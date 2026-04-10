Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

Geddy Lee y Alex Lifeson no estaban dispuestos a una segunda vida. Tras una última gira de Rush en 2015 y la posterior muerte del baterista y cerebro del conjunto, Neil Peart, cinco años después, los canadienses habían guardado un riguroso luto bajo una consigna inclaudicable: si no estaban los tres, no podían retomar funciones.

“Es imposible que Rush vuelva a existir, porque Neil ya no está aquí para formar parte de ello”, declaraba Lifeson en 2021. “Eso no significa que no podamos hacer otras cosas, ni que no podamos contribuir a nuestras comunidades y demás”, agregaba.

Pero en la música y en la cultura popular, a veces todo se vuelve relativo y elástico. Los hombres de Time stand still han anunciado su retorno con una gira, con una nueva baterista en su elenco (Anika Nilles) y con una fecha de aterrizaje ya confirmada en Chile para el 17 de enero de 2027.

¿Qué los hizo reconsiderar la determinación? De seguro hubo muchas conversaciones y planificaciones, pero quizás la definitiva la tuvieron con Paul McCartney: el exBeatle los conveció de revivir.

Con unas copas

El 3 de septiembre de 2022, Lee y Lifeson estaban en el estadio Wembley de Londres, luego de presentarse junto a una pléyade de figuras en el masivo concierto tributo a Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters fallecido en marzo de ese mismo año.

Tras presentarse, recibieron la visita de Sir Paul en el backstage. Entre vinos, chistes y conversaciones más profundas, el inglés los persuadió y los incitó al retorno.

El testigo fue el músico chileno-estadounidense Alain Johannes, quien había llegado al homenaje a Taylor Hawkins como parte de Them Crooked Vultures, el supergrupo que integró desde 2008 y donde compartió créditos con colosos como el cantante de Queens of the Stone Age, Josh Homme; el hombre de Nirvana y Foo Fighters, Dave Grohl; y uno de los estandartes de Led Zeppelin, el bajista John Paul Jones.

Johannes recordó hace algunas semanas para Culto: “Los conocí a los tres y tuve la oportunidad de ver eso. Cuando terminó todo el show, Paul McCartney me dijo: ‘vente con nosotros, voy a intentar convencer a los cabros que tienen que irse de gira de nuevo’. Y ahí estaba yo sentado al lado de ellos. Y ahí estaba Paul y les decía ‘ustedes tienen que volver, por los fans tienen que regresar. Yo sé que Neil no está, pero deben hacerlo’. Hubo un poco de vino en todo esto. Paul me decía: ‘asegúrate que todo esto sea con copete, porque tengo que hablarles”.

El propio Lifeson lo rememoró en una entrevista: “Tuve el honor de conocer a Paul McCartney después del concierto benéfico de Taylor Hawkins. Estabamos disfrutando unos tragos con los chicos de Foo Fighters cuando, de repente, apareció él. Y yo sólo podia pensar ‘Oh Dios mío, es Paul McCartney’, relata el músico.

En la conversación, Lifeson recuerda que McCartney les insistió en que volvieran de gira, instancia en la que el guitarrista bromeó diciéndole “lo haré si eres nuestro mánager”. A lo que el legendario Beatle respondió “¡Lo haré amigo, yo los represento!“.