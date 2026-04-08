Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo

Se definen como una “orquesta de rock microtonal de música dada pitágora-Cubista”. Un concepto tan inasible como el aspecto con el que suelen presentarse en directo. Lo que es claro, es que el dúo francocanadiense Angine de Poitrine (se pronuncia An-shin de puat-rin), no deja indiferente a nadie.

Originarios de Saguenay, en el corazón de Quebec, se trata de una dupla que toca bajo ese nombre desde 2019, aunque ya aporreaban los instrumentos desde que eran adolescentes. Se identifican bajo los nombres de Khn de Poitrine (guitarra, bajo e instrumentos microtonales) y Klek de Poitrine (batería). No se sabe cuáles son sus nombres reales, pero se especula que serían Charles Thibeault y Marc-Antoine Mackin-Guay, quienes anteriormente se presentaban como La Poesse.

“Llevamos 20 años tocando juntos, y siempre hemos tocado principalmente como dúo. Hemos tenido tríos, pero nunca más. Después de 20 años, tocar juntos es más natural que hablar”, explicó Klek en una entrevista a Noize Magazine.

El misterio del grupo creció a partir de su particular puesta en escena. Como si fueran dos seres de otro planeta, visten unos trajes que combinan unas vistosas máscaras de papel maché, con narices enormes, y largas mantas de lunares. Y visibles, los triángulos en dorado. Como invocando alguna misteriosa fuerza extrasensorial.

Angine de Poitrine Foto: LouisFVG

Según han explicado en las entrevistas que han concedido, los trajes salieron como una broma. “Queríamos poder tocar dos veces en el mismo sitio en la misma semana. Cuando estás en una banda, no se supone que toques dos veces en la misma semana en el mismo sitio, si no, la gente no vendrá. al principio, era simplemente para ocultar nuestras caras y hacer que nuestros conciertos fueran diferentes”.

Pero su marca musical es igualmente arriesgada. Su propuesta estrictamente instrumental -al igual que conjuntos como L’Eclair- es difícil de describir, pero se construye entre el uso de exóticas escalas microtonales, quiebres rítmicos intrincados con notorios cambios de cifra de compás (por momentos recuerdan al Genesis de Gabriel), riffs deudores del funk y una ambición sin límites. Algo así como un cóctel explosivo entre el math rock de Foals, el jazz más aventurado de Miles Davis y el arrojo de Frank Zappa, sazonado con un particular sentido del espectáculo.

Para tocar en vivo, Khn luce un particular instrumento; una guitarra-bajo eléctrico, de doble mástil. Cada una con un sistema de trastes que permite explorar los confines de la microtonalidad; básicamente, un sistema de tonos que utiliza intervalos musicales más pequeños que el semitono occidental estándar, lo que le permite acceder a diferentes notas más allá de la escala cromática tradicional de 12 tonos. De allí que su música suena con un peculiar sonido exótico. Como salido de otra dimensión.

Fue Klek quien construyó una guitarra microtonal que acabó entregando a su compañero. “Como no soy guitarrista, no aprovechaba todo el potencial del instrumento -contó a Noize-. Así que se la llevé a Khn. Le dije: ‘Tienes que probar esto, no tiene ningún sentido’. Y enseguida, en cuanto empezamos a tocar con ella, nos reímos, ya sabes, por la fricción que se creaba y la proximidad de las notas”.

Angine de Poitrine

Para Khn, el instrumento le permitió explorar otras posibilidades de tono. “Al principio, mi idea era sin duda ver cómo conseguir ese tipo de color con un ligero aire árabe”, detalló al mismo medio. También reveló su formación en jazz y rock progresivo lo que le ha permitido habituarse al uso de cuartos de tono (aunque también señalaron escuchar múcha música electrónica). “En definitiva, la mayoría de las melodías que hacemos podrían compararse armónicamente con algo parecido a las melodías de Überjam de John scofield o So what de Miles Davis”.

Aunque el grupo tenía un alcance modesto, tocando principalmente en Quebec, poco a poco su audiencia comenzó a expandirse. Su particular música y su puesta en escena fueron carne para las redes sociales y las plataformas hicieron lo suyo.

Según detalló el mánager del grupo, Sébastien Collin, en una delirante entrevista televisiva que ofrecieron en Quebec, el duo comenzó a generar interés internacional. Hubo acercamientos de agentes y productores para llevar a la banda a escenarios fuera de Canadá.

Así llegó la gran oportunidad; presentarse en Rennes, Francia, como parte de los festivales Les Trans Musicales, el mismo en que alguna vez se presentó Nirvana. Ahí se aprovechó de registrar una sesión para KEXP Radio, publicada en febrero de este año, la que amplificó la popularidad del grupo.

Angine de Poitrine

En solo 4 temas, el dúo despliega su apabullante música instrumental. Parten de pie, haciendo su característico símbolo del triángulo sobre sus cabeza mientras suena el nombre de la dupla procesado por un efecto que le da un tono sombrío. Luego arremeten como una tromba con los cuatro temas; Sarniezz, Mata Zyklek, Fabienk y Sherpa (este último, su tema más “conocido”). Los tres primeros corresponden a nuevas composiciones incluidas en su más reciente lanzamiento, el álbum Angine de Poitrine Vol.II.

La sesión de KEXP permite apreciar cómo Khn emplea pedales de loop y procesa efectos con sus pies descalzos, mientras alterna entre el mango de la guitarra y el bajo. Por su lado, Klek aporrea su kit de batería, con tambor apañado, desplegando las intrincadas figuras propias del proyecto.

“Después del lanzamiento de la sesión de KEXP, ha habido un repunte repentino, y eso es una situación bastante excepcional -comentó Klek- pero aparte de la vida online de la banda, todo lo demás es prácticamente igual que antes: por ahora, seguimos tocando en pequeños conciertos en locales pequeños. Pero es cierto que, en cuanto a contrataciones, nos ha brindado algunas grandes oportunidades que aún no se han traducido en nuestra realidad diaria”.

Uno de los nuevos admiradores del duo es Dave Grohl. “Me lo envió ayer un amigo y me dejó absolutamente alucinado. No sé cómo explicarlo, solo hay que ver a estas personas -comentó en charla con Logan Kelly-. Verás la pila de pedales que están usando. Y están creando bucles con cada uno de estos riffs. ¡Es una locura total!”.

Una locura total que ha comenzado a crecer. Tras lanzar su nuevo álbum, Vol. II, que ha generado buenas críticas (incluso de The New York Times), han anunciado una serie de fechas de conciertos en Norteamérica, incluyendo sus primeras presentaciones en varias ciudades de Estados Unidos. No estaría mal una bajada a Sudamérica.