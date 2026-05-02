Carabineros reporta 115 detenciones y cuatro fallecidos en lo que va de fin de semana largo
El reporte de la institución contempla entre las 18:00 horas del jueves y las 23:59 horas del 1 de mayo. En ese contexto, también se han contabilizado 180 siniestros viales.
A propósito del fin de semana largo, con el feriado por el Día del Trabajador, Carabineros entregó un balance de tránsito, que contempla el periodo desde las 18:00 horas del jueves 30 de abril hasta las 23:59 horas del 1 de mayo.
Durante ese lapso se registraron cuatro defunciones en siniestros y 180 accidentes de tránsito. En conversación con Radio Carabineros, el teniente coronel Néstor Vega de la prefectura de Tránsito y Carreteras afirmó que hay cinco fallecidos menos a la fecha que durante el año anterior.
“Hemos tenido al menos más del 50% de reducción respecto al año 2025″, recalcó el uniformado, junto con lamentar las muertes en los siniestros viales. Además, detalló que las principales causas de estos fallecimientos están asociadas a la conducción desatenta, bajo los efectos del alcohol o drogas y/o a velocidades imprudentes.
Se contabilizaron 263.719 vehículos salidos de la Región Metropolitana. “Hubo una salida de vehículos que superó en un 13% lo que nosotros teníamos proyectado y que también coincidía con la proyección que hace el Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo cual nos genera una situación para el domingo, porque vamos a tener un retorno probablemente un poco más recargado”, señaló el teniente coronel.
En esta línea, Vega hizo un llamado a la prudencia y a que los conductores tomen resguardos, “que tomen el tiempo suficiente para poder viajar, porque vamos a tener un poco más de congestión vehicular que se empieza a incrementar a contar de las 15:00 horas en adelante, en particular en la Ruta 5 Sur y en la Ruta 68, ya en el retorno hacia la Región Metropolitana”.
Se realizaron 6.475 exámenes practicados y se ejecutaron 30.917 controles y fiscalizaciones. En total, hubo 115 detenidos y se cursaron 1.491 infracciones a nivel nacional.
Sobre los controles, el uniformado sostuvo que han tenido “bastantes resultados, en particular respecto a detenciones de conductores bajo el efecto del alcohol y la droga, lo cual de una u otra forma hace eco en la campaña preventiva que nosotros mantenemos permanentemente en la fiscalización, en particular del transporte público”.
La autoridad policial afirmó que este sábado 2 debería ser una jornada tranquila, pero que la preocupación desde Carabineros está en la aceleración de los vehículos y la consecuente contención de los vehículos que avanzan “a velocidades que son irracionales”.
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