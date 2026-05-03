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    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías

    Emergencia se mantiene en desarrollo en el sector de Obispo Umaña con Iquique.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías

    Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este domingo a viviendas y buses en la comuna de Estación Central, en la intersección de calles Obispo Umaña e Iquique.

    De acuerdo a información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la emergencia es atendida por voluntarios y máquinas de 12 compañías, debido a la intensidad del fuego y el tipo de estructuras comprometidas.

    Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre la causa del siniestro, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar la propagación de las llamas.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías
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