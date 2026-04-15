Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?
Ya se encuentra activa la preventa para la nueva edición del tradicional artículo coleccionable. Revisa aquí la lista de puntos habilitados.
Avanza la cuenta regresiva para la nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que a un par de meses de su realización también tiene anunciado el regreso de la querida tradición de coleccionar el Álbum Oficial.
Así lo reveló recientemente la marca Panini, ante el arribo del producto a Chile para celebrar la siguiente versión de la máxima cita global.
Desde la firma se informó que ya se encuentra activa la preventa para el Álbum del Mundial, el que tendrá su lanzamiento oficial durante mayo.
Dónde comprar el Álbum del Mundial
La preventa del Álbum Oficial del Mundial 2026 se encuentra disponible en tiendapanini.cl y en los llamados Panini Points.
De acuerdo a su sitio web, el producto se vende en un set que incluye el álbum y 50 sobres, con variedad de tapa dura silver, gold o color por $69.500, o en tapa blanda por $58.900.
Además, 50 sobres por separado tienen un costo de $55.000.
Por su parte, las tiendas físicas que cuentan con preventas disponibles del coleccionador corresponden al siguiente listado:
- Galería Costa Azul - Carvallo 559, Local 10, Caldera, Copiapó
- Mall Plaza Norte - Av. Américo Vespucio 1737, Local 2153 - 2157A, Huechuraba
- Mall Plaza Egaña - Av. Larraín 5862, Local A-3049, La Reina
- Espacio Urbano Maipú - Av. Los Pajaritos 1790, Local 2008, Maipú
- Espacio Urbano La Dehesa - El Rodeo 12850, Local 27, Lo Barnechea
- Mall Plaza Los Dominicos - Av. Padre Hurtado Sur 875, Local B-3060, Las Condes
- Mall Plaza Vespucio - Av. Vicuña Mackenna Oriente 7110, Local 380-381A, La Florida
- Mall Plaza Oeste - Av. Américo Vespucio 1501 Local A373, Cerrillos
- Stripcenter Santa Isabel - Av. Virginia Subercaseux 475, Local 4, Pirque
- Stripcenter Curauma - Av. Curauma Norte 2961, Local 11, Placilla, Curauma
- Tienda Panini - Campos 489-B, Rancagua
- Mall Paseo Parque Machali - Av. San Juan 133, Local 23, Rancagua
- Galería Barbaria - 6 Oriente 1050, Local 27, Talca
- Boulevard Central - Peña 459, Local 11, Boulevard Central, Curicó
- Mall Paseo Viña Centro - Av. Valparaíso 1070, Local 3036, Viña del Mar
- Stripcenter Petrobras - Av. 4 Esquinas con Av. Ulriksen, La Serena
- Mall Paseo Ross - Av. Argentina 540, Local 102, Valparaíso
- Tienda Panini - Freire 522, Local 156, Concepción
- Tienda Panini - Concepción 902, Puerto Montt
- Mall Zona Franca - Manzana 18, Local 245, Zona Franca, Punta Arenas
- Galería Drugstore - Las Urbinas 37, Local 41 y 42, Providencia
- Galería Altamira - Bulnes 314, Local 4, Temuco
- Tienda Chillán - Galería Diego Portales - El Roble 868, Local 14, Chillán
- Tufans.com
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