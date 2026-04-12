Los Tres a fondo: “Este nuevo disco fue como haber ganado una batalla”

Hace 10 o 12 años, cuando Los Tres existían fragmentados y con un elenco que se reducía a Álvaro Henríquez y Roberto “Titae” Lindl, el cantante escribió dos composiciones: Cantar y amar y Como llegaste te vas. Tras terminarlas, funcionó su olfato.

“Ahí yo dije: esta huevá es para Los Tres. Esto es para Los Tres, no es para otro grupo”, complementa el vocalista en entrevista con Culto. Después sigue: “Siempre pensaba que un tema como Como llegaste te vas algún día lo íbamos a grabar con Los Tres. Tenía la ilusión. Entonces, nunca la quise grabar yo por mi cuenta. Ni solista, ni nada. Nada. Yo decía: esto es para grabarlo con todos Los Tres”.

-O sea, desde hace mucho tiempo sentía nostalgia por reunir a Los Tres.

Sí, claro.

Desde este viernes 10 de abril, el mundo ya sabe que el antiguo anhelo de Álvaro Henríquez se hizo real, y Cantar y amar y Como llegaste te vas fueron finalmente registradas por los cuatro integrantes históricos de Los Tres.

Ambas son los sencillos de presentación de XCLNT (se pronuncia “excelente”), el nuevo disco del grupo y el primero en 27 años que reúne a la formación estelar de los 90 que completan el guitarrista Ángel Parra y el baterista Francisco Molina.

Un trabajo que es parte de la operación retorno del conjunto iniciada en 2024, registrado entre el 16 y el 22 de julio del año pasado en los legendarios estudios Abbey Road de Londres, y que extiende su reconocida huella dactilar: pasajes instrumentales ricos y virtuosos, sonido limpio, un lenguaje diverso que inscribe rock and roll, rockabilly, cuecas, baladas, pinceladas de bolero y blues, y letras donde Henríquez despliega su narrativa de amores intensos, torcidos y asesinos, además de ese viejo hábito donde parece cantar relatando lo que observa en las páginas del periódico.

“Creo que es el disco más Los Tres que hemos hecho”, define el cantante con ese orgullo y atrevimiento tan reconocido en su personalidad desde los 90, sentado ahora mucho tiempo después en las oficinas del sello Universal junto al resto de sus compañeros.

Para ejemplificar su tesis, sitúa un ejemplo: la propia Como llegaste te vas, una cueca que abre con la sonoridad cristalina del guitarrón chileno para luego fluir hacia la guitarra eléctrica, en un cruce de rutas entre rock y folclor que el cuarteto ha diseñado como parte de su médula creativa. Una tonada de alto voltaje. La letra de Henríquez también resulta reconocible: “Amor asesino/ no te ruego nunca más/ Sólo déjame tranquilo/ y como llegaste te vas”.

El cantante sigue: “Yo estaba estudiando esta cueca, estaba tratando de inventar un beat que pudiera pasar de seis octavos a cuatro cuartos. Y una de las razones importantes de por qué queríamos este beat es porque, cuando tocábamos cuecas en otros países con Los Tres, era súper frustrante ver que la gente no se podía mover, porque no sabían cómo moverse. Aplaudían las cuecas y todo bien, pero en cambio esto se puede vacilar, la gente se va a poder mover, con el pañuelito y todo. Yo estoy muy feliz con los resultados de este disco, nosotros estamos súper bien también, estamos muy contentos, con ganas de hacer cosas, tocar mucho, así que ha estado muy bueno todo este período”.

Para redondear, el intérprete entrega un dato histórico: Como llegaste te vas, y otras dos que tiene el disco, son las primeras cuecas grabadas en los estudios Abbey Road.

-Ampliemos la conversación. Francisco, usted es quien en rigor vuelve a grabar con Los Tres después de 27 años, la última experiencia juntos fue La sangre en el cuerpo (1999). ¿Qué sintió al volver a un estudio con sus compañeros de juventud? ¿Hay emoción o es sólo la idea de volver al trabajo?

Francisco Molina: Es especial, en ningún caso es algo de mero trabajo. Yo por más que traté de no ser Los Tres, nunca pude no ser Los Tres. En mi vida de músico freelance en Estados Unidos, siempre caía el tema de Los Tres, aunque trataba de mantenerlo encubierto, siempre me decían…

Álvaro Henríquez: You are the one…

FM: Claro. Entonces, grafico eso porque cuando entré al estudio y los vi, era como estar en casa de nuevo, con todo lo que significa ser parte de una familia con Los Tres. No es fácil.

-¿Ah no?

FM: No, no es fácil (se ríe), tiene de todo, pero, digamos, es familiar, se sabe, se conoce, y la verdad que se echa mucho de menos tener esa complicidad musical, escuchar la guitarra del Ángel, la voz del Álvaro, la presencia del Titae, y poder tocar rock and roll, que es como una música que se toca solamente con los partners, casi con la familia por mucho tiempo. Entonces, esa vena rock and roll, como esta en la (nueva) canción Inri, vale la pena todo.

10.04.2026 Banda Los Tres Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“En este disco también hay mucho de estar en un proceso en que estamos luchando por mantenerlo juntos, y a pesar de todas las cosas que pueden pasar dentro de la industria de la música, haber hecho este disco habla volúmenes de la intención de nosotros como músicos de continuar haciendo música. Eso es lo que realmente valoramos, entonces hay algo excelente también que tiene que ver con eso, de que estamos haciendo todo el esfuerzo como personas para mantenernos juntos a pesar de mil otros factores. Ha sido un camino bastante interesante y musicalmente se plasma también en que somos una banda madura, con temas sólidos, entregados completamente a hacer música”.

-Dijo una buena frase que me gustaría retomar con “Titae”. Dijo que el rock and roll sólo se toca con partners. En ese sentido, que sea un disco sin invitados, ¿es buscar eso, un retorno a los orígenes?

“Titae” Lindl: Claro, puede ser, porque el hecho de estar los cuatro, solo los cuatro, eso le dio ese volver al comienzo, todo esto es un reseteo, y volver a escuchar a todos, volver a escucharnos sin tanto volumen, ha sido algo bastante sanador.

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-Ángel, ¿qué cosas buenas y malas tiene hacer un disco a esta edad, con todo el camino recorrido, siendo adulto? Para bien y para mal, ¿en qué cambia hacer un álbum en cómo son ustedes hoy?

Ángel Parra: Yo creo que siempre nos hemos llevado bien como grupo, pero está la intensidad al momento de crear, de ensayar, de planear nuevos proyectos, que también hay una separación, por lo que cada uno hace, que es muy sana y muy necesaria para que este grupo continúe. Cuando éramos chicos, nos juntábamos, por supuesto, a compartir juguitos y cosas sanas, escuchando música, hacer asados, en las noches escuchar discos interminablemente, pero se ha creado, como en esta edad, una necesidad también de que la música es tan intensa que no necesitamos estarnos viendo permanentemente. Creo que tiene que ver con la madurez también, del momento que estamos viendo. Y cuando nos juntamos, es así.

“Yo creo que, más que perfeccionistas, como que el rock and roll tiene algo especial, que es una música que hace que las personas se olviden de sus problemas; es callejero y hace que la gente cante a grito pelado unas canciones. Te da cierto ánimo para seguir adelante y en eso Los Tres siempre han estado vivos, con la música que habla también del golpe de estado, con las baladas increíbles que ha hecho el Álvaro, y esa es la matriz sonora de Los Tres también”.

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-Vamos a las letras del disco. Álvaro, usted siempre ha sido un compositor de canciones de amor, uno puede trazar una arco que va de Un amor violento, de 1991, a Quizás con quién, de 2015. En el nuevo álbum hay muchas, como la propia Como llegaste te vas o La vida al revés. ¿Cómo ha cambiado su manera de escribir del amor con los años?

AH: El disco en general habla del amor perdido. El amor que ya no está. Y extrañando esa presencia, pero que ya no está. Y no es que haya cambiado tanto (mi manera de escribir del amor), sino que el amor siempre es algo con lo que uno está toda su vida. Pero logré hacer canciones como La vida al revés. Pero el amor es todo. Siempre está presente y va tomando otras formas, pero nunca cambia la intensidad del amor. Entonces, yo creo que logramos también plasmar eso.

“Este disco también está influenciado por la Olimpiadas. En el sentido de que los que van a correr en las Olimpiadas, por ejemplo, se preparan dos años para correr 40 segundos. Bueno, nosotros hicimos algo similar. Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, llegamos al estudio Abbey Road, lo hicimos en tiempo récord. O sea, este es un disco de alto rendimiento. Para todos fue un disco de alto rendimiento. Es un disco que queremos mucho y que finalmente representa a Los Tres absolutamente. O sea, creo que es el disco más Los Tres que hemos hecho”.

-¿Incluso más que los clásicos?

AH: Puede que me equivoque, pero siento que este disco es muy poderoso y nos gusta mucho a todos, estamos muy contentos todos. Entonces, es muy importante.

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-Francisco, con respecto a las misma comparación con las Olimpiadas, cuando un atleta corre, sus parámetros son sus propios récords anteriores. Con eso se compara. En ese sentido, al hacer este disco, ¿sintieron la presión de estar comparándose con sus obras maestras?

FM: De alguna manera sí, pero yo estoy seguro que quizás, y voy a pasarme de la raya aquí, hay más peso para el compositor de las letras. Pero también pasa una cosa con Los Tres: no recuerdo nunca en toda la historia haber tenido una conversación de ese tipo con el grupo. O sea, hay temas nuevos y hay que hacerlos, y hay que trabajarlos, y la canción habla.

“En ese aspecto fue así también. Tenemos el estándar de que la canción suene, que suene bien, y esa es la Olimpiada que hizo el Álvaro. También vamos a Abbey Road y tenemos la chance de sonar finalmente como uno se espera que suene una banda como Los Tres. Somos ultra preocupados por el resultado. Por mi lado, por lo menos, cuando escucho las canciones de Álvaro, reconozco que hay temas que son buenos, que son familiares. Como decía, llevamos demasiados años juntos haciendo esta cosa, entonces lo siento bastante familiar en ese aspecto”.

“No tiene mucho sentido preocuparse de las comparaciones (con otros discos). Este es un disco, en la manera de la confección, bastante distinto a los otros también. El Álvaro tenía los temas cocinados, recocinados. Entonces, lo que nos tomó tiempo fue entrar en el beat juntos de nuevo, ver ahí cómo nos relacionamos y la dosis importante de mantener la unidad de la banda a través de la música”.

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-Álvaro, y el nombre XCLNT (“Excelente”), ¿estaba cocinado también que se llamara así?

AH: Yo empecé hace un tiempo a escribirme con gente que trabaja conmigo. Entonces me decían ‘ya, está todo listo’, y yo decía ‘XCLNT’. Y le ponía ‘XCLNT’. Y me decían: ¿qué es eso? Bueno: “Excelente”. Entonces, ahora también me he topado con gente que me dice ‘¿qué quiere decir equis, ce, ele, ene, te?’ Y yo les explico. Y es excelente porque yo creo que, personalmente, que estemos juntos de nuevo, el disco para nosotros es un disco excelente. Dimos todo, todo, todo, todo, para que sonara bien, para que sea un buen disco.

-Resulta un poco osado poner “Excelente” a un disco, ¿no?

AH: Es osado, por supuesto, porque se lo pueden agarrar para el huevo a uno. En fin. Pero da lo mismo. Ese es el título del disco y así se quedará.

-Ustedes en algún momento titularon Fome a un disco. Y ahora lo titulan Excelente. ¿Hay un contrapunto ahí? Fome es un disco muy oscuro, con la palabra “abulia” muy presente. XCLNT parece mucho más luminoso.

AH: Sí, hay un contrapunto. Este disco es más luminoso. Es mucho más luminoso. Incluso, me llamaban la atención mis letras. Y decía: chuta, ¿estará bien? ¿O estará muy cliché? Te lo preguntas igual. Pero yo estoy muy, muy, muy feliz de lo que se logró, lo que se grabó, de la manera en que se grabó. Fue como, no sé, como haber ganado una batalla. Así como los superhéroes.

-¿Una batalla contra quién?

AH: Contra nosotros mismos.

-¿En serio?

AH: No, no. Pero fue como ganar algo. Como te decía, como una guerra. Fue como ganar.

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-Quizás el triunfo de demostrarse a ustedes mismos que podían todavía hacer un gran disco.

AH: Claro, claro. Y es muy entretenido, porque tampoco era que fueran tantas las conversaciones mientras ensayábamos. Sino que daba la impresión que cada uno sabía bien lo que tenía que hacer. Y eso se da porque somos amigos desde que somos muy chicos. Y es increíble que la forma de tocar no ha cambiado. O sea, seguimos tocando con el mismo fiato. Con las mismas ganas también.

AP: Yo siento que cuando escuché ya el trabajo terminado, y escuché el single Cantar y amar, me emocioné inmediatamente porque veo en esa letra la historia de Álvaro, su proceso. Cada uno de nosotros tenía un proceso vivencial diferente, pero con muchas cosas que son muy intensas. Y creo que el disco entero está empañado de eso. La parte audiovisual de la productora PunkRobot le dio también más intensidad a ese sentimiento. Entonces, ver esos videos con esas letras, con la voz de Álvaro, prístina, son la esencia de Los Tres.

“O sea, escuchar eso y que a mi hija le cayera una lágrima, a mí también, siento que esto es de verdad. No hay ni una duda al respecto. Y cada vez que escucho estas letras sigo pensando lo mismo: ¡qué emocionante!”.

¿Qué le emocionan de las letras?

AP: Me emociona que estemos de nuevo trabajando juntos. Me emociona cada metáfora que tiene que ver con la historia. No solamente de Álvaro, sino que de nosotros, de lo que ha pasado. Porque hay varias maneras de interpretarlo, como siempre. Creo que el título es excelente también. Es llamar la atención por algo que la gente diga: ¿pero qué quiere decir esto? También, como cuando salió Fome, la gente dijo: ¿pero por qué le pusieron Fome? También hay algo, un jugueteo que es hasta comercial.

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-Volviendo a Fome, hay canciones de este nuevo disco, como Peor que mal o A la deriva que, incluso por título, podrían estar en Fome.

AH: Es verdad. Yo pensaba para esta producción, con los muchachos y todo, en no sobreproducir. Entonces, por ejemplo, me tuve que, no sé, morder las ganas de hacer una parte de piano en el piano de Lady Madonna en Abbey Road. Pero dije: no, tenemos que ser fieles a los cuatro. Esto es un cuarteto. Y eso era lo más importante. Como cuarteto tenemos que sonar a toda raja. Esa era la premisa. Y para eso trabajamos, para eso hicimos la huevá, para sonar cañón y con el disco nuevo también. Y se logró. Esperemos que sí.