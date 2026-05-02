Motor de Nico Hulkenberg se prende fuego y lo deja fuera de la largada en el Sprint del GP de Miami

Nico Hulkenberg sufrió un incendio en su motor y se bajó del Sprint del GP de Miami. Foto: captura de pantalla.

Una particular imagen causó alarma en la Fórmula 1. De cara a la largada del Sprint del Gran Premio de Miami, el motor del monoplaza de Nico Hulkenberg sufrió un incendio y obligó a un abandono del piloto de Audi.

El alemán ni siquiera se alcanzó a formar sobre el emparrillado, ya que el inconveniente mecánico rápidamente provocó que su vehículo quedara inutilizable. Según informó su escudería, una fuga de líquido, concretamente en los hidráulicos, desató el fuego en la estructura. De esta manera, el piloto brasileño Gabriel Bortoleto fue el único que pudo representar a Audi en el circuito del Estado de Florida.

Para desgracia de Hulkenberg y, sobre todo, para Audi, no es la primera vez en la temporada que se ven perjudicados por una situación de estas características. El germano ya se quedó sin salir en Australia, primera carrera del curso. En China, en tanto, Bortoleto sufrió problemas y tampoco pudo largar.