions. FOTO: X @ManUtd.

    Manchester United prolonga los abrazos en el final de la temporada. En menos de cuatro meses, el gigante británico dio un giro de 180 grados en su trayectoria. Tendencia que queda plasmada tras la victoria de 2-1 ante Brentford para acercarse a la próxima Champions League.

    Y es que la partida del anterior técnico, el portugués Ruben Amorim, a inicios de enero pasado, marca una clara frontera en el rendimiento del equipo. La llegada de Michael Carrick dio el impulso a una escuadra plagada de figuras que ya alcanzó el tercer puesto después de este último triunfo.

    En una primera parte frenética, se crearon numerosas ocasiones de gol en ambas porterías. Sin embargo, fue el equipo de Carrick el que logró abrir el marcador gracias a un cabezazo de Casemiro, a los 11 minutos.

    El delantero esloveno Benjamin Sesko amplió la ventaja de los Red Devils a dos minutos del descanso, tras definir de buena manera un pase del capitán Bruno Fernandes, quien registró su decimonovena asistencia de la temporada en la Premier League.

    Tras desaprovechar varias ocasiones clarísimas, las Abejas lograron marcar en los últimos minutos, cuando Mathias Jensen ensayó un notable disparo que entró tras rebotar en el poste. Poco después, los visitantes estuvieron cerca de empatar, pero Mikkel Damsgaard vio cómo el meta belga Senne Lammens detuvo su cabezazo.

    Con esta nueva victoria -el noveno en 13 partidos con el DT británico- el United aventaja ahora en 11 puntos al Brighton and Hove Albion, sexto clasificado, a falta de cuatro partidos de la Premier League. De esa manera, comienza a sellar su clasificación para la Liga de Campeones podría quedar sellada este próximo fin de semana cuando reciba al Liverpool, cuarto clasificado, en Old Trafford.

    Final apretado

    En la Premier League, la lucha por los puestos europeos se encamina hacia un final apasionante, con más de la mitad de los 20 clubes del torneo compitiendo por plazas en las tres competiciones europeas.

    Con los cinco mejores equipos clasificándose para la Champions, de acuerdo con los números del coeficiente UEFA, las plazas continentales se reducirán hasta el séptimo puesto, donde todo está por decidirse.

    Tan solo ocho puntos separan a los nueve equipos que actualmente ocupan los puestos del sexto al decimocuarto, desde el Brighton & Hove Albion hasta el Newcastle United.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester UnitedBrentfordChampions League

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