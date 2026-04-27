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    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    La cinta protagonizada por Nicolás Zárate obtuvo cinco premios, incluyendo el principal galardón de su sección. También fueron reconocidos el documental Aquí se Escucha el Silencio, y los nuevos proyectos de Tomás Alzamora, Hernán Caffiero, Katherina Harder y Felipe Carmona.

    Por 
    Equipo de Culto
    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    La 41° edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) concluyó con varios premios para las producciones locales. Un cierre redondo a una versión del certamen en que Chile asistió en calidad de invitado de honor.

    El filme Hangar rojo conquistó cinco distinciones: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección (Juan Pablo Sallato), Mejor Interpretación (Nicolás Zárate), Mejor Guión (Luis Emilio Guzmán) y Mejor Logro Técnico-Artístico.

    ©️FICG / Diego Gasca

    “Es maravilloso que esta película reciba tantos reconocimientos. Es una película que te obliga a pensar en el pasado, en la memoria, para construir un presente más digno”, indicó Zárate, quien compartió el trofeo con la actriz María Magdalena Sanizo (La hija cóndor).

    Ambientado tras el golpe de Estado de 1973, el largometraje gira en torno a Jorge Silva (Zárate), un capitán del ejército que se debate entre el deber y la conciencia cuando su escuela de aviación se transforma en un centro de detención.

    La cinta de Sallato toma como referencia Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH contra Bachelet y otros, libro de Fernando Villagrán que recoge la historia de oficiales y suboficiales que se opusieron al golpe militar.

    Coproducción entre Chile, Italia y Argentina, Hangar rojo también cuenta en su reparto con Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández, Juan Cano y Francisco Carrasco. Debutará en octubre en salas nacionales.

    citlalli vital

    El otro filme galardonado fue Aquí se escucha el silencio, que obtuvo el Premio FEISAL. Dirigido por Gabriela Pena y Picho García, y producido por Gabriela Sandoval, el documental presenta la historia de la familia de Gabriela, que se exilió en España luego de la persecución y tortura de su abuelo, y su regreso al país 40 años después para reencontrarse con la casa que dejaron atrás.

    En tanto, en la sección de Industria fueron distinguidos los nuevos proyectos que preparan Tomás Alzamora, Hernán Caffiero, Katherina Harder y Felipe Carmona.

    Durante el desarrollo del festival los directores Pablo Larraín y Sebastián Lelio fueron reconocidos con el Homenaje Iberoamericano, y Maite Alberdi obtuvo el Homenaje Internacional. Además, se desempeñaron como jurados la actriz Paulina García, la productora Beatriz Rosselot y los directores Hugo Covarrubias, Patricio Valladares y Jorge Olguín, además de Agustín Olivera Sepúlveda, de la Universidad de Valparaíso.

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    Más sobre:CineHangar RojoJuan Pablo SallatoNicolás ZárateFestival de GuadalajaraAquí se Escucha el SilencioGabriela PenaPicho GarcíaGabriela SandovalPablo LarraínSebastián LelioMaite AlberdiHugo CovarrubiasFernando VillagránFestival de Guadalajara 2026Festival Internacional de Cine en GuadalajaraCine Culto

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