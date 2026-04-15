Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

Avanza la cuenta regresiva para la nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que a un par de meses de su realización también tiene anunciado el regreso de la querida tradición de coleccionar el Álbum Oficial.

Así lo reveló recientemente la marca Panini, ante el arribo del producto a Chile para celebrar la siguiente versión de la máxima cita global.

Desde la firma se informó que ya se encuentra activa la preventa para el Álbum del Mundial, el que tendrá su lanzamiento oficial durante mayo.

Dónde comprar el Álbum del Mundial

La preventa del Álbum Oficial del Mundial 2026 se encuentra disponible en tiendapanini.cl y en los llamados Panini Points.

De acuerdo a su sitio web, el producto se vende en un set que incluye el álbum y 50 sobres, con variedad de tapa dura silver, gold o color por $69.500, o en tapa blanda por $58.900.

Además, 50 sobres por separado tienen un costo de $55.000.

Por su parte, las tiendas físicas que cuentan con preventas disponibles del coleccionador corresponden al siguiente listado: