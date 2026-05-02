SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Motor de Nico Hulkenberg se prende fuego y lo deja fuera de la largada en el Sprint del GP de Miami

    El piloto de Audi no pudo participar en el inicio del certamen del Estado de Florida, pues una grave falla mecánica causó alarma por un posible incendio del monoplaza.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Nico Hulkenberg sufrió un incendio en su motor y se bajó del Sprint del GP de Miami. Foto: captura de pantalla.

    Una particular imagen causó alarma en la Fórmula 1. De cara a la largada del Sprint del Gran Premio de Miami, el motor del monoplaza de Nico Hulkenberg sufrió un incendio y obligó a un abandono del piloto de Audi.

    El alemán ni siquiera se alcanzó a formar sobre el emparrillado, ya que el inconveniente mecánico rápidamente provocó que su vehículo quedara inutilizable. Según informó su escudería, una fuga de líquido, concretamente en los hidráulicos, desató el fuego en la estructura. De esta manera, el piloto brasileño Gabriel Bortoleto fue el único que pudo representar a Audi en el circuito del Estado de Florida.

    Para desgracia de Hulkenberg y, sobre todo, para Audi, no es la primera vez en la temporada que se ven perjudicados por una situación de estas características. El germano ya se quedó sin salir en Australia, primera carrera del curso. En China, en tanto, Bortoleto sufrió problemas y tampoco pudo largar.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Gran Premio de MiamiGP de MiamiAutomovilismoPolideportivoNico Hulkenberg

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía y PDI identifican a estudiantes que escribieron amenazas de tiroteos en colegios de Iquique

    Fiscal nacional asegura que “es real y es viable” interrogar a Nicolás Maduro por caso de Ronald Ojeda

    Denuncian torturas bajo custodia del gobierno israelí de activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza

    Carabineros reporta 115 detenciones y cuatro fallecidos en lo que va de fin de semana largo

    Prisión preventiva para acusado de secuestrar y violar a tres menores en el Maule

    Iniciativa chilena apunta a reducir el impacto ambiental de la calefacción a leña con biofiltración

    Lo más leído

    1.
    Alejandro Tabilo se impone en la semifinal del Challenger de Aix en Provence y va por el título contra un viejo enemigo

    Alejandro Tabilo se impone en la semifinal del Challenger de Aix en Provence y va por el título contra un viejo enemigo

    2.
    Guardiola explica por qué fue a un partido de tercera división a la hora del PSG-Bayern: “Los entrenadores no son buenos”

    Guardiola explica por qué fue a un partido de tercera división a la hora del PSG-Bayern: “Los entrenadores no son buenos”

    3.
    Lyonnes y Tiane Endler van por la remontada ante Arsenal para seguir soñando con otra Champions League

    Lyonnes y Tiane Endler van por la remontada ante Arsenal para seguir soñando con otra Champions League

    4.
    Expiloto de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico: fallece el legendario Alex Zanardi

    Expiloto de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico: fallece el legendario Alex Zanardi

    5.
    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano

    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga

    Fiscalía y PDI identifican a estudiantes que escribieron amenazas de tiroteos en colegios de Iquique
    Chile

    Fiscalía y PDI identifican a estudiantes que escribieron amenazas de tiroteos en colegios de Iquique

    Fiscal nacional asegura que “es real y es viable” interrogar a Nicolás Maduro por caso de Ronald Ojeda

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    La estadounidense Spirit Airlines anuncia cese de operaciones tras años de crisis financiera
    Negocios

    La estadounidense Spirit Airlines anuncia cese de operaciones tras años de crisis financiera

    DT cursa al menos 60 multas y 88 trabajadores fueron enviados a sus hogares en el Día del Trabajador

    Dorothy y el arte de “descontinuar” abusos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones
    Tendencias

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    Motor de Nico Hulkenberg se prende fuego y lo deja fuera de la largada en el Sprint del GP de Miami
    El Deportivo

    Motor de Nico Hulkenberg se prende fuego y lo deja fuera de la largada en el Sprint del GP de Miami

    El sentido recuerdo de Eliseo Salazar tras el fallecimiento de Alex Zanardi

    Alejandro Tabilo se impone en la semifinal del Challenger de Aix en Provence y va por el título contra un viejo enemigo

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Actores y guionistas creados con IA no podrán competir por un Oscar
    Cultura y entretención

    Actores y guionistas creados con IA no podrán competir por un Oscar

    Metric mira hacia atrás para avanzar: “Queríamos recuperar esa sensación de libertad”

    Reseña de libros: de Wendell Berry a Roberto Brodsky

    Denuncian torturas bajo custodia del gobierno israelí de activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza
    Mundo

    Denuncian torturas bajo custodia del gobierno israelí de activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza

    El ministro de Exteriores trata con su homólogo ruso un posible “cese completo” de la guerra con EE.UU. e Israel

    Petro impulsa recolección de firmas para una Constituyente en Colombia en la recta final de su mandato

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada
    Paula

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca