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    Levante iguala de visita y le mete presión al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la lucha por no descender

    El elenco de Valencia empató sin goles ante Espanyol y sigue penúltimo, pero ahora está a solo un punto del conjunto sevillano. Ambos permanecen en la zona de descenso de LaLiga.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Levante en X.

    El Sevilla solo recibe malas noticias por estos días. El domingo cayó en los descuentos por 2-1 ante Osasuna, un resultado que lo condena a seguir décimo octavo, en la zona de descenso. Para colmo, este lunes, Levante, el penúltimo de la tabla, rescató un empate de visita ante Espanyol y se colocó a solo un punto del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. En el Ramón Sánchez-Pizjuán no solo sufren con no poder salir de la zona roja, sino que ahora ven cómo un rival directo los puede hundir aún más.

    Este lunes en el RCDE Stadium, Espanyol no pudo imponer la superioridad de un elenco que aún sueña con clasificar a torneos europeos para la próxima temporada. De hecho, sobre el final del encuentro, Levante se pudo llevar los tres puntos: a los 88′ Pol Lozano fue expulsado y a los 90+6′, en la última jugada del partido, Carlos Álvarez estrelló un remate contra el palo.

    El repunte del elenco de Valencia se ha mantenido en este tramo final del torneo y en Sevilla observan con preocupación. En las últimas ocho fechas, el Azulgrana obtuvo 15 puntos.

    Foto: Levante en X.

    La tabla y el calendario

    Con este sin goles, Levante continúa en la décimo novena ubicación con 33 puntos, a solo uno de Sevilla, que está décimo octavo, ambos en zona de descenso. No obstante, para los dos la salvación no parece estar lejos, al menos de momento, ya que Mallorca tiene 35 unidades y Alavés 36. Un tropiezo de estos dos clubes podría cambiar todo en la lucha por la permanencia.

    Ahora restan cinco fechas para el final de la temporada y el calendario no pinta sencillo para el equipo de los chilenos, que enfrentarán a Real Sociedad de local, Espanyol también en casa, Villarreal de visita, Real Madrid de local y cierran como forasteros contra Celta.

    En tanto, el calendario de Levante parece algo más abordable, aunque tampoco da para confiarse. Se medirán ante Villarreal de visita, Osasuna de local, Celta como forasteros, Mallorca en casa y terminan su temporada jugando en Sevilla contra el Betis de Manuel Pellegrini.

    Más sobre:FútbolLevanteSevillaAlexis SánchezGabriel SuazoLaLigaEspanyol

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