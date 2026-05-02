Fallece tripulante español frente a las costas del norte de Chile

Tras la defunción de un hombre en un buque pesquero de capitanía española, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) debieron realizar pericias en el puerto de Iquique, Región de Tarapacá, conforme a instrucciones del Ministerio Público.

El deceso del tripulante de 55 años y de nacionalidad española ocurrió cuando la embarcación se encontraba frente a las costas del norte de Chile.

Por lo anterior, el navío tuvo que recalar en el puerto , donde acudió personal de la Armada y los detectives.

El fallecido no presentaba lesiones externas, por lo que desde la BH de Tarapacá descartaron la participación de terceras personas en el fallecimiento. Esto será ratificado por el Servicio Médico Legal (SML), quienes esclarecerán la causa de muerte con la autopsia del cuerpo.