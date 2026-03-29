Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

Fue un regreso impulsado por una dosis de fortuna. A tres años de la comentada cancelación de Daredevil, la serie de Netflix y Marvel Television que gozó de gran popularidad entre 2015 y 2018, Matt Murdock había finalizado su recorrido en la pantalla y el personaje interpretado por Charlie Cox vivía únicamente en el recuerdo de los fanáticos.

Cada uno de los involucrados siguió con su camino, hasta que la situación cambió en un momento inesperado: mediante un cameo en Spider-Man: Sin camino a casa (2021). Al principio de la película, cuando Peter Parker (Tom Holland) lidia con las consecuencias de los actos del villano que enfrentó en la cinta anterior –incluyendo la revelación de su identidad secreta–, Murdock aparece como un abogado que consigue que le retiren los cargos y logre salir del apuro.

JoJo Whilden

Esa intervención en la pantalla grande, de apenas unos segundos, confirmaba que el personaje era parte del Universo Cinematográfico de Marvel –algo que no ocurrió durante su etapa en Netflix– y que, contra todo pronóstico, estaba de vuelta. De pronto las posibilidades parecieron multiplicarse.

Según los involucrados, esa aparición sorpresa en el cine, así como la buena recepción del público, fue determinante para que el personaje resurgiera y regresara a la pantalla. Luego no sólo dejó su huella en She-Hulk: Defensora de héroes y Echo, sino que se ganó una nueva oportunidad con una serie en solitario, lo que tanto anhelaban los seguidores. Emitida en Disney+ entre marzo y abril de 2025, Daredevil: Born again ofreció una nueva oportunidad para verlo combatir el crimen, en particular a su principal némesis, Wilson Fisk / Kingpin (Vincent D’Onofrio).

De otro modo, si no se hubieran encadenado una seguidilla de eventos afortunados, Cox y D’Onofrio no estarían reunidos en Nueva York un martes a comienzos de marzo de este año. Por lo tanto, no estarían riendo de buena gana con alguna broma que se lanzaron unos instantes antes de iniciar la videollamada con Culto.

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“Con los años nos hemos vuelto más cercanos y confiamos más el uno en el otro. Eso facilita interpretar estos papeles, aunque nuestros personajes sientan mucha animosidad y quieran deshacerse el uno del otro. Cuanto más nos hemos acercado Charlie y yo como amigos y más confianza tenemos el uno en el otro como actores, mejor”, explica D’Onofrio, quien repite el rol al que dio vida en la producción original y que posteriormente ha revisitado en Hawkeye y Echo.

Probablemente los acontecimientos del primer ciclo de Daredevil: Born again aún están frescos en la memoria, pero, por si hiciera falta, aquí va un ayudamemoria: tras perder trágicamente a su mejor amigo, Foggy Nelson (Elden Henson), y transgredir su código de no matar, Murdock opta por colgar para siempre el traje del justiciero enmascarado.

En su ausencia, Fisk ha tenido éxito en sus objetivos: electo alcalde de Nueva York, ejecuta un plan para perseguir y atrapar a otras figuras que también protegen su identidad para atacar a los criminales. En el desenlace, pese a su determinación inicial, el atormentado abogado vuelve a convertirse en el “Diablo de Hell’s Kitchen”.

La segunda temporada (ya disponible con su primer episodio en la plataforma Disney+ y con nuevos capítulos todos los martes) retoma la historia seis meses después. Él y Karen Page (Deborah Ann Woll) han reavivado su romance y trabajan junto a un pequeño equipo para contraatacar los planes del político, quien se ha dedicado a reforzar su artillería.

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Mientras reaparece Jessica Jones (Krysten Ritter) y hace su debut un misterioso hombre conocido como Sr. Charles (Matthew Lillard), el segundo ciclo se consolida como la pelea de Daredevil y sus aliados contra las fuerzas represivas de Kingpin. Pero al mismo tiempo, quizás más subterráneamente, profundiza en una versión del personaje destrozada tras los hechos de la anterior entrega.

“Creo que la muerte de Foggy ha cambiado el rumbo de su vida y probablemente ha cambiado fundamentalmente quién es. No creo que vuelva a ser el mismo. Creo que probablemente influye en cada decisión que toma, en todo lo que hace. Está atormentado por ello”, explica Cox a este medio.

“Está absolutamente atormentado por ello –enfatiza–. No creo que se pueda sobreestimar el impacto que eso tuvo en su vida. Pero Matt Murdock es un hombre de fe. No es alguien que pase un período de tiempo prolongado sumido en la autocompasión o el dolor. Intenta convertir eso en acción. Creo que el resto de su vida será tratar de enmendar lo que le pasó a su mejor amigo. Y la forma en que lo enmienda es tratando de librar a la ciudad de los elementos que él piensa impiden que la ciudad prospere”.

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Ecos políticos

Los realizadores detrás de Daredevil: Born again han sido abiertos al hablar de su interés en ocupar la serie para narrar el auge de un autócrata. De hecho, en una reciente entrevista, Dario Scardapane, showrunner de la ficción, mencionó que entre las inspiraciones para representar el régimen encabezado por Wilson Fisk estaban la dictadura militar que operó en Chile entre 1973 y 1990.

“Si miras a Nerón, a Pinochet, a Franco, lo más increíble es que todos siguen un patrón similar: forman una milicia, identifican a un enemigo, intimidan y sobornan a la élite para obtener financiamiento, manipulan y silencian a los medios. Así que existe este manual de estrategias autócratas, y lo analizamos a fondo en la sala de guionistas”, detalló Scardapane a The New York Times.

La segunda temporada, según ha puntualizado, es una historia de resistencia. Una que –por ejemplo– se filmó antes de que ocurrieran las protestas de Los Angeles (EE.UU.) a mediados de 2025, en respuesta a la serie de masivas redadas contra la migración ilegal llevadas a cabo por el ICE.

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Consultados sobre cómo resuena la historia en el presente, Vincent D’Onofrio le entrega la palabra a su compañero. Charlie Cox dubita antes de responder. “Antes que todo, estamos haciendo una serie de superhéroes. Es entretenimiento. Se supone que debe ser divertida, deliciosa y disfrutable. Incluso si en ese momento es muy oscura y siniestra, se supone que debe ser muy disfrutable”.

Y añade: “Creo que cuando cuentas cualquier tipo de historia que de alguna manera involucre la decadencia de una sociedad, o el uso del poder de forma corrupta, siempre vas a poder establecer paralelismos con lo que sucede en el mundo real. Esa es la naturaleza de vivir en una sociedad moderna. Así que esos paralelismos no los establecemos a propósito. Estamos contando la historia de dos personajes de los cómics y la ciudad en la que viven. Y a veces es divertido poder relacionar la historia que estamos contando con el mundo real. Pero ese es realmente el trabajo del público. Depende de ellos interpretar lo que estamos haciendo y cómo se relaciona con el mundo real. Pero muy rara vez es intencional. Es más bien un comentario muy informal, y su intención es entretener”.

Fuera del componente político, que es parte central del engranaje del segundo ciclo, la producción vuelve a ofrecer un feroz combo de sangre y vísceras. ¿Recuerdan el brutal asesinato que cometió Kingpin en contra de una importante autoridad al final de la primera entrega? “Si disfrutaste de lo que acabas de mencionar en la primera temporada, estarás contento en la segunda”, sostiene Cox. “Sí, sin duda hay muchos asesinatos en la segunda temporada”, confirma su dupla.

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Sus dos actores principales se desenvuelven con complicidad en el el marco de una entrevista y en el set. E insisten en un punto: al revés de lo que viven sus personajes, su dinámica se ha afianzado conforme pasan los años y la ficción se interna en un terreno más sombrío (la tercera entrega ya está en preparación).

En palabras de D’Onofrio, “nos sentimos más libres para desarrollar las escenas y colaborar en ellas para que sean lo mejor posible, para que sirvan a la historia de la mejor manera. Creo que la buena relación que tenemos entre nosotros, y nuestro acuerdo sobre el tipo de serie que estamos creando, nos ha convertido en un muy buen equipo para darles a los fanáticos lo que quieren”.