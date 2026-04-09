Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

Rush vuelve a Chile. Una situación que parecía imposible tras la muerte del baterista Neil Peart en 2020, finalmente ocurrirá con la presentación de los históricos Geddy Lee y Alex Lifeson.

En su nueva encarnación, la banda llegará al país el próximo de 17 de enero de 2027, para presentarse en el Estadio Bicentenario La Florida. El grupo llega con su gira Fifty Something Tour, en la que contarán con la colaboración de la baterista, compositora y productora alemana Anika Nilles.

La arista tiene años de escenario como baterista de Jeff Beck en más de 60 conciertos y ha publicado cuatro álbumes en solitario. Asimismo, se sumará como músico de apoyo el tecladista Loren Gold (The Who, Roger Daltrey).

Geddy Lee se ha mostrado particularmente entusiasta con el regreso junto a sus nuevos socios de escenario. “Estamos deseando volver a todas esas ciudades en las que no hemos tocado en mucho tiempo, así como visitar algunos lugares nuevos en los que aún no hemos actuado -dice en un comunicado-. Tanto a Alex como a mí nos encantan las horas de ensayo que estamos pasando con Anika y ahora con Loren, aprendiendo unas 40 canciones que nos permitirán seguir haciendo evolucionar los conciertos, tocando temas diferentes cada noche”.

Renuentes a volver a la carretera tras la muerte de Peart, Lee y Lifeson decidieron volver a tocar, en particular tras una charla con Paul McCartney, como detalló a este medio el músico chileno Alain Johannes. La última vez que habían tocado junto a su baterista más reputado, fue en agosto de 2015.

El tour tiene el apoyo total de Carrie Nuttall-Peart y Olivia Peart, viuda e hija de Neil, respectivamente. “Estamos encantadas de apoyar la gira Fifty Something, que rinde homenaje a una banda cuya música ha calado hondo e inspirado a generaciones de fans, y de honrar el extraordinario legado de Neil como baterista y letrista -dicen en un comunicado-. Estamos deseando ver cómo se desarrolla su nueva visión y volver a escuchar esta música legendaria en vivo».

La gira Fifty Something Tour recorrerá Canadá, Estados Unidos y México en 2026. Arrancará el próximo 7 de junio, en el verano boreal, con cuatro noches en el Kia Forum de Los Angeles, California. Ante el anuncio, la respuesta del público fue abrumadora: las 22 fechas iniciales se agotaron de inmediato, lo que llevó a añadir más conciertos.

La gira cuenta ahora con un total de 58 conciertos en 24 ciudades, con más de medio millón de entradas vendidas para 2026. El tramo latinoamericano incluirá fechas en Buenos Aires (15 de enero), Curitiba (22 de enero), São Paulo (24 de enero), Río de Janeiro (30 de enero), Belo Horizonte (1 de febrero) y Brasilia (4 de febrero).

Para la fecha en Chile, se dispondrá una preventa con un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander, desde las 11 am del martes 14 de abril. Luego, la venta general comenzará el jueves 16 de abril a las 11.01am. Ambas modalidades disponibles en el sistema Ticketmaster.cl.