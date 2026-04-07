Con la hija de Malcolm y otro actor como Dewey: cómo es el esperado regreso de Malcolm in the Middle

Con la hija de Malcolm y otro actor como Dewey: cómo es el regreso de Malcolm in the Middle

En abril de 2025, en Vancouver (Canadá), se empezó a materializar algo que por años lució como una posibilidad muy remota: el reencuentro del elenco de Malcolm in the middle. Frankie Muniz, el actor detrás del protagonista, compartió una foto en el set junto a sus padres ficticios, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), despertando el fervor de los seguidores que han aguardado casi dos décadas por un revival de una comedia que ha soportado impecablemente el paso del tiempo.

Inicialmente la idea fue hacer una película. Luego el proyecto tomó forma definitiva y se transformó en una miniserie de cuatro episodios, una historia que reuniría a los personajes en torno a una situación específica.

En todo ese proceso el actor que más buscó un regreso fue Cranston, probablemente el miembro más famoso del elenco. “Llevo años queriendo hacer esto, pero tenía que haber una buena razón. La historia tenía que estar ahí; de lo contrario, solo estaríamos pasando el rato en la casa de alguien más”, señaló a Entertainment Weekly.

Linwood Boomer, el creador de la serie, reconoció que al comienzo no tenía deseos de retomar la producción concluida en 2006 tras siete temporadas. Fue su esposa, Tracy Katsky Boomer, la que se puso del lado de Cranston y sugirió un concepto que sería clave para pensar en un revival como una opción viable: que Malcolm estuviera criando a una hija que es idéntica a él.

Esa idea se transformó en la piedra angular de Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta, que llega este viernes 10 a la plataforma Disney+. Alejado de su familia, el protagonista ahora vive feliz con Leah (Keeley Karsten) y con Tristan (Kiana Madeira), su novia. Sin embargo, se ve obligado a involucrarlas en la dinámica familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en la fiesta de su 40° aniversario de bodas.

La ocasión lo junta con Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Dewey (Caleb Ellsworth-Clark) y Jamie (Anthony Timpano), y el caos está garantizado.

Lograr juntar a todos los actores fue un arte en sí mismo. Pero no fue Cranston quien tenía la agenda más ocupada: Frankie Muniz está dedicado a tiempo completo a competir en el circuito NASCAR, lo que implicó una organización inusual. La solución consistió en filmar entre domingo y jueves, en vez de entre lunes y viernes, la práctica habitual en Hollywood.

“Grababa de domingo a miércoles, volaba el jueves, corría el viernes y regresaba el sábado. Fue agotador, pero también sé lo genial que es tener la oportunidad de volver a hacerlo, así que no me iba a quejar en absoluto. Estoy muy agradecido a todo el equipo de producción por adaptarse a mi calendario de NASCAR”, indicó el actor y piloto.

Aunque todavía no se han publicado las primeras críticas, hay algunas apreciaciones que valoran el resultado. “Ver al elenco reunido de nuevo es maravillarse ante una química que, de alguna manera, sigue siendo igual de vigorosa después de dos décadas separados”, opinó The Guardian, junto con asegurar que “es justo la dosis de alegría que el mundo necesita ahora mismo”.

David Bukach

Otro actor para Dewey

Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta tiene una ausencia emblemática: Erik Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey durante las siete temporadas. ¿El motivo? Su concentración en su maestría en Harvard y su reticencia a retomar la vida pública (la última vez que actuó fue en 2010).

“Está estudiando a Dickens y es un estudiante increíble; le ofrecieron muchísimo dinero para que regresara, y simplemente dijo: no, gracias”, detalló la actriz Jane Kaczmarek a The Guardian. En tanto, también se informó que Linwood Boomer le propuso que su personaje sólo apareciera a través de videollamadas con su familia, con el fin de que las filmaciones se acomodaran a su nueva vida. Pero su postura no cambió.

En vez de inventar alguna excusa para que Dewey no apareciera en la historia –como hizo And just like that... con Samantha (Kim Cattrall)–, los realizadores concluyeron que la mejor opción era buscar a otro actor que tomara la posta. De ese modo llegaron a Caleb Ellsworth-Clark, un intérprete poco conocido pero con un gran parecido físico a Sullivan.

David Bukach

La situación fue abordada en 2025 por Bryan Cranston. “Hablé con Erik y le dije: ¡Oye, tenemos la serie! ¡Va a regresar!. Él respondió: ¡Oh, eso es fantástico! Y yo le dije: sí, entonces estamos deseando tenerte de vuelta. Él me contestó: hh, no, no, no quiero hacerlo. Pero es fantástico”, explicó en el podcast Fly on the Wall.

El resultado de ese ajuste en el elenco se podrá ver a partir de este viernes 10 en Disney+.