“Es desgarrador y duro”: cómo se tejió el impactante regreso de Daredevil

“¿Mantuvimos el secreto?”, dice Dario Scardapane, showrunner. La productora Sana Amanat, también conectada a un Zoom con Culto, se pregunta lo mismo y agrega: “No lo sé. Supongo que sí. Si tú no lo sabías”.

El “secreto” está contenido en los primeros minutos de Daredevil: Born again, la serie que trae de vuelta al personaje interpretado por Charlie Cox. Los dos primeros capítulos se lanzaron este lunes en la plataforma Disney+, pero, para resguardar la experiencia de quienes aún no los han visto, no habrá spoilers en esta nota. Simplemente podemos decir que ocurre algo impactante que determina la trayectoria del personaje durante la temporada.

Foto: Giovanni Rufino. © 2024 Marvel.

El estreno da continuidad a la serie de Netflix que se extendió entre los años 2015 y 2018: en vez de omitir los hechos de esa producción, los incorpora y recupera su eje principal. Vuelve Matt Murdock, el abogado que lucha contra el crimen bajo la identidad de Daredevil, en compañía de sus dos amigos, Karen Page (Deborah Ann Woll) y Franklin “Foggy” Nelson (Elden Henson). Su némesis no es otro que Wilson Fisk / Kingpin (Vincent D’Onofrio), el poderoso criminal con el que comparte una singular dinámica.

Tras cerrar su etapa en la plataforma de streaming y vivir un período de incertidumbre, tanto Murdock como Fisk ya han hecho sus primeras apariciones en proyectos del MCU: el abogado tuvo un cameo en la película Spider-Man: Sin camino a casa (2021) y sumó participaciones puntuales en las series She-Hulk: Defensora de héroes y Echo, mientras que el líder criminal hizo lo propio en Hawkeye y Echo.

“Me encanta jugar en espacios donde creas tu propio pequeño rincón y haces algo con eso. Y creo que lo que es realmente asombroso sobre Daredevil es que, si bien tiene defectos, también es muy identificable. Hay algo muy aterrizado en su mundo que creo que vuelve emocionante jugar con él. Podrías pensar que está dentro del MCU, porque así es como funciona Marvel. Estás en Nueva York y algo sucede, y él simplemente se encuentra en una parte diferente de la ciudad”, explica Amanat, quien se desempeña como ejecutiva de producción y desarrollo en Marvel Studios.

Foto: Courtesy of Marvel Television. © 2024 Marvel.

“Me encantan las historias de superhéroes, pero para mí esto no se siente como una historia de superhéroes. Se siente más sórdido, sucio, crudo, callejero, identificable y muy realista. En verdad no soy parte de esa toma de decisiones, (pero) creo que está bajo el paraguas del MCU. Creo que hay lugar para ese rincón del universo”, indica Scardapane.

El showrunner se unió al proyecto durante el segundo semestre de 2023, con la misión de liderar su reestructuración creativa. En un inicio, antes de su arribo, Daredevil: Born again constaría de 18 episodios, seis de los cuales se alcanzaron a rodar antes de que comenzara la huelga de guionistas, a mitad de ese año. Los ejecutivos de Marvel aprovecharon de revisar detenidamente el material durante ese período y concluyeron que la producción requería un cambio de dirección, algo que tanto Cox como D’Onofrio ya habían deslizado previamente.

Como resultado de ese análisis, los guionistas originales (Chris Ord y Matt Corman) fueron desvinculados y el estudio incorporó a Scardapane, con experiencia en The Punisher y Jack Ryan. Además, trajo de vuelta a Philip Silvera, coordinador de acrobacias de las tres temporadas de Daredevil. Y se ajustó el número de capítulos: el primer ciclo se compone de nueve y los restantes serán parte de la siguiente entrega, que comienza su rodaje esta semana.

“No es que no funcionara, pero era un poco confuso (...) ¿Es el mismo drama que Daredevil de Netflix o un reinicio?”, declaró Charlie Cox en febrero pasado. Los realizadores han detallado que la versión de Ord y Corman se parecía más a un drama judicial que a una historia criminal con altas dosis de acción, que era a lo que estaban habituados los fanáticos. Si bien se mantuvo parte del material ya filmado, Scardapane acercó la producción a la esencia de los episodios que creó ese servicio de streaming. Eso implicó repensar el papel de los amigos del protagonista, así como indagar en una nueva fase de la pugna entre Matt Murdock / Daredevil y Wilson Fisk / Kingpin, quien ahora inicia una campaña para convertirse en alcalde de Nueva York.

Foto: Giovanni Rufino. © 2024 Marvel.

El showrunner adelanta que la rivalidad entre ambos “es una lucha mucho más interna que antes”. “Cada uno de ellos lucha con quiénes son en su interior y entre ellos. Y la dinámica de los dos rebotando entre sí desencadena esa lucha interna. El mayor desafío cada vez que hago algo con Wilson Fisk y Matt Murdock es estar a la altura del poder de esa combinación”, apunta.

Daredevil: Born again también incluye los regresos de Frank Castle / Punisher, el brutal personaje interpretado por Jon Bernthal, y Bullseye (Wilson Bethel), el villano que fue determinante en la tercera entrega de la anterior producción. Además, contempla el debut de Muse, un asesino en serie que siembra el terror en la ciudad.

Todo lo que se despliegue en esta encarnación estará ligado a lo que sucede en los primeros minutos, un hecho que no dejará a nadie indiferente. “Fue una decisión muy difícil. Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo hablamos de ello“, advierte el realizador, para luego continuar: “Fue una decisión muy dura. Fue una decisión que es un cambio respecto a lo que sucede en los cómics. Y en muchos sentidos da forma a toda esta temporada y da forma a todo lo que vendrá después, por lo que no fue algo que nos tomáramos a la ligera”.

Sana Amanat coincide: “Es muy difícil. Es desgarrador y duro. Todavía pensamos mucho en ello, pero creo que la importancia y el significado de ese momento resuenan en el resto de la historia”. “Lo cambia todo. Lo cambia todo. La gente nos sigue preguntando: ¿qué es diferente? Nada es diferente, pero sucede algo que lo cambia todo”, añade el guionista.

Foto: Giovanni Rufino. © 2024 Marvel.

La serie estrenará un nuevo capítulo cada martes (a excepción del 25 de marzo, que llegarán dos), mientras en simultáneo se desarrollarán las filmaciones del segundo ciclo.

“El lugar donde termina la primera temporada te da una idea bastante buena de hacia dónde vamos en la segunda“, asegura Scardapane. “En la segunda temporada eso se cumple. Son A y B, una primera parte y una segunda parte“.