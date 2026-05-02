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    Thomas Höppner: “La inteligencia artificial supone una amenaza existencial para los medios”

    Para este abogado alemán -experto en derecho de competencia, mercados digitales y propiedad intelectual- no es sostenible que las plataformas digitales sigan utilizando la información que producen los medios tradicionales sin retribuirlos económicamente. “Las plataformas dominantes que utilizan inteligencia artificial generativa se benefician comercialmente del contenido de terceros, debilitando a quienes crean contenido a un alto costo”, plantea.

    Alejandro TapiaPor 
    Alejandro Tapia
    Michel Buchmann

    Thomas Höppner, catedrático alemán, experto en competencia, economía de plataformas digitales y propiedad intelectual, ha participado en algunos de los casos más complejos del sector tecnológico y de los medios de comunicación en Europa. Socio del bufete Geradin Partners, su reciente artículo “Sobre las implicaciones antimonopolio de la integración de la IA generativa en los servicios centrales de las plataformas” fue galardonado con el prestigioso premio internacional Concurrences Antitrust Writing Award.

    Según el directorio jurídico Juve, publicación que analiza y clasifica el mercado legal, Höppner figura entre los 10 mejores asesores en derecho antimonopolio y economía de plataformas: “En Alemania, nadie está tan estrechamente vinculado a la lucha contra el abuso de poder de mercado por parte de grandes empresas tecnológicas como Google y Apple”. En esta entrevista con La Tercera, Höppner aborda el momento actual de la industria de los medios de comunicación.

    Las plataformas digitales suelen utilizar una gran cantidad de información producida por los medios tradicionales. ¿Por qué esos medios no reciben una compensación económica por esto?

    Básicamente se debe a que las plataformas dominantes niegan cualquier infracción de derechos de autor, y también niegan cualquier obligación de compensar a los proveedores de contenido, aunque es bastante evidente que tienen una gran ventaja comercial al usar el contenido de esos medios.

    Lo que está pasando es que las plataformas digitales, como los grandes motores con inteligencia artificial generativa integrada, están monetizando el contenido que producen los medios...

    La mayoría tendría que estar de acuerdo en que debería haber tal compensación, porque está claro que es injusto que una parte produzca contenido a alto costo, y la otra simplemente monetice ese contenido literalmente sin costo. Esos actores digitales niegan la responsabilidad por eso y básicamente rechazan cualquier pago. Si nadie les dice que paren y nadie puede obligarlos a pagar, ¿por qué lo harían? Así que, en este momento, básicamente niegan cualquier obligación de compensar a los medios. Y por eso estamos en esta situación actual en la que las grandes plataformas dominantes que utilizan IA generativa se benefician en gran medida comercialmente del contenido de terceros, debilitando así a quienes crean un contenido a un alto costo y, por tanto, amenazan al periodismo en general.

    Michel Buchmann

    ¿Cómo se ven afectados los medios por la forma en que la inteligencia artificial utiliza los contenidos que producen?

    El impacto es enorme. De hecho, la inteligencia artificial, tal y como la utilizan actualmente las grandes plataformas, supone una amenaza existencial para los medios tradicionales. Si miras las cifras, esto ya es evidente. Por ejemplo, entre mayo de 2023 y noviembre de 2025, el tráfico total, la cantidad de usuarios que llegan a las webs de medios tradicionales se ha reducido un 25%. Si miras el tráfico que se dirige a través de Google Search, Google Discover, Facebook y X, un 25% menos de personas llegan a los medios a través de estas plataformas. Y una de las principales razones es la inteligencia artificial. Si los usuarios finales ya pueden leer las noticias de forma ligeramente modificada en esas plataformas, simplemente ya no tienen motivo para acceder a los medios originales y leer las noticias allí. Si miras en particular los resúmenes de IA de Google, algunos sitios web han notado una caída de hasta un 50% de los usuarios que aún acceden a través de Google Search a sus webs, y es evidente por qué ocurre esto. Los resúmenes de IA resumen y realmente reemplazan el contenido original. Te ofrecen un contenido nuevo y largo que sustituye la fuente, el original, y los usuarios interactúan ahora con esos resúmenes de IA, en lugar de interactuar con las fuentes originales publicadas por medios online.

    ¿Qué otros efectos visualiza?

    En primer lugar, privan a esos medios de visibilidad, de tráfico en línea, para que los usuarios finales no puedan interactuar con ellos y no puedan vender publicidad ni suscripciones. Simplemente, no hay razón para que los usuarios finales acudan a una web de noticias si pueden obtener la misma información en otra plataforma dominante donde no tienen que pagar nada por ese contenido. Además, esas plataformas dominantes niegan cualquier pago, cualquier compensación por esas fuentes de información. Y sin esa compensación, los medios se quedan privados de todas las fuentes de ingresos y ya no podrán financiar su periodismo.

    ¿Qué efectos podría tener todo esto a corto y medio plazo?

    El efecto en el corto y mediano plazo ya es significativo. Hay que reaccionar rápido. Si se sigue como está, estas plataformas se expanderán aún más, con herramientas de IA generativa y aún más chatbots. La disminución del tráfico de medios online solo aumentará drásticamente. Esto invisibiliza a los medios tradicionales en línea, que trabajan con periodistas y editores. Sin visibilidad online, no puedes transmitir tus mensajes, no puedes conectar con tu audiencia, no puedes vender publicidad y así sucesivamente. Así que esto ya es un daño muy significativo que se está provocando a los actores de medios tradicionales.

    ¿Cuáles serían las consecuencias concretas de todo esto para la calidad del periodismo?

    Es importante entender que el periodismo desempeña un papel crucial para la sociedad, pero requiere independencia financiera. Si el periodismo ya no puede ser financiado porque la prensa online ya no puede autofinanciarse a través de la publicidad o las suscripciones, entonces automáticamente la calidad del periodismo disminuirá. Veremos menos editores, menos periodistas, menos precisión editorial, menos control de calidad, menos investigaciones. Así que, en general, tendremos periodismo de menor calidad, lo que impactará significativamente a la forma en que hablamos sobre nuestra sociedad, la preparación para las elecciones o el funcionamiento del sistema.

    Dada la proliferación de noticias falsas, ¿son los medios tradicionales la herramienta adecuada para prevenirlas?

    Absolutamente. La mejor manera de combatir las noticias falsas es fortalecer las noticias reales. Por supuesto, los medios tradicionales con responsabilidad editorial y con un compromiso por los hechos, son una herramienta muy adecuada para prevenir y reducir las noticias falsas. De hecho, se podría argumentar que es una herramienta indispensable para que los usuarios tengan una alternativa, y cuanto más fiable sea la fuente, menos necesidad de que busquen en otros sitios donde puedan enfrentarse a noticias falsas.

    ¿Cuánto podría afectar al sistema democrático que los medios no reciban las compensaciones económicas que les corresponde den?

    No se puede subestimar el vínculo entre un panorama mediático sostenible y una sociedad democrática. Una prensa libre que no esté controlada por el Estado, ni siquiera por una corporación privada, es un elemento esencial de una sociedad libre y es indispensable para cualquier democracia moderna. Si los ciudadanos han de tomar decisiones políticas, deben estar plenamente informados, pero también deben ser capaces de familiarizarse y valorar las opiniones de los demás. Esto, a su vez, requiere un intermediario, un medio de comunicación que les informe de manera neutral e independiente. Así que una prensa libre requiere independencia. La independencia requiere sostenibilidad financiera, independiente de las subvenciones estatales e independiente de la compasión de algunas grandes empresas tecnológicas poderosas donde falta esa independencia.

    Chuck Zoeller

    ¿Qué distingue a los medios tradicionales respecto de los motores de búsqueda en cuanto a la entrega de información fiable?

    Lo que los distingue es la responsabilidad editorial. Son responsables si publican hechos falsos. Así que tienen mecanismos de control para verificar los hechos. Esto no ocurre en otras fuentes de información. Más importante aún, el contenido editorial tiene el propósito de buscar un equilibrio para mostrar diferentes lados, o al menos ser abiertos sobre sus puntos de vista. Puedes ver opiniones de todos los ámbitos de la sociedad. Esto es diferente en las redes sociales, donde los algoritmos están diseñados para impulsar la interacción y, por tanto, amplifican inherentemente las opiniones más extremas, un poco en los márgenes de la sociedad, a costa de perspectivas más equilibradas que se encuentran en la corriente principal. Y esto, a su vez, crea una imagen completamente distorsionada de la sociedad. Y también distorsiona el debate político. Y se necesita una evaluación editorial, por ejemplo, por parte de un editor para poner en contexto cualquier punto de vista extremo de este tipo. Esto está completamente ausente en las redes sociales, y ya hemos visto los efectos perjudiciales que esto tiene en una discusión política, porque podríamos ver que los partidos extremos han tenido un desempeño particularmente bueno en las elecciones, donde tienen una presencia muy fuerte en las redes sociales, porque sus opiniones son tan extremas que las redes sociales los amplifican más que cualquier visión equilibrada desde la sociedad media.

    En 2024 se propuso una ley en Chile que permitiría la reproducción y distribución masiva de obras sin autorización ni pago al autor, aunque el Congreso la rechazó. El gobierno actual replicó el mismo texto en su reforma. En la práctica, ¿esto permite que los sistemas de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales utilicen contenido producido por medios chilenos sin autorización, licencia ni compensación alguna?

    El objetivo del proyecto de ley parece ser permitir que las plataformas digitales utilicen obras publicadas sin remuneración alguna para el creador. Si bien no soy abogado chileno, esta propuesta del gobierno chileno parece ir en la dirección opuesta a la que están considerando otras jurisdicciones que han analizado el tema en profundidad (Europa, Australia, Canadá o Japón). Como se destacó recientemente en el dictamen del CADE brasileño sobre las revisiones de la IA de Google, un ecosistema digital sostenible y una sociedad de la información sólida requieren una mayor protección de los proveedores de contenido, en particular de los medios editoriales, y no una mayor permisividad para que las plataformas digitales exploten las inversiones de terceros. En mi opinión, la propuesta actual parece una copia de un borrador presentado por una gran empresa tecnológica. Refleja el lobby de las grandes tecnológicas a nivel mundial, pero no la realidad económica, y mucho menos las necesidades sociales.

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