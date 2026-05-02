El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalló una serie de medidas y datos a considerar de cara al retorno masivo de vehículos a la Región Metropolitana este domingo 3 de mayo, jornada en la que finaliza el fin de semana largo.

Y es que el viernes 1 de mayo fue feriado, lo que motivó una serie de traslados desde la capital a otras regiones, principalmente de la zona central del país. De hecho, proyecciones de la cartera apuntaban a más de 414 mil vehículos saliendo de Santiago , una cifra similar al flujo de Semana Santa.

Durante este sábado, desde Carabineros informaron que entre las 18:00 horas del jueves 30 de abril y las 23:59 horas del 1 de mayo, se contabilizaron 263.719 vehículos salidos desde la Región Metropolitana, lo cual había superado un 13% lo que se proyectó de parte de Carabineros.

Para este domingo, se espera que el mayor flujo de vehículos en las distintas rutas que llegan a la capital se registre entre las 14:00 y las 19:00 horas .

Medidas en las distintas rutas: peaje rebajado y restricción de tránsito

Desde el MOP indicaron que habrá peaje a mil pesos -también conocido como peaje a luca- entre las 07:00 y las 13:00 horas en la Ruta 68, la Ruta 5 Norte y la Ruta 5 Sur.

En la Ruta 68, específicamente, será en los peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la RM; en la Ruta 5 Sur en el peaje Angostura, en ambos sentidos: y en la Ruta 5 Norte en el peaje Las Vegas, también en ambos sentidos.

Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

Cabe señalar que esta medida será aplicada a autos y camionetas, es decir, vehículos livianos. Esto último debido a que habrá rebaja del 50% del peaje para camiones entre las 00:00 y las 07:00 horas , en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago; y en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

Por otra parte, habrá restricción para el tránsito de camiones entre las 12:00 y las 19:00 horas del domingo, entre el Enlace Algarrobo (km 68) y Vespucio (km 6.2) en dirección a Santiago, de la Ruta 68; y entre los enlaces Lo Pinto y Llay-Llay, en dirección a Santiago, en la Ruta 5 Norte.